¿Quién pompó?, oficina de Visit México en NY

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Bogotá, Colombia.- Ayer llegaron a Nueva York los invitados especiales, el portal visitmexico.com, propiedad de la nación y concesionado (subarrendado o dado en concertacesión) a la empresa Braintivity, inaugura hoy sus oficinas en la Gran Manzana.

¿Quién pompó?, es la pregunta que seguramente hará el presidente López Obrador al secretario de turismo, Miguel Torruco, en una época donde la inversión en promoción turística se considera gasto superfluo para la 4T.

A las 10:30 hora de Nueva York, en el número 444 de la avenida Madison, tercer piso, será la inauguración oficial entre un selecto grupo de invitados, donde no figuran necesariamente empresas u oraganismos del sector turístico en México y los Estados Unidos.

Los invitados especiales son gente de A J Segan Consulting, Alchemia Group (de Lourdes Berho, ex directora del extinto CPTM), APCO, Apollo Group, Armao & Company, ASA College Inc, AMAV (con el reelecto Eduardo Paniagua), ATHC, Bloomberg, Bloomberg Philanthropies, Blue Sky Ventures, Brown Harris Stevens, Café Metro & Fresh &Co., Cámara de Comercio Mexico-Estados Unidos Capítulo Noreste, Cayre & Company, Conde Nast, Constellation Brands,

el Consulado General de México en Nueva York, Cred Suisse, Coparmex CDMX, Daily Beast, Crosswalk, Dime Savings Bank, DNC Committee, Fresh & Co., Fuerza Migrante, Global Synergies,

Unlimited Vacations, un senador por NY, Goldstein, Rikon & Rikon,

Helmsley Spear, Impact Partners, I love NY, Independent Living Associates, Ionic Media Group, Ismael Leyva Architecture, JP Morgan Chase, KOS-Med, Lebow & Sokolow, Let There Be Hemp, Mercury Public Affairs, Mezcal 211, MTA, Morvillo, Abramowitz & Anello, New World Travel, Inc., New Yorkk State, New York Blood Center, NYS Wine and Grape Foundation, Riviera Nayarit,

Paramount Group, Pinner Associates, RE Developer, REV Wolrdwide, SD Labs & Global Shield Solutions, LLC, Skybridge Capital, Swig Equities-Partner VM USA, The Brooklyn Eagle,

Tonio, Burgos & Associates y Town Clerk, Town of North Hempstead.

¿Será que todas esas empresas promoverán México o pagarán por tener contenidos en la página de Visit México?, me llama la atención sobre todo, instituciones bancarias y centros de donación de sangre, que no creo, busquen o tengan entre su mercado objetivo los navegantes en el sitio operado por Braintivity.

Espero que sean transparentes y muestren la realidad del portal visitmexico.com, que ha venido a menos desde antes de la pandemia.

A las 5 de la tarde (hora de NY), habrá un coctel en el Bank of New York, allá en el número 48 de Wall Street. Mañana, algunos invitados irán al juego de los Yankees en el palco que tiene Visit Mexico en el estadio de ese equipo, (¿cuánto costará el palco en el estadio de los Yankees de Nueva York y qué utilidad tiene para el turismo en México?).

En fin, todo extraño y poco trasnparente como la propia página, desde su inauguración, desde sus problemas internos con Tecnocen y Sergio Loredo (a quien han demandado desde Braintivity a nivel local y federal) y ahora con esta inaguración de una oficina en Nueva York y la posesión de un palco en el estadio de beisbol, ¿sabrá el presidente López Obrador del palco?

Al final del día no tenemos promoción turística ni presuesto, no tenemos un plan integral de recuperación turística en el país, pero Visit Mexico ya tiene una oficina y un palco en Nueva York. Así las cosas.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio197