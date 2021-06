El camino del diputado morenista Ignacio Mier, gris y lleno de errores

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, no quiere irse del Palacio Legislativo de San Lázaro “sin pena ni gloria”; de hecho, va a permanecer porque consiguió -para sorpresa de propios y extraños-, continuar en su curul por un período más, gracias a la reelección

Sin embargo, lo cierto es que su corta trayectoria legislativa, por lo menos en un primer período, no le dio para más; sólo para tener un camino gris, eso sí, lleno de traspiés y errores y esos, en el caso del diputado por Puebla, parece que pesarán mucho más, sobre todo ahora que inicia una nueva gestión en San Lázaro.

Debido a lo anterior, el coordinador morenista emitió un comunicado en el que anuncia que quiere adelantar una de las propuestas que hiciera ni más ni menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador en la época de las campañas de cara a las elecciones del 6 de junio pasado, cuando dirigió su demoledora mirada al Instituto Nacional Electoral, que preside Lorenzo Córdova, sólo porque nunca dejó de marcarle que se metía abiertamente en dichos comicios a favor de sus candidatos e incluso, se autoerigió como el árbitro electoral supremo, pero, cuál sería su sorpresa y coraje, que el INE fue reconocido hasta mundialmente como un Instituto imparcial que llevó a cabo su labor, tanto él como el resto de los integrantes del Consejo General de manera excelente esto, hay que subrayarlo, pese a las amenazas de personajes impresentables como el líder de Morena, Mario Martín Delgado y del impresentable Félix Salgado Macedonio quien, ahora desde el Senado de la República gobernará su estado, Guerrero.

El caso es que el diputado Mier Velazco, asegura sin presentar mayor prueba de ello, muy al estilo de su jefe de Palacio Nacional que: “Ahora el INE interviene para poner y quitar candidatos con decisiones desproporcionadas y en función de intereses de partido y grupos de poder “.

O sea, Ignacio Mier quiere cumplir el mandato presidencial prácticamente de desmantelar al INE, por eso, se supone que someterá a consideración de la fracción morenista, que se incluyan estos temas en su agenda prioritaria del próximo periodo legislativo, así como las propuestas de López Obrador en materia eléctrica, electoral y de la Guardia Nacional.

Obvio, el legislador del partido oficial, no quiere perder, por eso reitera su ciega lealtad de esta manera al inquilino de Palacio Nacional, pero hay un detalle digno de considerar. Ignacio Mier quiere seguir como coordinador de la fracción mayoritaria en la Cámara Baja, pero varios obstáculos se le atraviesan en el camino y el principal, es que llega a San Lázaro Yeidckol Polevnsky, quien definitivamente no está dispuesta a dejar que eso suceda; es más, la empresaria ya se siente la coordinadora. ¡Qué tal!

Municiones

*** En la cuenta regresiva a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, una de las mejores opciones para ver esta justa olímpica que es inédita porque se da en tiempos de pandemia, es, sin duda, Azteca 7, “El Oro es Nuestro”, ya que cuenta con la mejor cobertura, seguimiento y transmisión de las competencias olímpicas de cada día, se transmitirá de lunes a domingo a partir de las 6 de la mañana. Con más opciones informativas de estas Olimpiadas, de lunes a domingo a las 2 y media de la tarde Azteca 7 transmitirá lo mejor de las competencias en un resumen completo que contará con lo mejor de las competencias más un toque de humor y entretenimiento. No pueden faltar Los Protagonistas, de lunes a sábado a las 10 y media de la noche, que es el programa deportivo de mayor tradición en la televisión mexicana y que también llevará lo mejor de la cobertura olímpica, análisis deportivo, la cultura japonesa, entretenimiento y mucha diversión para toda la familia. El elenco que conformará esta oferta se compone de juventud y experiencia: Christian Martinoli, Luis García, Inés Sainz, Antonio Rosique, Carlos Guerrero, Rodolfo Vargas, Jorge Campos, Luis Roberto Álvez “Zague”, Julio César Chávez, Rafael Ayala, Andrea Sola, Renata Ibarrarán, Pablo De Rubens, César Castro y Eduardo Ruiz será el talento de casa que llevará la emoción de los juegos. También contará con un gran equipo de expertos y analistas como Enrique Garay, Mati Álvarez, Mariana Avitia, Guillermo Pérez, Luis Rivera, Ana Lago, Luis Álvarez, Jennifer Cantú, Nelson Vargas Jr. y Luis Niño de Rivera. Y porque no todo es deporte, TV Azteca se acompañará de entretenimiento y mucha diversión, con un gran elenco integrado por Facundo, “El Capi”, Luis Felipe Tovar, Carlos Espejel, Luis Fernando Peña, el “Diente de Oro”, Ale Ley, Miguel Burra, Giovana Romo, Rocio García, Asai San, “El Chef Enmascarado” y el fotógrafo y explorador Gerardo del Villar.

*** Y hablando de la televisora del Ajusco, ayer, por ADN 40 se transmitió el segundo capítulo de la serie “Guerreras de la Libertad”, donde más mujeres periodistas, hablan sobre las diversas situaciones de riesgo por las que han tenido que atravesar para ejercer su profesión. En esta segunda transmisión, dieron testimonio reconocidas mujeres como: Bibiana Belsasso, Pilar Ferreira, Fabiola Guarneros, Andrea Merlos y Elisa Alanis, entre otras. Esta es una serie que crea conciencia sobre todo, en aquellos hombres que no han dimensionado el papel de la mujer, de la profesionista comprometida con el periodismo.

*** Los diputados y diputadas del PRI, presentaron un Punto de Acuerdo en la pasada sesión de la Comisión Permanente en la que solicitaron que el Ejecutivo federal informe al Congreso de la Unión sobre los gastos de mantenimiento y operación del avión presidencial “José María Morelos y Pavón”, que a más de dos años de su enajenación, no han logrado vender y se mantiene sin uso. Hay que recordar que en septiembre del año pasado, se llevó a cabo la rifa-no rifa de dicha aeronave. Total, que los legisladores que en San Lázaro coordina René Juárez, manifestaron su preocupación por la falta de claridad y transparencia en este proceso de liquidación y peor aún, existe el riesgo de que se malbarate el patrimonio nacional, como presuntamente ocurrió con el otro avión que transportó a los mandatarios mexicanos durante 26 años, el “Presidente Benito Juárez”, el cual se vendió en 65 millones de pesos, con datos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

*** No cabe duda que el flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, sigue a pie juntillas aquel refrán que dice que “cae más pronto un hablador que un cojo”, porque más tardó en decir una y otra vez que no habría más apagones, que en Playa del Carmen, 10 mil 94 usuarios se quedaron sin energía eléctrica y esta vez no fue un incendio, ahora se trató de un presunto robo, más bien, como producto del vandalismo.

