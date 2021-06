El propio López Obrador propició el enfrentamiento Sheinbaum-Ebrard

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Fantasmas del pasado regresan amenazantes

Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que sus adversarios y la prensa, no lograrán que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el flamante secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, caigan en su juego para confrontarlos, especialmente de cara a la carrera sucesoria para 2024 a la que el propio inquilino de Palacio Nacional le ha dado ya el banderazo de salida.

Hay un pequeño detalle en el que no repara el tabasqueño, que por cierto, se ha inclinado hacia su carta favorita en dicha carrera, la jefa del gobierno capitalino. Desde Palacio Nacional, López Obrador se ha ocupado personalmente de aderezar el enfrentamiento entre la señora Sheinbaum y el canciller “misión cumplida”.

Por ejemplo, un día sí y al otro también, el Ejecutivo hace público su apoyo a la jefa de Gobierno, por lo que entrelíneas se puede leer que la suerte que pueda correr el titular de Relaciones Exteriores, no le importa en lo más mínimo, sobre todo, después de que con el primer reporte sobre la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro, el pasado 3 de mayo, aunque no se dijo su nombre, todo indicaría que el responsable es él y, como se consignó en anterior entrega, los millones de vacunas contra la Covid-19 no le alcanzaron para ocultarse.

El “huracán” en el que está involucrado Ebrard, nos da cuenta de que los fantasmas del pasado regresaron amenazantes y amenazan con cerrarle el círculo. De cualquier manera, desesperado y sudoroso, el canciller intentó exponer sus motivos para tratar de deslindarse de la desgracia de la Línea 12 y por eso se dio a la meticulosa tarea de seguir “aventando la bolita” y subrayó todas las veces que pudo que en cuanto a la construcción de la hasta tenebrosa “Línea Dorada”, las decisiones se tomaron de manera colegiada.

“Instalamos un Comité Central de Obras (integrado por 30 funcionarios y expertos) y un Subcomité Técnico (constituido por 74 expertos en ingeniería) para la toma y aprobación de decisiones de índole técnico, presentadas por el consorcio constructor, entre las que destacan las relativas al trazo, diseño y construcción”, dijo en un comunicado que envió por internet y que no pudo abrir, pero eso es puro “bla, bla, bla”. ¿No que el que nada debe, nada teme?

Y por si el primer diagnóstico no hubiera sido suficiente para evidenciar la presunta culpabilidad de Ebrard Casaubon, que, ojo, también la eficiente jefa del gobierno capitalino tiene importante grado de responsabilidad, sólo que ella es cubierta por López Obrador, vienen otros dos reportes sobre los 11.8 kilómetros de la línea elevada del Metro donde ocurrió la tragedia. Uno de ellos se presentará en julio y el dictamen final, para agosto y en este último se hablará sobre la falla del colapso.

Así que, el secretario de Relaciones Exteriores tendrá tiempo para preocuparse y observar si su carrera política y aspiraciones para el 2024 terminan por desmoronarse, porque a la señora Sheinbaum, la sostiene con alfileres su jefe.

Municiones

*** El estreno del segundo capítulo de la serie documental periodística que sin duda es imperdible, “Guerreras de la Libertad”, será el sábado 19 de junio a las 7 y media de la noche por adn40 y en él se podrá apreciar la visión de otras mujeres que se dedican a esta noble profesión, sobre las adversas condiciones en las que tienen que desempeñar su trabajo y que se puede resumir en una frase: “bajo amenaza de muerte, gente cercana a ti puede pagar las consecuencias”. Por ejemplo, Ana Lilia Pérez nos cuenta las razones por las que una periodista de investigación mantiene reservada su vida personal. Anabel Hernández describe las duras experiencias que ha vivido durante la investigación de los grupos del crimen organizado y sus métodos para cooptar y corromper autoridades. Marcela Turati relata cómo los capos del crimen organizado llegan a buscar a periodistas para obligarlos con amenazas, a escribir con enfoques impuestos sobre sus intereses. Sanjuana Martínez, Blanche Petrich y Lydia Cacho narran la ineficacia de los mecanismos de protección a periodistas así como la impunidad que impera en las agresiones que sufren, al punto de que solo en el uno por ciento de ellas se ha hecho justicia, y aun así han logrado poner el foco en los temas más oscuros y ocasionado investigaciones judiciales, legislaciones y movilización de conciencias. El segundo capítulo de esta magnífica serie, se podrá ver también en internet por y en nuestra app disponible gratuitamente en iTunes y Play Store.

*** No cabe duda que lo mejor de los mexicanos sale en los momentos en los que tenemos que enfrentar situaciones de crisis. Nos olvidamos de las diferencias y trabajamos en un mismo sentido resolviendo, de manera ejemplar, problemas de grandes dimensiones. El más reciente ejemplo lo tenemos en la puesta en marcha de la Unidad Temporal Covid 19, que operó en los terrenos del Hipódromo de las Américas en el Centro Citibanamex y que conjuntó las voluntades y los esfuerzos de varias empresas como Fundación Telmex, CODERE, CIE y naturalmente Citibanamex, con áreas del gobierno como la Ciudad de México y la Secretaría de Salud y de manera sobresaliente de un grupo de mujeres y hombres, médicos y enfermeras, que se jugaron la vida para brindarla a los más de 9 mil pacientes que arribaron a este sitio, infectados del mortal virus. El trabajo conjunto y extenuante durante 413 días, rindió excelentes resultados, el 95.2 por ciento de los pacientes atendidos recuperaron la salud. El sector privado le respondió a la sociedad y al gobierno que colaboró eficazmente con su parte. Los beneficios van más allá de la pandemia, ahora, ya con sus operaciones cerradas, se donaron los equipos médicos a los hospitales del sector público. Importante enseñanza que debe recogerse en estos momentos, es la unión y no la división, lo que nos permite salir adelante.

*** Senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios presentaron acción de inconstitucionalidad en contra del Artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se emitieron las leyes reglamentarias y reformas a normas secundarias que materializan la reciente Reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. El artículo impugnado ordena prorrogar por dos años la duración en el ejercicio del cargo del actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los actuales Consejeros que integran el Consejo de la Judicatura Federal. Exactamente, ese artículo por el que el ministro-presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, está que “se come las uñas” de la desesperación. Diversos analistas coinciden en señalar que no logrará preservarse dos años más en esa posición. Ojalá.

