Dar seguridad a todos, promesa de campaña de AMLO, no cumplida

Miguel Ángel Rivera

A pesar del optimismo en algunas áreas de la llamada Cuarta Transformación, sin duda, una de las tareas pendientes del actual gobierno federal es la de ofrecer seguridad, lo cual a su vez ha generado que se recrudezca la violencia, pues muchos sectores de la sociedad están cansados, lo cual, a su vez, hace reaparecer las guardias armadas, también denominadas autodefensas y multiplicar el número de enfrentamientos armados.

Va un ejemplo:

“Cansados de extorsiones, cobro de cuotas y secuestro de personas, pobladores, campesinos y productores de Taretan, Michoacán, tomaron las armas para hacer frente al crimen organizado que mantenía asolada la zona.

“Con la instalación de barricadas, decenas de hombres armados con fusiles de alto calibre vigilan los accesos al municipio, forman parte del frente Pueblos Unidos, grupo que se extendió a los municipios de Salvador Escalante y Nuevo Urecho, con la misma finalidad, según dijeron a Quadratín Michoacán algunos miembros del movimiento armado.

“Mediante recorridos en brechas y principales avenidas vigilan, alertas y con el tiro arriba, para accionar ante cualquier agresión, dijo uno de los integrantes. En los municipios mencionados se vive una tensa calma, en tanto el Ejército y la Guardia Nacional se han reservado de incursiones a dichas zonas en conflicto”. Con información de Quadratín Michoacán.

Otro caso, todavía más grave (nota del diario La Jornada:

“El grupo de autodefensas de la comunidad purépecha de San Juan Nuevo Parangaricutiro se enfrentó a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con un saldo de 5 fallecidos. En tanto en la colonia San Isidro de la ciudad de Uruapan, fueron localizados los restos de personas asesinadas en bolsas, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

“El enfrentamiento en San Juan Nuevo Paranguricutiro ocurrió ayer en la noche, después de las 22 horas, en la entrada a la comunidad sobre la carretera que comunica con Uruapan.

“Integrantes del consejo de Seguridad de la localidad trataron de detener al grupo armado, lo que provocó el enfrentamiento en la entrada del pueblo, donde se ubica el arco de bienvenida.

“Tras la balacera, que duró más de cinco minutos, cinco hombres fallecieron por lesiones de armas de fuego de alto poder. Se desconoce de cuál de los dos grupos fueron las víctimas.

Minutos después de la refriega, arribaron a esta comunidad elementos de la Sedena, de la Guardia Nacional y policías estatales, quienes montaron un operativo de seguridad”.

Como se aprecia, aparte de reaparecer las guardias civiles, autodefensas o guardias blancas, todas grupos paramilitares, se manifiesta en estos casos la inacción de las fuerzas armadas, obligadas a una actitud pasiva por el principio pregonado e impuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador de “abrazos y no balazos”.

Durante su campaña,

López Obrador ofreció darnos paz, recuerda el PAN

El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, denunció lo que calificó de pasividad y complicidad del gobierno federal. Y destacó la necesidad de poner en práctica una estrategia para frenar el avance del crimen organizado.

El dirigente panista señaló que la estrategia de combate a la delincuencia debe incluir a los aparatos de inteligencia del Estado, la Guardia Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, la Marina y el Ejército.

“Estamos llegando a la mitad del sexenio y no vemos resultados en materia de seguridad. No hay ningún avance, por el contrario, los grupos delictivos están ganando más terreno ante la pasividad y complicidad del Gobierno federal”, expresó Cortés Mendoza, al recordar que durante su campaña, el presidente López Obrador prometió pacificar el país y brindarnos seguridad. “Lamentablemente, nos volvieron a fallar”, sentenció.

Sin mencionar las denuncias del gobernador saliente de Michoacán, Silvano Aureoles, en el sentido de que Morena es un “narcopartido”, el dirigente nacional del PAN advirtió, sin embargo, que “pareciera que el gobierno de Morena mantiene un pacto con la delincuencia, porque ni persigue ni detiene a los grupos criminales. Al contrario, los libera y les agradece su buen comportamiento”.

