Héctor Gamaliel defiende la música ranchera con “Mi mayor castigo”

Además del tema “Solo por verte”

Las canciones ya están disponibles para escucharse en todas las plataformas

Arturo Arellano

Originario de Nuevo León, Tamaulipas, Héctor Gamaliel comenzó su carrera de la mano del maestro Alejandro Treviño y el maestro Sergio Peña, alcanzando grandes éxitos defendiendo los sonidos de la música mexicana, particularmente la ranchera, por lo que ahora nos viene a sorprender con dos nuevos sencillos “Solo por verte” y “Mi mayor castigo” que ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

Gamaliel, en entrevista para DIARIOIMAGEN comentó: “Estamos promocionando las dos canciones de forma simultánea, son dos temas rancheros producidos en Tampico, los primeros de lo que será una larga lista de nuevas canciones, de hecho, el primer tema ya tiene su video musical, el cual grabamos en El Tenampa, ese icónico lugar de la Ciudad de México, donde se han guardado tantos recuerdos en torno a la tradición de nuestra música y nuestros sonidos. Me complace mucho y me enorgullece haber podido grabar ahí mi video”.

Sobre hacer temas originales con el sonido tradicional de la música mexicana refiere que “Eso es lo que le hace falta a la música mexicana, en las décadas de los 50 y 60 sucedió que todo mundo hacía canciones inéditas, se promovieron muchos compositores y cantantes, lo cual llevó a nuestros sonidos a todo el mundo, pero debemos seguir renovando la cartera de canciones en este género, a fin de que perdure. He tenido la suerte de encontrar bellísimas canciones, con grandes autores, de modo que puedo celebrar que estamos logrando un buen trabajo”.

Adelantó que para septiembre “sacaré un disco completo de música ranchera y un EP de ópera. Por un lado, soy de Nuevo Laredo, donde empecé con mis estudios de canto y donde aprendí el norteño, escuchando a mis padres y abuelos, que ponían ese tipo de música mexicana, pero luego entré a la universidad para hacer una carrera de entrenamiento vocal y cantar ópera. Hoy se dan las circunstancias para hacer ambas cosas y estoy muy feliz”.

Describe que “la gente reacciona muy bien, las canciones ya pudieron escucharlas, lo que hacemos es agregar instrumentos al mariachi, tales como un oboe, un chelo que se escuche mas orquestal, especial, con una propuesta más melódica, con nuevos temas, que tenga poesía y bonito contenido. Me inclino a que la melodía sea bella, pero lo principal que el texto yo lo sienta y vaya con los valores de lo que soy, amor, desamor, letras respetuosas con contenido poético. Así selecciono lo que canto, porque si canto amor es lo mismo que va a regresar”.

Reconoce, también que como artista “siempre se debe mejorar, no hay que dejar de crecer ni de buscar la perfección y no por obsesión, sino por crecimiento personal, para darle cosas a la gente de mayor calidad, esa es mi filosofía de vida. Por ejemplo, en la pandemia lo principal fue adaptarme, grabamos mucho, estuvimos presentes en redes lanzando temas para la gente, sobre todo el año pasad que fue muy difícil, ahorita ya empiezan las presentaciones y estamos con todas las ganas, pero primero tuvimos que adaptarnos para no quedarnos atrás”.

De tal manera, que en septiembre lanzará su disco con música ranchera.