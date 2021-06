Mentiras

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

De 4 a 200 mentiras por día suelen proferir las personas adictas a la mitomanía con lo cual rinden tributo a satanás, el padre de la mentira y gobernante supremo del mundo.

La mentira envuelve una conducta inmoral y nos habla de personas deshonestas por naturaleza.

Según un estudio realizado por Telemadrid, los más mentirosos suelen ser los hombres, especialmente los jóvenes y las mentiras van desde las llamadas piadosas hasta las mentiras vergonzantes.

Otros estudiosos del carácter no dudan en que la clase política es la más mentirosa. De acuerdo con un récord que realiza desde el 1 de diciembre de 2018, el periodista Luis Estrada, Andrés Manuel López Obrador se ubica ya como el Presidente más mentiroso de México con más de 53 mil mentiras con las cuales emula al célebre personaje Italiano Pinocho. AMLO pronuncia un promedio de 80 mentiras en cada mañanera, lo cual también habla de una monumental deshonestidad.

Bueno, pues resulta que AMLO, ese mentiroso en potencia, además de profundizar en su división contra los mexicanos, especialmente contra la clase media, a la que no le perdona que no hayan votado por Morena en las pasadas elecciones, ahora el inquilino de Palacio Nacional acusa a los clasemedieros de ser un peligro para el gobierno y para rematar ha decidido llevar al banquillo de los acusados, actuando como un Torquemada a periodistas que él considera mentirosos, solo porque lo critican o porque denuncia algún latrocinio dentro del régimen de la 4T.

“Quién es quién en la mentira” se titulará la nueva sección en las mañaneras de Palacio y pa´pronto comenzó por el periódico El Universal rotativo al que tachó de ser “falso, difamador y de pertenecer al hampa del periodismo”, sólo porque el columnista Javier Tejado escribió en ese periódico una columna en la cual denunció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo un feroz espionaje contra periodistas y medios de comunicación incómodos. Ufff… AMLO pegó el grito en el cielo. Está actuando como un auténtico dictador para seguir dividiendo al pueblo de México.

Los sociólogos y analistas políticos de México no dudan en que AMLO pasará a la historia como un Presidente malquerido por la prensa libre mexicana, a la que permanentemente le está declarando la guerra y no dudan que pelearse con los medios de comunicación es una muy mala estrategia que no le llevará a nada bueno y no dudan que el próximo paso de AMLO será el encarcelamiento de críticos de él y su partido.

Ponerse como enemigo de la prensa es como ponerse con Sansón a las patadas, pero AMLO, en su papel de representante de la pureza divina del pueblo, insiste en crear contra los periodistas de México un ambiente insano que terminará con la persecución y encarcelamiento de articulistas, analistas y críticos en general que no comulgan con su infame estrategia de dividir a México.

Otra prueba más de las mentiras de AMLO es el enjuiciamiento a los ex presidentes de México, con lo cual no sólo ahonda en la división del pueblo azteca, sino que da claros indicios de que va por la ruta del camino largo de la dictadura. Así que, para seguir dividiendo a México, AMLO seguirá en su enfermiza estrategia de dividir a los mexicanos, aunque tenga que echar 200 mentiras diarias, como concluyen los estudiosos de las conductas deshonestas.

