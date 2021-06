Dentro del mismo Poder Judicial, demandan preservar su autonomía

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Magistrados del Poder Judicial de la Federación y de tribunales estatales -quienes están jerárquicamente por debajo de los ministros de la Suprema Corte- se manifestaron a favor de preservar la autonomía e independencia de los juzgadores, pues consideran que esos principios son vulnerados por la “ley Zaldívar”, que amplía hasta 2024 el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Este llamado a favor de preservar la división de poderes se dio en el marco del seminario virtual “Autonomía e independencia judiciales, división de poderes y democracia” organizado por las diputadas Martha Tagle, Pilar Ortega, Mariana Rodríguez, Verónica Juárez y Lorena Villavicencio.

Como evidencia de su formación académica y su mayor profundidad en el conocimiento del Derecho, los magistrados pusieron en evidencia que no sólo el artículo transitorio que amplía dos años el mandato de Arturo Zaldívar, sino también otras disposiciones de la reforma al Poder Judicial que tanto ha elogiado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que diputados y senadores de la llamada Cuarta Transformación se apresuraron a aprobar, también amen amenazan la función de los jueces.

En particular, el director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Ariel Alberto Rojas, alertó sobre las reformas “aparentemente democráticas” que atentan contra principios como los derechos humanos, la supremacía constitucional, la división de poderes y la independencia judicial.

“Yo insistí en que era el peor momento para hacer una reforma judicial y creo que no me equivoqué. El treceavo transitorio es una consecuencia de toda la perversidad, la falta de respeto al procedimiento legislativo, a la democracia, al principio de supremacía constitucional, que ha puesto en jaque el poco prestigio que en un momento dado pudieran tener las instituciones en nuestro país”, sostuvo el magistrado.

Al respecto, cabe recordar que otro magistrado que ocupó el mismo cargo, Neófito López Ramos, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, escribió todo un libro que se titula Autonomía e independencia judicial garantizan la plena defensa de los derechos humanos. El tratado no se refiere a la reforma judicial que está en proceso, pero hace hincapié en el tema general: la necesidad de preservar la autonomía del Poder Judicial.

En el foro organizado por las diputadas Tagle, Ortega, Rodríguez, Juárez y Villavicencio, según nota publicada por el diario Milenio, el magistrado Daniel Ricardo Flores afirmó que se debe garantizar la autonomía e independencia como parte de la “armadura” de los jueces para decidir en libertad.

Indicó que un Poder Judicial sin independencia puede ser extensión de otro poder, y esto cobra realce cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo están controlados por un mismo grupo político, y ante ese escenario el Poder Judicial debe ser como un dique.

En el mismo foro, la magistrada Irma Caudillo remarcó la necesidad de preservar la autonomía y la independencia de los juzgadores no sólo con reformas legislativas, sino con acciones del propio Consejo de la Judicatura.

“No todo está mal en la reforma, debemos reconocer que hay puntos muy buenos en la reforma, pero que se pueden enriquecer, como es el tema de la autonomía e independencia, y en este momento la autonomía e independencia no solo podemos decir que está su vulneración o posible vulneración en el trece transitorio, sino en otros artículos más de la reforma que quedaron posiblemente cortos”, dijo.

La magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, Marcia Laura Garza, secundó el llamado a velar por la independencia de los jueces, al tiempo de subrayar que no es posible “pasar por alto” lo que puede representar una vulneración al Poder Judicial.

“Las juezas y los jueces deben tener la posibilidad efectiva de resolver las controversias puestas a su consideración sin temor a represalias y eso sólo se logra con un Poder Judicial fortalecido, autónomo, independiente, que a su vez garantice las condiciones óptimas para el buen desarrollo de las funciones de los operadores jurisdiccionales”, agregó.

Mientras tanto, sigue pendiente la “consulta” a la que convocó Zaldívar Lelo de Larrea al resto de los ministros para que determinen si es constitucional o no la reforma que él mismo preparó y, en particular el artículo 13 transitorio que fue incluido a última hora y a escondidas para ampliar el mandato del ministro presidente y titular también del Consejo de la Judicatura por dos años, hasta el 2024, reforma que casi unánimemente ha sido descalificada porque es evidente la intromisión de un poder, el Legislativo (auspiciado también por el Ejecutivo), en los asuntos de otro, el Judicial.

La equidad de género deja fuera a varios “gallos”

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada del partido oficial, Morena, en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que será una mujer la que presida la Mesa Directiva de esa Cámara, en el primer año de la LXV Legislatura, que arrancará el 1 de septiembre venidero.

Con esto quedan fuera de la contienda por esa importante posición varios destacados políticos, no sólo de Morena, sino de otros partidos que habían expresado interés, incluido el todavía presidente Eduardo Ramírez, quien estaba dispuesto a “sacrificarse” a permanecer un año más a ese cargo.

Luego de una reunión con las aspirantes a presidir el Senado, Bertha Alicia Caraveo Camarena, Imelda Castro, Martha Lucía Micher Camarena, Marybel Villegas Canché y Ana Lilia Rivera, el coordinador Monreal aseguró que su grupo parlamentario decidió que la posición sea para un mujer, la cual será elegida mediante un proceso abierto y libre, que no generará fisuras ni división en la bancada morenista.

Se estima que la candidata de Morena saldrá adelante sin resistencia pues la oposición le reconoce el derecho a nombrar al presidente o presidenta.

Más bien, podrían surgir inconformidades dentro de las propias filas del partido oficial. Basta recordar que todavía Martí Batres Guadarrama no le perdona a Monreal no haberlo respaldado para tener un segundo año como presidente del Senado. En vez de reelección, Morena optó por la tabasqueña Mónica Fernández Balboa, quien tuvo un notable desempeño, lo que allana el camino para que otra mujer cumpla esa función.

Al anunciar que la presidencia de la Cámara será para una mujer, Monreal dijo que la fracción de Morena debe ser ejemplo de democracia interna, pero aclaró que la elección no será de inmediato, pues esperarán los tiempos formales, es decir, hasta la segunda semana de agosto.

También aseguró que las aspirantes no harán campañas, se respetarán entre sí y no se autopromocionarán. Además, se procurará realizar un proceso unitario que no genere fisuras o división en la bancada. “Somos un grupo parlamentario que requiere y exige la unidad frente a los momentos que vive el país”, reiteró.

En cuanto a aspirantes externos, en particular en referencia al senador del PVEM, Raúl Bolaños Cacho Cué -quien por cierto propuso el controvertido artículo 13 transitorio de la reforma judicial que ha causado tantas protestas- aseguró que está descartado, pues, aunque lo estiman en la bancada y respetan su lucha, él sabe que no hay condiciones por razones de consenso.

Siguen reclamos contra Mario Delgado

por resultados de las pasadas elecciones

A pesar de que presume de los triunfos de su partido en las recientes elecciones, el presidente de Morena, Mario Delgado, recibe protestas dentro de sus propias filas.

Lo más reciente es un grupo de senadores de “morenos” le reclamaron a su dirigente nacional por los malos resultados en el pasado proceso electoral, en particular lo ocurrido en la Ciudad de México, donde perdieron seis alcaldías.

Los senadores no sólo pidieron revisar lo ocurrido, sino definir acciones para cumplir con la “obligación” de recuperar la capital del país, considerado el bastión del movimiento del presidente López Obrador.

“Ese es un tema que tenemos que reflexionar, que revisar a fondo para recuperarnos de inmediato porque esta ciudad es de izquierda”, admitió Delgado.

riparcangel@hotmail.com