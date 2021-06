Aquí, los que mandarán en la LXV Legislatura

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El abolengo definirá el rumbo del país

Morena pierde 51 curules; MC, 3ª fuerza

Mier busca extraordinario para sobrevivir

Beca de BBVA para “chavos”, por 10 años

Los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia

Marcelino Camacho (1918-2010) sindicalista y político español

Al terminar la guerra inmisericorde por el Poder y Dinero, las aguas se empiezan a tranquilizar. Pero, ya sabemos quiénes definirán el rumbo político del país. En Morena, llegan los que se adueñaron del partido y algunos personajes que deberán justificar su presencia, si buscan escalar a más posiciones políticas. Los opositores, serán los de siempre o sus hijos.

Para darle entrada a los cuates y a los que harán el trabajo legislativo real, son los plurinominales.

La elección le dio 76 a Morena; 12, al PVEM y 7, al PT, en total, 95 para los partidos en el poder. Los que conforman la oposición: PAN, 41; al PRI, 40 y al PRD, 8, que son la alianza opositora; MC, 16. Así, Morena y sus aliados tendrán 281 legisladores, una mayoría simple que no será suficiente para aprobar reformas constitucionales, ya que se requieren de dos terceras partes de los votos. PAN-PRI-PRD contarán con 196 diputados, y MC, 23.

Ignacio Mier, actual coordinador de los morenistas, no tiene asegurado el puesto. Para ello, buscará un periodo extraordinario para sacar algunos asuntos clave para la 4T y estar en la quiniela.

Además de Mier, quien se reeligió, van por Morena la ex líder de ese partido, Yeidckol Polevnsky, la empresaria Patricia Armendáriz; el papá del corredor de autos, Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay; Miguel Torruco Marqués, hijo del secretario de Turismo y cuñado de Carlos Slim Domit; Dulce Silva, esposa del ex jefe de prensa de AMLO, César Yáñez; el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada; el representan morenista en el INE, Sergio Gutiérrez Luna, y la periodista Selene Ávila. Por la artisteada, va Marisol Gasé.

Aseguraron la reelección el diputado de Morena, Erasmo González Robledo, actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública e Irma Juan Carlos, presidenta de la comisión de Pueblos Indígenas.

Por el PRI, obtuvieron curul el ex gobernador de Coahuila y su esposa, Rubén Moreira y Carolina Viggiano.

Pablo Gamboa Miner, hijo de Emilio Gamboa Patrón; Eduardo Murat Hinojosa, hermano del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; Carlos Miguel Aysa Damas, hijo del gobernador interino de Campeche, Carlos Aysa. Se suman Alejandro Moreno, líder del PRI; Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía con Peña Nieto; y al ex gobernador de Durango y actual diputado y líder de la CNC, Ismael Hernández Deras.

Acción Nacional destaca la reelección de la diputada Patricia Terrazas, actual presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. También logró la reelección el diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de dicha bancada. Se les une el también panista Jorge Arturo Espadas, quien es secretario de la comisión de Gobernación. Por MC, va la ex gobernadora de Yucatán y ex líder del PRI, Ivonne Ortega; y ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García, quien dejó el PRD.

En la lista están, además, Salomón Chertorivski, ex secretario de Salud con EPN; Agustín Basave Alanís, hijo del ex líder del PRD, Agustín Basabe; Margarita Zavala, del PAN; Gabriel Quadri, de MC; Gerardo Fernández Noroña, de PT.

El Partido Verde, aliado de Morena en esta elección, aseguró curul al empresario Javier López Casarín, muy cercano al canciller Marcelo Ebrard, embajador sin cartera ni nombramiento de Marcelo Ebrard; y Carlos Puente, ex líder de ese partido. Con dieta segura, va Alberto Anaya, PT, aliado incondicional de AMLO, que estuvo a punto de perder el registro.

PODEROSOS CABALLEROS

SÍ VALE-SODEXO: La adquisición que busca Sodexo Solutions, que lidera Carlos Ferrer, de Sí Vale, que dirige Gerardo Yepes, es complicada. Incluso ven, presos del pánico, que con la salida de Alejandra Palacio de la Comisión Federal de Competencia, se les caiga el negocio en México. Además, por la presión que ejerce Efectivale, filial mexicana de Fleetcor, dirigida por Pedro Kuri, quien se queja que con esa operación la fusión generaría un monstruo con el 53% del mercado. Competencia y concentración. Kuri, no deja trinchera sin ocupar. Ahora a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones que encabeza Adolfo Cuevas, quiere exhibir los negocios de multiservicios que operan en 7 millones de aparatos celulares las dos empresas de vales. El miedo, no anda en burro, diría la India María.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BBVA: Existen varias becas, pero el Programa de Becas BBVA para Chavos que Inspiran, que ofrece Fundación BBVA, se distingue porque la beca que proporcionan los acompaña durante 10 años, hasta la universidad, con lo cual se evita la deserción escolar. Un buen esfuerzo de Sofia Ize, directora de Fundación BBVA, porque el Programa de Becas BBVA para Chavos que Inspiran acompaña a los estudiantes desde la secundaria hasta que se gradúan de la universidad y empiezan con su primer empleo.

