PJCDMX convoca a erradicar la discriminación contra todas las libres manifestaciones de la identidad: mag. Guerra Álvarez

El PJCDMX celebra Día Internacional del Orgullo LGBTTTI con semana de actividades que incluye conferencias magistrales y exhibición de cortometrajes.

En la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTTTI el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, dijo el PJCDMX se suma a la causa por la dignidad y la igualdad y convoca a erradicar la discriminación contra todas las libres manifestaciones de la identidad, la orientación y la preferencia.

El magistrado Guerra Álvarez dijo que “las leyes poco a poco están a la altura de nuestros corazones. El espíritu de las leyes refleja esa nueva sensibilidad. El servicio público se vuelve más empático a la dignidad de los demás. El liderazgo social que comenzó con acciones afirmativas, hoy puja hacia el futuro con metas reales”.

En un mensaje virtual señaló que se debe celebrar el orgullo de pertenecer a una sociedad que condena la persecución, la violencia y la muerte sólo por ser lo que somos y que el estereotipo de género ya no sea una condición para cumplir nuestros sueños.

Por su parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), doctora Ana Margarita Ríos Farjat, en su mensaje por el canal institucional de YouTube del PJCDMX reconoció el esfuerzo y compromiso muy loable del PJCDMX por celebrar este tipo de eventos que reiteran su compromiso de trabajar por la defensa de las personas que viven en la diversidad sexual, para que vivan libres de violencia y discriminación. “Vivir en sociedad se trata de cómo crecer juntos, cómo construiros juntos, no de cómo destruirnos y cómo rompernos los unos a los otros”, enfatizó la ministra.

Más tarde durante la pinta en la vialidad de la Avenida Niños Héroes de la Ciudad Judicial, en compañía de Vanessa Bohórquez López, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México y de Brisa Maya Solís Ventura, en representación de la presidenta de la CDHCM, Nashilei Ramírez Hernández, el magistrado expresó que “esta pinta simboliza nuestra diversidad. No la de otra sociedad ni de otro tiempo.

En el acto también estuvieron presentes Luis Edgar Trejo Hernández, en representación del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, además de magistrados, jueces, consejeros y servidores públicos del PJCDMX.

“Nos sentimos orgullosos de nuestro evolución de lo que consideramos natural: la libertad, la igualdad, la dignidad representan la verdadera naturaleza humana. Esa es nuestra causa y esa será nuestra victoria”, señaló.

“No celebramos que un hombre o una mujer puedan ser orgullosamente homosexuales a costa del aislamiento o el egoísmo. Nuestro orgullo incluye mucho más que eso. Celebramos que una mujer transgénero pueda recibir atención médica con la misma diligencia que una mujer cisgénero. Celebramos que ambas voten y puedan ser votadas. Celebramos que sus salarios sean iguales a los de un hombre hetero”, consideró.

El presidente del PJCDMX añadió que se debe celebrar el orgullo de ser parte de una sociedad más justa, digna y amplia y conmemorrar a las y los activistas, líderes, pensadores, juristas, rebeldes y visionarias que trazaron el camino. “La historia viaja hacia adelante por nuestro esfuerzo. El progreso humano no es unitario. Si no aceptamos nuestro momento, corremos el riesgo de hacer que la historia viaje hacia atrás”, finalizó.

El programa de eventos que organiza el PJCDMX, que será transmitido durante esta semana por las redes sociales institucionales de YouTube, Facebook y Twitter del PJCDMX, incluye conferencias magistrales como el de la doctora Flávia Piovesan relatora sobre los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre los “Derechos de las familias diversas” el lunes 28; la conferencia “Infancia Trans” del doctor Eduardo García Ramírez. juez 2° de Proceso Oral en Materia Familiar del PJCDMX martes 29; los “Avances y desafíos de los derechos de las personas LGBTTTI en la Ciudad de México” del licenciado Jaime Rubén Morales Beltrán. subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México el miércoles 30; así como la conferencia “Adopciones homoparentales” del doctor Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el jueves 1 de julio.

En este mismo marco se llevará a cabo la exhibición de los cortometrajes “El casamiento” el lunes 28, “Infancia Trans” y “Niños rosados Niñas azules” el martes 29, “Love is All You Need” el miércoles 30 y “Vestido Nuevo” el jueves 1 de julio, mismos que serán comentados por especialistas en la materia.