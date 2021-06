Dr. Zeniff Gómez Arcive se suma a campaña #NoMásKilos

Para lograr el bienestar de los mexicanos

Ofrece información y tratamientos para lograr tu peso saludable y que no sufras de enfermedades como diabetes, cardio-metabólicas y se vivan más años de vida

Arturo Arellano

El doctor Zeniff Gómez Arcive es un experto en la salud, cuenta con Posgrado en Administración de Instituciones de la Salud la Universidad La Salle Benavente, asimismo es profesor de Posgrado en la misma institución y perteneciente a la Unidad de Investigación en Farmacología del INER-IPN, por lo que ahora se suma a las acciones de la campaña #NoMásKilos con la que se pretende informar y crear conciencia entre la población mexicana para que logren tener un peso ideal y por consiguiente una vida saludable.

El también educador en Diabetes & Experto en Obesidad y Complicaciones Metabólicas, miembro de la European Association for the Study of Obesity & Miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, ofreció una entrevista para DIARIO IMAGEN, en la que dijo “como médico de primer contacto, actualmente tengo dos programas de maestría enfocados en área de investigación clínica y tratamiento de obesidad y un dato bien interesante es que México es un país lleno de enfermedades crónico degenerativas, hipertensión, diabetes y esas se generan a raíz de la obesidad”.

A esto añade que “en 2018 más del 75 % de los mexicanos tenían sobrepeso u obesidad, ahora esta cifra puede crecer más del 8% a razón del confinamiento y de la pandemia, es alarmante, porque debido a la nueva normalidad, por el encierro, la falta de movilidad, la gente subió de peso, incrementó el sedentarismo y la mala alimentación, se agravó la obesidad”.

Una vez que la gente cae en sobrepeso y obesidad, el doctor Zeniff Gómez Arcive, advierte que “la gran mayoría de los pacientes pueden terminar con diabetes, complicaciones cardio-metabólicas, una persona con obesidad pierde incluso años de vida. Son muchas complicaciones son más de 40 enfermedades asociadas a la obesidad como la diabetes, reflujo, enfermedades pulmonares, apnea del sueño e incluso alguna neurológicas, deficiencia de vitaminas, son muchas, por eso es importante lograr el peso ideal”.

De manera muy puntual en cuanto a los tratamientos disponibles, dijo que existen muchos, pero “la piedra angular es la modificación al estilo de vida, que el paciente corrija malos hábitos de alimentación, que hagan ejercicio, que no sean sedentarios como tal, una buena alimentación e incluso, para muchas personas psicoterapia, además de algunos farmacológicos”.

Para obtener una atención personalizada, el doctor recomienda “acudan con profesionales de la salud porque pasa mucho que hay productos que no tienen nivel de evidencia, ni investigaciones científicas y se venden como productos milagro, que ye harán bajar de peso, pero no es así, antes de tomar algún tratamiento acudan al médico, porque hay muchas alternativas”.

¿HEMOS HEREDADO GENES DE OBESIDAD?

Hay una pregunta interesante ¿hemos heredado los genes de la obesidad?. El doctor responde que “alrededor del 35% de las personas podemos tener obesidad por genética, sin embargo, el resto tiene que ver con el ambiente, los hábitos con finalmente otros factores, es decir, la calidad de alimento, la actividad física, el ambiente donde me encuentro. A final de cuentas influyen mas estos factores que la genética como tal”.

De igual forma comenta “Actualmente se habla mucho del peso saludable, el peso saludable a diferencia del ideal, es el que el paciente debe tener con beneficios en la salud, la obesidad es enfermedad crónica, no solo problema estético, no es por verme bien, es por sentirme bien, son ambas cosas. Entonces, un punto importante es que los pacientes, niños y adolescentes pueden acudir con el especialista para que pueda ser tratados con el exceso de peso y obtener el peso saludable”.

En su caso, cuando brinda atención personalizada “actualmente les decimos a los pacientes cómo saber si tenemos exceso de peso, por un lado la ropa que nos quedaba antes, ahora ya no nos queda, comenzamos a aumentar de peso, tengo más hambre de lo normal y por ello consumo más que antes. Se les recomienda tener un registro de cuál era antes su peso, hay que generar conciencia de monitorearse, nos checamos azúcar, presión, pero no el peso, debemos crear esa cultura y acudir al médico”.

De este último punto destaca “muchas veces sucede que no queremos ir con el médico, porque lo vemos como un problema mas estético, pero si tengo aumento de peso debo ir al doctor, como con cualquier otra enfermedad. Es muy importante el tema de la educación ir con el médico y seguir sus indicaciones”. Asimismo, recomienda seguir de cerca la campaña “No mas kilos”, eso ayudará a saber como perder peso y que los pacientes no se desanimen.

Para una atención más personalizada, el Dr. Zeniff pone a disposición su teléfono 557 387 8359 “sumemos a darle importancia a las enfermedades con mayor prevalencia en el país, están impactando muy fuerte en los mexicanos, hay que apoyarnos a supéralas”, concluyó.

Sus redes sociales:

Twitter: @ZeniffGomezA

Correo Electrónico:

zeniff.ga@gmail.com