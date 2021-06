Carlos Slim, el salvador

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

EN REALIDAD, CUANDO SE HACEN ESCÁNDALOS Y SE UTILIZAN PARA ESPANTAR, PUES HAY MUCHA TELA DE DONDE CORTAR, PERO LA REALIDAD ES OTRA, NO ENTENDEMOS LAS RAZONES POR LAS QUE SE ESPANTAN DE LOS “CLASEMEDIEROS” CUANDO SOLAMENTE SUMAN EN TOTAL UN POCO MÁS DEL 27 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN NACIONAL… MINORÍA, SIN DUDA, DESCONTROLADA Y EN MUCHO MANIPULADA POR TODOS.

SIN DUDA, UN ENORME FAVOR LE HARÍA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA APLACAR LOS RENCORES GENERADOS POR LA CAÍDA DEL EDIFICIO EN MIAMI Y BUSCAR MUERTOS HERIDOS Y DESAPARECIDOS SI EL PRESIDENTE DE MÉXICO LE ENVIA A CARLOS SLIM PARA OCULTAR LOS DAÑOS ESTRUCTURALES, LAS TRANSAS Y LAS CORRUPTELAS QUE DIERON ORIGEN A LA TRAGEDIA Y EN UN PLAZO DE UN AÑO, PUES LAS COSAS SE OLVIDAN Y SE DAN POR CERRADOS LOS CASOS…TAL COMO SE REALIZA EL OCULTAR LAS CORRUPTELAS DE MUCHOS EN EL ACCIDENTES DE LA RUTA 12 DEL METRO EN MÉXICO… COSAS DE LA SUCESIÓN POLÍTICA ADELANTADA.

Tal parece que existe un fuerte grupo que pretende encaminar la inseguridad en México para que sea declarada como parte de los “grupos terroristas” y con ello se daría lugar a que desde los Estados Unidos pudieran intervenir en cualquier parte de México dizque para combatirle… pero en realidad para controlar militarmente al país.

Lo que es absolutamente cierto es el descontrol de la seguridad pública en todo el país de tal suerte que en las principales carreteras de México se dan secuestros, robos y desapariciones de gentes y es lógico que los mecanismo de seguridad andan en la lela, porque no son capaces de detener la ola de esta pandemia que no solamente espanta, sino que horroriza a la población.

MUCHO AGRADECIMIENTO LES DEBO A LOS MÉDICOS QUE ME HAN SALVADO LA VISTA DEL OJO DERECHO A PESAR DE QUE EL OJO IZQUIERDO NO TENGA YA REMEDIO. PUES HAN SIDO DÍAS DUROS EN LA RECUPERACIÓN Y EN LOS ENORMES GASTOS QUE ESTO GENERA CUANDO COMPROBAMOS QUE NO EXISTE NI ATENCIÓN NI MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA EL INFELIZAJE NACIONAL. EL Presidente debe saber que no existen medicamentos, no solamente en las instituciones de salud, sino también escasean en las farmacias y esto les permite especular y manejar los precios a su antojo en perjuicio de la población, de tal suerte que cada día pagamos más por atención y medicamentes a pesar de que los burócratas sostengan que hemos ahorrado en las compras consolidadas más de once mil millones de pesos, pero en la teoría, porque no existen ni medicamentos ni controles de tal manera que los mexicanos somos los que pagamos por medicamentos y atención muchos más millones que los “ahorrados” por esos políticos que no son médicos y que ahora controlan la “salud” porque son buenos para encaminar las cosas tal como las buscan los políticos para su beneficio. Me deben creer que para los que andamos mal de la vista es un verdadero tormento andar localizando la flechita de la computadora para las correcciones o para la formación de los comentarios, pero bueno es parte de los “sacrificios de la tecleada”.

Es curioso que algunos ex gobernadores, como el de Michoacán, se van lavando la cara y de las relaciones que sostuvieron con los grupos de la delincuencia organizada y desorganizada en su estado, mientras ellos “desgobernaban” y no controlaron las acciones delincuenciales de tal forma que los saqueos a los ranchos aguacateros siguen hoy para no entregar las cuentas financieras y los gastos y transas de las corruptelas, pues se les hace sencillo acusar al Presidente de que mantiene un “narco-gobierno” y es por ello que cuando los que TIENEN EL TRASERO DE PAJA TIENEN HORROR Y TERROR A LA LUMBRE CERCANA.

ES CIERTO QUE EL PRESIDENTE TIENE QUE TOMAR LAS RIENDAS DE LA POLÍTICA NACIONAL Y CONSTITUIR SERIAMENTE EL PARTIDO DEL PODER, PORQUE NO PUEDE MANTENER UNA ORGANIZACIÓN LLENA DE AMBICIOSOS Y JEFES TRIBALES CORRUPTOS E INEFICIENTES PARA CONTROLAR LAS ZONAS, PORQUE Al FINAL DE CUENTAS SE PIERDEN ELECCIONES, NO POR MANIPULACIÓN Y GUERRAS SUCIAS, SINO PORQUE NO SE RESPONDE a las acciones que se deben realizar en favor de las comunidades. Esto es claramente más transparente en las zonas de “clasemedieros” que en la de manipulación y control de la jodidez y es así que ahí hay pensamientos libertarios y liberales y en el otro sector, existen las manipulaciones por medio de las consignas y esto tampoco es sólido para una organización política.

LA SEGUNDA FASE de la transformación de la 4T está basada en el cambio de visión y misión del poder porque se rebasa el cambio administrativo y se obliga al cambio de ideas y de sistema de tal sistema que uno también se pregunta el por qué sería bueno el que el gobierno espiara a los periodistas si al final de cuentas saben cómo piensan y cómo están financiados y sirven a los grupos de poder, algunos que andan muy cercanos al Presidente y que anteriormente se les decía que eran los grupos de la “MAFIA DEL PODER” y hoy son sus salvadores en el poder… por eso andamos tan jodidos aún. Y hoy se festeja a san JUDAS TADEO, el santo de los milagros imposibles… como ya saben quién…

socrates_campos8@yahoo.com.mx