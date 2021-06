Luis de Llano dice que su romance con Sasha no debe aparecer en serie de Timbiriche

No se sabe si la serie que relatará la historia del grupo musical hará un acercamiento al polémico noviazgo que tuvieron el productor y la cantante, pues ella sólo tenía 17 años, mientras él 42

Sasha Sokol tuvo un romance con Luis de Llano cuando ella era parte de Timbiriche, por lo que ahora no se sabe si la serie que relatará la historia del grupo musical hará un acercamiento al polémico noviazgo que tuvieron el productor y la cantante, pues ella sólo tenía 17 años, mientras él 42. Por lo pronto, Llano dijo que su nombre no debería usarse con esos fines en la producción porque no tiene importancia.

Luis de Llano aseguró que su relación con Sokol no fue trascendental, porque fue tan corta que ni siquiera hay algo qué ver o qué contar acerca de esos días, dijo en entrevista a “Ventaneando”.

“No hay historia qué contarte. Yo un día me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas. Hay un enamoramiento que digamos que es platónico, profesional, de trabajo, ¿por qué?, porque yo le producía sus discos, entonces ahí no hay una historia que contar, cuando me preguntan digo ‘no, ahí no hay nada qué contar, fue muy simple’”, declaró el productor.

De Llano opinó que los integrantes del grupo debían de centrarse en contar sus historias desde un punto muy personal y que sólo relate lo que es importante para la carrera profesional que lograron desarrollar con Timbiriche, por lo que, al final, serán los cantantes quienes decidan qué se verá en pantallas.

El productor también comparó su relación con la vida de Luis Miguel y lo que se ha retratado en su bioserie, pues defendió que, mientras la vida de “El Sol” y los lazos que formó con varias celebridades y con su familia sí son de interés para el público por su naturaleza polémica, lo de él y Sokol no es así.

Agregó que él, desde su perspectiva como el creador de los discos de Timbiriche, piensa que lo más impactante de la vida de los integrantes es que no tuvieron una juventud normal, pues tuvieron que convivir siempre entre ellos, tenían poca relación con sus padres y la mayor parte del tiempo estaban en escenarios o haciendo nuevos temas.

Defendió que hubo muchos noviazgos entre los miembros del grupo y todos lo sabían, pero por la edad que tenían, nunca fueron demasiado trascendentales porque ni ellos mismos les tomaban importancia; eran amores de “secundaria”, en los que nunca pasaba nada “intenso”.

En 1986, Sasha Sokol decidió salir de la agrupación de Televisa para comenzar a hacer su carrera como solista, el primer productor musical que encontró para poder hacerlo, fue el mismo que la había acompañado desde que entró al mundo de la música.

Existen 25 años de diferencia entre ellos y además, Sokol era menor de edad cuando él se enamoró. En una entrevista publicada por el medio TV Notas, de Llano dijo que ella vivió por un tiempo en su casa mientras su carrera como solista despegaba, por lo que la atracción que él sintió por ella fue inevitable.

La cantante en “Historias Engarzadas” declaró que ese noviazgo no le agradó a su madre y le recomendó ir a otro país para continuar sus estudios o dedicarse a otra cosa para ver si verdaderamente sentía amor o cariño por su productor.

