Orquesta Sinfónica de Minería ofrecerá sus “Homenajes” en temporada de verano

Este año será completamente online

Serán siete programas dedicados a las víctimas y a los héroes anónimos de la pandemia por la Covid-19, anuncia el director artístico Carlos Miguel Prieto

Venta de boletos en www.eventbrite.com.mx

La temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) “Homenajes” será del 3 de julio al 15 de agosto con estrenos los sábados y domingos vía streaming, es decir, que este año todos los conciertos se transmitirán completamente en línea a fin de seguir respetando los protocolos de salud frente al Covid-19.

El ing. Luis Antonio Ascencio Almada, presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería, desde el pasado mes de abril, estará al frente de esta nueva temporada de conciertos de verano de la OSM y en conferencia de prensa virtual aseguró que con el apoyo del público será una gran temporada, después de que por la pandemia se suspendiera la temporada anterior.

“Esta será una temporada muy rica, que a pesar de ser virtual, supera a algunas temporadas anteriores en algunos aspectos, hemos tratado de construirla con una alta calidad de audio y video para hacer sentir a nuestro público muy cerca y replicar la experiencia de estar en una sala o incluso ofrecerles algunos beneficios adicionales, como ver los instrumentos y a nuestros músicos más de cerca, mientras que nos da la oportunidad de contagiar y atraer a un público mayor, ya que no tenemos la limitante de un número de butacas en la sala, así que con todo este esfuerzo podremos tener un público más vasto, de todas las ciudades y hasta uno internacional gracias a las redes sociales”, expresó emocionado.

Mientras que el maestro y director artístico, Carlos Miguel Prieto, detalló que será la primera temporada que presentará sabiendo cómo salió, ya que son conciertos grabados, cuidados y ensayados “con siete programas mágicos, con muchas anécdotas, pero con el deseo de que las siguientes temporadas regresen a ser con público presencial, porque es como todos queremos ver la música, aunque la realidad nos haga tener la creatividad de vivirla de una manera diferente”.

Sobre el hecho de ofrecer homenajes, explicó “hemos presentado estos programas como homenajes, porque desde el momento que empezamos a planear esta temporada, tengo la idea de que lo que estamos viviendo nos ha hecho reflexionar y agradecer a tanta gente por lo que han hecho y siguen haciendo por nosotros, entonces, cada programa tiene la oportunidad de reflexionar y agradecer a esas personas que lo merecen”.

Siendo una serie de conciertos grabados comentó “la mayoría de los videos fueron grabados con la cantidad mínima de músicos presencialmente y con todas las medidas preventivas, sana distancia y el uso en todo momento del cubrebocas, debido a las condiciones de la pandemia, excepto ‘Sensemayá’ de Revueltas que se grabó con cada músico en su casa por ser una obra de 100 músicos”.

Por otra parte, para el Réquiem de Mozart que es una obra con un coro de 100 personas “se utilizaron 17 personas con el reto de cantar en todo momento usando cubrebocas, sin que eso alterara la calidad del sonido” explicó.

Miguel Prieto, también, afirmó que fue un reto completo tocar solo imaginando al público que siempre los alienta y los inspira mientras grababan por mas de 10 o 12 horas por tres semanas. “Nos llenó de ilusión, agradezco esta experiencia que con solo recordarla vuelvo a sentir esa emoción, de estar buscando la perfección en cada detalle. Musicalmente hablando, para mí fue y será siempre una de las experiencias musicales más intensas, más honestas y profundas que he vivido, quién me iba a decir que iba a ser sin público en un recinto que no es el acostumbrado, pero que terminamos tomándole tanto cariño”.

Para disfrutar de estos conciertos visita la página

orquestamineria.eventbrite.com.mx y compra tu acceso individual en el que podrás elegir tu programa favorito y disfrutarlo desde la comodidad de tu hogar, en su fin de semana de estreno o bien comprar tu abono general donde tendrás acceso a todos los programas de la temporada a un precio especial y podrás ver los conciertos todas las veces que t quieras a partir de su fin de semana de estreno y hasta el mes de septiembre, que también incluye el Programa de Lujo Digital para conocer todos los detalles de las obras, solistas y compositores.

PROGRAMA

El primer programa será presentado el 3 y 4 de junio, un homenaje a Chávez y Copland (relación bilateral entre México y Estados Unidos). Inspirado en la amistad estos dos personajes, que dio una cantidad enorme de música nueva y promovió la música de México alrededor del mundo. COPLAND Fanfarria para el hombre común, CHáVEZ Toccata para percusiones, VELáZQUEZ BARBER Ronda Adagio para cuerdas, COPLAND Primavera en los Apalaches.

Posteriormente, el segundo programa será presentado el 10 y 11 de julio y será un homenaje a la familia (cuentos para niños de 3 a 103). Obras que atrapan a chicos y grandes, algo que permita que cualquiera conozca una orquesta por dentro. SAINT-SAËNS El carnaval de los animales, VILLA-LOBOS Fantasía para saxofón, PIAZZOLLA Adiós Nonino, PROKóFIEV Pedro y el lobo.

El tercer programa será presentado el 17 y 18 de julio, un homenaje a Francia (sorpresas francesas). Será interpretado durante en la semana del aniversario de la toma de la bastilla que significa tanto en la historia de la humanidad, para pensar en democracia. RAVEL La tumba de Couperin, DEBUSSY Dos danzas, sacra y profana, RAVEL Introducción y allegro Introducción y allegro Divertimento.

El cuarto programa será presentado el 24 y 25 de julio, un homenaje a Carlos Prieto (gigante entre los músicos mexicanos). Un homenaje a comisionar obras a compositores para el violonchelo. REVUELTAS SensemayáToccata (sin fuga),GUTIéRREZ HERAS Canción en el puerto, RAJMáNINOV Vocalise, MOZART Sinfonía núm. 41, Júpiter

El quinto programa será presentado el 31 de julio y 1 de agosto, un homenaje a Bach (cimiento de la música occidental). Homenaje al gigante de la música y el pensamiento Joan Sebastian Bach. BACH Concierto de Brandenburgo núm. 3,VIVALDI Concierto para fagot, RV 471 BACH Concierto para dos violines Suite de orquesta núm. 2, VIVALDI Concierto para flauta núm. 2, La noche.

El sexto programa será presentado el 7 y 8 de agosto homenaje a los héroes anónimos de la pandemia Pensado en las personas que han puesto sus vidas, su tiempo y cariño por los demás. HAYDN Sinfonía núm. 94, Sorpresa, MOZART Concierto para corno núm. 1 Concierto para piano núm. 23, BEETHOVEN Sinfonía núm. 4.

Séptimo programa presentado el 14 y 15 de agosto (Gala de Clausura) homenaje a las victimas de la pandemia. HAYDN Te Deum, MOZART Réquiem.