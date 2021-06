El plan de Marina y sus 4 sargaceras para controlar el alga ha sido rebasado, este año

La situación está empeorando, alejando a los pocos viajeros que llegan: hoteleros

El problema del sargazo, por supuesto, no se limita a Playa del Carmen, pues municipios como Benito Juárez (Cancún) y Othón P. Blanco (Chetumal) también sufren las consecuencias del arribazón incontenible del alga, en el primero de los casos ya se han redoblado los esfuerzos para mitigar este mal, según afirmaron las autoridades locales, mientras que, al menos en el caso de Mahahual, la situación no sólo no alcanza, sino que está empeorando, alejando a los pocos viajeros que llegan a este polo turístico.

Es por lo anterior, que Gerardo Pérez Zafra, representante de los hoteleros en Mahahual, denunció que las lanchas sargaceras, han sido inútiles en la tarea de contener la llegada del sargazo a las costas y para ejemplo, citó el hundimiento de una embarcación en Playa del Carmen.

“No están diseñadas para operar en el mar Caribe, están diseñadas para trabajar en lagos, donde no hay marejada, realmente poco pueden hacer, por eso se hundió la embarcación en Playa del Carmen, por eso no se ha podido avanzar en el tema de la contención y de la limpieza del alga”, manifestó.

Asimismo, consideró que no es rentable a nivel financiero el mantenimiento de las sargaceras, pues asegura que el impacto económico de tenerlas en operaciones es mayor a los beneficios que han podido generar. “Constantemente se están yendo las mangueras de las grúas, no pueden operar atrapando las manchas de sargazo antes de que lleguen a la costa, entonces realmente esas embarcaciones simplemente sirven para la foto, son mediáticas”, denunció.

Por ello, instó a las autoridades a tomar en cuenta sus observaciones a fin de poner fin al problema del sargazo en las costas del estado, pues ya de por si ha sido lenta la llegada de los turistas, quienes en medio de la contingencia sanitaria no han recuperado totalmente la confianza para viajar. Esto teniendo en cuenta que la mayoría de las familias quintanarroenses, dependen económicamente del flujo de turistas.

Finalmente, el empresario propuso colocar una banda extractora a orillas de las playas. “Es una máquina similar a la que hay en las tortillerías, sirve para retirar la macroalga de la línea costera y dejar una mejor imagen, que permitiría que los turistas se queden a vacacionar y no busquen otras opciones”, dijo.

Empresarios pedirán más barreras antisargazo a Semar

Sumado a la contingencia sanitaria por la Covid-19, ahora se suma un problema más para Quintana Roo, el arribazón de sargazo que no ha dado tregua en la última semana, lo mismo que el aumento de contagios, razones por las cuales los empresarios ya han manifestado su preocupación y en distintos casos. Incluso, han denunciado una pésima atención por parte de las autoridades para estas problemáticas, que bien podrían terminar con sus esperanzas de tener buenos números financieramente para el verano.

En este escenario, Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la Riviera Maya, manifestó su preocupación por la difícil situación por la que atraviesa Playa del Carmen ante el masivo arribo de sargazo, pues afirma que no sólo deja una desastrosa imagen como destino turístico, sino que ya representa un problema de salud pública grave.

Asimismo, denunció que la presidenta municipal, Laura Beristain, le ha restado importancia a la situación del municipio, incluyendo el tema de la pandemia de Covid-19. “Estamos ahorita en un momento sumamente complicado, con el tema de pandemia y el sargazo que nos está afectando muchísimo, debería estar (Beristain) resolviendo aquí ese tipo de problemas; siempre es importante que las autoridades estén en el municipio, pero ella no lo está”. Y es que la presidenta municipal, tras perder la reelección, se ha concentrado en la Ciudad de México, buscando apoyo del gobierno federal para revertir los resultados del pasado 6 de junio.

En este escenario, mientras Playa del Carmen se ahoga en sargazo, los contagios de Covid-19 siguen creciendo y las inundaciones, por las recientes lluvias, siguen haciendo eco en el municipio, Beristain ha sido vista tomándose fotografías con los altos funcionarios, dirigentes de su partido y legisladores en la capital del país.

