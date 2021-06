El despertar de conciencias

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Es importante señalar que en este proceso electoral se habla mucho de que la clase media reaccionó, unos declarando que es la única que tiene un nivel educativo y conciencia para poder poner sus condiciones por medio de los procesos electorales, otros, como el mismo Presidente de la República, señalan que esa clase media, es susceptible de atender las luchas de la guerra sucia, y pensar que el país está en un serio peligro de llegar a la tiranía por medio de las condiciones en las que maneja la guerra sucia mostrado las difíciles acciones que tiene Venezuela y otros países que sufren efectivamente una enorme crisis de carácter económico, político y social.

También es importante explicar, en el caso de la Ciudad de México, desde mucho tiempo atrás se ha venido explicando que el abandono de los intereses y las demandas de los clasemedieros de esa zona fue realmente impresionante, que en muchas de las delegaciones solamente se privilegiaba la atención a los grupos políticos ligados a las diferentes tribus que imperan en Morena; esto motivó sin duda alguna una gran molestia en ese nivel, y aparte que el Presidente de la República, también en sus proyectos y programas en la crisis económica, derivada de la pandemia, los dejó sin atención y sin poderles brindar soluciones reales a sus demandas, ¿este resultado cuál fue?, el que esa clase se volcó indiscutiblemente para mostrar su enojo, su malestar, y sobre todo su desencanto; porque la inmensa mayoría de esa clase había votado en favor, no de Morena, que no es partido, sino en favor del proyecto Andrés Manuel López Obrador. Es realmente interesante que en las actuales condiciones veamos las acciones reales con las cuales se va a responder. No se puede pensar en qué de un día al otro se cambian las acciones para atender, como dijo el Presidente a ese grupo que dejaron totalmente por proteger acciones que eran realmente indignantes para la sociedad, cómo ha sido el pretender ocultar las acciones graves, y la corrupción enorme de lo que se generó en la Línea 12 del Metro, que desde los tiempos de su creación la famosa evasión del entonces, ahora canciller hacia un exilio obligado, le han dejado una marca brutal de corrupción a un gobierno que se había manifestado siempre con una gran limpieza y claridad; pero también el tratar de impedir que se buscarán los elementos que están generando desconfianza por ese brutal accidente, protegiendo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que muestra no solamente una relación política, sino una relación que pasa a los marcos de la protección y de la impunidad.

Es claro que ahora en México hay una incipiente y naciente organización de derecha real, que ampara a esas clases medias dolidas y muy combativas, a grado tal que, se podría decir que muy pronto tendremos grupos de verdadero choque en contra de los grupos de Morena, que en algunos casos también tienen esas actitudes beligerantes y de acción, que ponen en serio peligro la paz social en algunas partes del país.

Hemos explicado que el problema real como ahora, lo están tratando de mostrar en ese nivel de guerra sucia, al cual, algunos les hacen mucho caso y otros que tienen dudas, les dan valor de que existe una enorme relación entre la simpatía presidencial y los apoyos que se tienen de algunos grupos de la delincuencia organizada; lo que sí es claro, es que el verdadero grupo de la delincuencia organizada de la clase alta, de la clase política ligada a la enorme clase económica que controla muchas partes y mucha acción de la política actual; es la que genera un grupo de intensa duda para los grupos que todavía han pensado que el cambio está ligado a lo que había prometido el Presidente de la República, no un cambio de administración, sino un cambio de sistema; por esto cuando se ve que no existe más que una política de verbo en contra de los viejos corruptos; los cuales algunos andan muy cerca del Presidente y no están en la cárcel, ni en las investigaciones reales; también se generan muchas dudas, por esta razón, cuando se ve que no se ha dado avances a la famosa investigación de lo que quiere el pueblo sabio de México, para ver si se castiga o no, a los ex presidentes de la República, todo queda en un entredicho, y todo parece quedar en que será un gran escándalo, un teatro, pero no podremos tener una relación real de lo que se puede hacer en el país, para que con el ejemplo de la justicia y con el ejemplo del encontrar los caminos que logren el rompimiento de la corrupción y los lazos que integran esas relaciones entre los grupos de alto poder adquisitivo, qué son los genes de realidad que gobiernan con el poder político, todo quedará en ese teatro, que en muchos casos hemos visto parece ser que, en México, no se castigan los delitos; lo que en realidad se castigan son los escándalos, y en este campo no avanzamos para ser un cambio moral y un cambio real, que permita encontrar un camino al país para canalizar su enorme fuerza política, y su enorme fuerza moral en los nuevos canales que les den esperanzas y aliento al infeliciaje nacional.

Es claro qué en México entró en una enorme efervescencia política, y también se indica que en este proceso el verdadero actor de la política nacional es el presidente López Obrador. Su partido como lo han explicado, incluso, teniendo alguna represalia los políticos ligados a este, de que ha fallado, y de que en realidad no tiene la calidad, ni la unidad para convertirse en un partido que pueda acompañar al Presidente en su política de transformación; la realidad que vemos en Morena, es que no es partido, es una agrupación, en algunos casos, de grupos de casi hampones, que se disputan los puestos y los presupuestos; porque según ellos han sido luchadores sociales, cuando han sido solamente grandes manipuladores; que ahora se presentan como transformadores, cuando no lo son.

Decir que el Presidente de la República sigue teniendo un enorme valor, confianza y claridad, quieran o no reconocerlo, muchos de sus críticos en las necesidades que se requieren para mantener la paz social. Es vital que se reconozca como lo han reconocido las diferentes fuerzas de el gran capital, que a través de la elección del presidente López Obrador, se evitó en el país un rompimiento que nos llevara a violar y romper la paz social ante el enojo y el encabronamiento del pueblo de México con los anteriores políticos, que solamente resulta ser un grupo de hampones ligados a los partidos que ya no lo eran; y que solamente se habían convertido en las mafias que nos han gobernado saqueado, y entregado gran parte de las riquezas del pueblo de México.

Los grandes capitales en este país no se han formado por la acción real de la participación de la gente para la construcción de su riqueza; los grandes capitales de este país están ligados en las concesiones, las ligas de sociedades y complicidades entre hombres ricos o grupos ricos con los grupos políticos, que son los que al final de cuentas han gozado, no sólo de los recursos públicos, sino también de los fondos públicos para continuar haciendo sus negocios; que también debe ser considerado por el propio Presidente para darle forma nueva a un gobierno, que sin duda, tendrá que tener relaciones con el sector privado, pero que no puede continuar siendo su protector como lo ha mostrado en el caso del gran negociador del beisbol. El país no se merece un trato tan indignante como el que nos da el propio Presidente; en este sentido podemos entender, que le encanta macanear, que es su pasión, este medio de negocio que ahora ya está entregado a uno de los hombres que sin duda ha sido el beneficiario de Fobaproa, el funcionario que logró meter grandes cantidades de dinero a la campaña de Vicente Fox, y que su riqueza viene de esas relaciones entre el gobierno y los grandes intereses políticos que siguen operando en el México moderno.

Es vital que el Presidente entienda que no hay una lucha en su contra, ni complot en su contra, sino que hay un despertar de la conciencia de muchos mexicanos, que en estas condiciones de confusión, por no tener una ideología, y un partido definidos, que estamos viviendo en todo el país; por lo tanto sería bueno que nos dedicáramos, más bien a resolver y entender los problemas del verdadero pueblo de México, y dejar el macaneo para otros tiempos, que ya vendrán; en donde los grandes ricos se sigan haciendo más ricos para joder a los más pobres.