El político panista expresó confianza en que la nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados deberá permitir que en el Presupuesto de Egresos 2022 se puedan destinar más recursos para seguridad a los gobiernos estatales y municipales.

“Es el gobierno federal el que no está actuando para impedir que se cometan, ya que los estatales y municipales de Acción Nacional sí están haciendo lo que les corresponde para frenar los delitos del fuero común”, aseguró Cortés Mendoza.

La jerarquía de la Iglesia católica también expresa preocupación

por la violencia

“México se encuentra inmerso en una crisis de seguridad que lastima al país y se hace evidente en los actos de violencia que han dejado miles de víctimas, pero hay posibilidades de cambiarlo”, advirtió la Iglesia católica en un editorial de su semanario Desde la Fe, titulado “Basta ya a la violencia”.

El órgano informativo de la Arquidiócesis de la Ciudad de México destacó que se viven “meses clave, en los que buscamos salir de una larga tempestad que nos exige un cambio de rumbo. Son tiempos que definirán nuestro futuro, y si queremos un mejor horizonte, es tiempo de replantearnos si estamos haciendo lo suficiente.

El semanario recuerda que durante este mes hemos sido testigos de múltiples hechos de violencia en el país, dos de ellos ligados a la vida religiosa. Se trata del asesinato del misionero franciscano Juan Antonio Orozco Alvarado, quien falleció en un fuego cruzado entre bandas criminales, en Durango. El otro fue una balacera que interrumpió una misa que se celebraba en la Parroquia de San Juan Bautista, en Iguala, Guerrero.

La violencia “sigue golpeando nuestra cotidianeidad y negándonos el derecho a la tranquilidad”, indica el semanario al recuerda que, hace 11 años, la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo referencia a una crisis de legalidad, a una fractura del tejido social y a una crisis de moralidad.

Además, al recordar “la triste noticia del sangriento enfrentamiento que tuvo lugar en Reynosa, Tamaulipas, y en el que numerosas personas inocentes perdieron la vida, el Santo padre hizo votos por el eterno descanso de los fallecidos, a la vez que reitera su firme rechazo por este episodio de injustificable violencia que enluta a esa comunidad cristiana”.

La publicación advierte asimismo acerca de “una crisis de legalidad, en la que se ha extendido una práctica basada en la idea errónea de que las leyes no están para cumplirse, sino para negociarse. También se hablaba de una fractura del tejido social, en la que se han fortalecido el individualismo y la apatía”.

Sin registro oficial, FuerzaXMéxico destaca sus victorias en las elecciones

A pesar de que no se le reconoce la votación nacional que le permitía conservar el registro oficial, el presidente nacional de FuerzaXMéxico, Gerardo Islas, destacó que, como resultado de las victorias parciales conseguidas en su primera elección, FuerzaXMéxico representará a más de 600 mil mexicanos en 15 entidades del país.

En particular, mencionó haber ganado 30 municipios en los estados de Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, México, y más 150 representaciones de regidores, síndicos y concejales.

Acompañado por el presidente de FuerzaXMéxico en la Ciudad de México, la secretaria General del partido en la CDMX, Gabriela Pintos, y del secretario de Finanzas del partido, Pablo Gutiérrez Jaime Ochoa, en conferencia de prensa, Islas precisó que en 15 entidades su organización tendrá legisladores locales, así como síndicos y regidores.

El dirigente nacional sostuvo que FuerzaXMéxico ha detectado anomalías en 40 mil casillas en más de 152 distritos que los llevarán a pedir la anulación total de los resultados en algunos de esos distritos.

“Esta elección no fue igualitaria para todos los partidos políticos, y nuestros representantes en los Congresos, van a solicitar un financiamiento cero del INE, no es lo mismo salir a competir con un partido que tiene millones de pesos con un partido que no los tiene eso sin contar cuando se coaligan, debemos llegar a una democracia cualitativa”.