Amaro Betancourt adelantó que durante esta semana se reunirán con los representantes de la Secretaría de Marina (Semar) porque las acciones de recolección han quedado totalmente rebasadas y que los mil 700 metros de barreras no han sido suficientes, por lo que buscará que las empresas sargaceras tomen medidas contundentes para limpiar las costas de Playa del Carmen donde se concentra un importante número de hoteles y negocios.

“Se sigue entrando tarde a atender las medidas y este año no es la excepción, se debió hacer un protocolo desde tres meses antes estemos viendo que no hubiera problemas con las barreras, sargaceras o el personal del mismo gobierno municipal, y todas las acciones de un manejo integral del sargazo y que hasta hoy no se tiene”, denunció.

Gobierno estatal y Semar se comprometen a resolver el problema

En respuesta a lo anterior, el gobernador Carlos Joaquín en conjunto con la Secretaría de Marina Armada de México se reunieron con personal de la Comisión Permanente del Senado de la República sobre las acciones realizadas para atender el fenómeno que representa el recale masivo de sargazo.

“El control del sargazo es todo un reto. El objetivo es mantener las playas limpias y continuar con la reactivación del sector turístico y el empleo”, expresó el gobernador.

De igual modo, subrayaron que esta problemática está altamente ligada al cambio climático y a la investigación científica, por lo que se propuso la instalación de dos mesas de trabajo que abordarían la transformación y utilización de la macroalga: la Mesa de Investigación y la Mesa Operativa, ésta última atendería temas como reparación de barreras y cuestiones técnicas.

Aclararon y se comprometieron a que la estrategia para el manejo y control del sargazo seguirá siendo trabajada de manera coordinada con los gobiernos federal, estatal, municipal y con la iniciativa privada, hasta darle fin a la problemática a través de tres bloques: frente de playas a cargo de los municipios para la recolección del sargazo; el costero o de aguas someras que está cubierto con barreras y lanchas sargaceras por parte de la Marina; y el tercero a través de los buques “Natans” y “Zapoteco” que opera Marina en aguas quintanarroenses.

Avances en atención del sargazo

Asimismo, el gobernador explicó que hay avances importantes, por ejemplo, tener actualmente un semáforo que permite saber cuándo y cómo estará afectando el sargazo en las playas; las acciones que, en conjunto con la Secretaría de Marina, realizan 11 embarcaciones sargaceras; los mil 281 metros de barrera instalados y la intervención del buque sargacero “Natans”.

Esto sin mencionar las labores que realizan los municipios y los concesionarios de la zona federal en su limpieza sobre las playas. “Sin embargo, está llegando tal volumen que se recolecta y vuelve a llegar y tal parece que no hay trabajo, pero no es así, diariamente se llevan a cabo las labores de contención y limpieza”, explicó el titular del Ejecutivo estatal.

Carlos Joaquín informó que hasta el día de ayer, hay cerca de 16 mil toneladas de sargazo recogidas en tierra y cerca de 700 toneladas recogidas en el mar, mientras que el Almirante y Jefe de Estado Mayor General de la Armada de México, Luis Javier Robinson Portillo, destacó que, en los tres años de aplicación de la estrategia de atención del sargazo, la Marina ha recolectado en la entidad 121 mil 056 toneladas, en el año 2020 se recolectaron 19 mil 054 toneladas de sargazo, de las cuales 18 mil 246 fueron en playas y 808 en el mar. En 2019 el total recolectado llegó a las 85 mil 495 toneladas, 84 mil 951 en las playas y 544 en el mar; y 16 mil 506 a lo que va de 2021.

“Lo que se pretende es que las playas estén limpias el mayor tiempo posible, pero en ocasiones es imposible detener al sargazo cuando el viento viene con potencia y el mar estalla con tanta fuerza, como en los últimos días”, explicó el gobernador.

De tal manera, que las grandes marejadas provocan que las barreras antisargazo sean superadas por arriba y por abajo, las condiciones del clima impiden que las lanchas sargaceras puedan navegar. “Hay muchas dificultades para lograrlo, es como tratar de controlar o detener los vientos de una tormenta o de un huracán”, expresó.

El semáforo diario muestra por municipio cuál es la cantidad de sargazo que se espera, cuántas playas están limpias y cuántas no, lo que facilita tener una reactivación turística en forma. Y afirman, que el Gobierno del Estado ha hecho una gran convocatoria para que gobiernos y sociedad emprendan acciones para atender el inmenso problema que representa el recale del sargazo.

