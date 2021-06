En GAM, exhiben a Chíguil por compra de votos

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Entre los que ganaron y perdieron en la elección del domingo en la CDMX, destaca el caso de Francisco Chíguil, candidato de Morena, que iba por la reelección y la ganó para un tercer periodo.

La pregunta es ¿cómo fue que con tantos negativos obtuvo el triunfo por un periodo más de tres años al frente de la alcaldía Gustavo A. Madero, una demarcación sumida en serios y graves problemas como la inseguridad?

Vecinos del lugar aseguran que ganó, pero no limpiamente.

Poco después de la jornada electoral empezó a circular un video en el que se observa a un grupo de personas reclamar el pago del dinero que le prometieron por su voto a favor de Morena, es decir, de Chíguil, quien aún carga sobre sus espaldas la tragedia del New´s Divine donde hubo 12 fallecidos. Para dar una idea de su calidad, no sólo como gobernante sino como ser humano, cuando se le preguntó si ofrecería una disculpa a los familiares de las víctimas, su respuesta fue tajante: ¡No!

Pero aparte de eso ha sido señalado de pasar (su gente, claro) la “charola” a los comerciantes para dejarlos trabajar en paz. La delincuencia ha sido para su administración una piedra en el zapato que lo ha perseguido siempre. Si no, pregúntenle a los habitantes de colonias Martín Carrera, Gabriel Hernández, Vasco de Quiroga, Nueva Atzacoalco y San Felipe de Jesús. “Son inseguras hasta de día”, dicen.

Pues en una de estas colonias, la Nueva Atzacoalco, fue donde la tarde del 20 de junio de 2008, 12 personas murieron luego de un operativo en la discoteca New’s Divine por parte del Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal. Comentan los vecinos que han pasado los años (13 para ser precisos) y el alcalde de Morena tan tranquilo, a pesar de los reclamos constantes de los familiares de las víctimas.

Se sabe que para la gente de la demarcación, Chíguil no ha sido un buen gobernante; con frecuencia rehúye los problemas; no le gusta que le reclamen, no le gusta que le digan sus verdades.

A pesar de todo eso y más, está listo para gobernar por tercera vez la alcaldía, rebosante de giros negros.

¿Por qué es uno de los consentidos de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum? Se pregunta la gente.

Quizá porque la doctora. no conoce bien a bien el comportamiento de funcionarios como Chíguil, que, por su desempeño en el cargo, no debería perecer ni un voto.

Además, regresando a la compra de votos, esto va en contra de lo dicho por el presidente López Obrador en su mañanera del día siguiente de la elección, en el sentido de que se trató de una jornada ejemplar, limpia y muy concurrida.

“A sus órdenes”, dijo Hank a Ávila

Tras conocer el resultado de las elecciones para gobernador de Baja California, el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon, dio una muestra de civilidad al reconocer el triunfo de María del Pilar Ávila Olmedo, candidata de Juntos Haremos Historia, y ponerse “a sus órdenes”.

Dijo estar en la mejor disposición de compartir con el nuevo gobierno (si se lo solicitan), los programas en los que su equipo de colaboradores trabajó, pues tiene la certeza de que se trata de estrategias que, bien aplicadas, “resolverán muchos de los problemas de la entidad”.

El abanderado del Partido Encuentro Solidario (PES) prometió continuar trabajando a favor de todas aquellas causas ciudadanas que propicien bienestar. “Confío, agregó, en que los ganadores de los comicios tendrán una verdadera vocación de servicio porque los servidores que hemos tenido hasta ahora no han hecho nada por el estado y sus habitantes; han dejado de lado asuntos prioritarios como la seguridad, salud y la educación de niños y jóvenes”. El empresario (hijo del profesor Carlos Han González) consideró oportuno explicar que los hechos violentos durante la jornada electoral tuvieron el ánimo de inhibir la participación ciudadana, pero no lo consiguieron.

También se refirió a los señalamientos que lo han responsabilizado de los hechos de sangre ocurridos el domingo pasado. “Es absurdo, dijo, pensar que el más interesado en que la gente saliera a votar “haría algo fuera de la ley para propiciar el abstencionismo. Como siempre, son ocurrencias de alguien fuera de sus cabales”, sentenció.

¿Qué sigue ahora?

“Regresaré a casa, con mis animales y a dirigir mi empresa para generar empleos que tanto falta le hacen a Baja California”, confió con cierta nostalgia Jorge Hank Rhon.

Proporcionan información al INE

La Cámara de Diputados informó que de conformidad con el convenio INE/DJ/25/2021 firmado con el Instituto Nacional Electoral (INE), con la finalidad de establecer mecanismos de coordinación para que cuente con la información necesaria para verificar y fiscalizar los ingresos y egresos de las y los candidatos, ha remitido al Instituto el listado de personal que se encuentra asignado a las y los diputados, del personal de las comisiones y comités, así como el padrón vehicular de la Cámara de Diputados.

