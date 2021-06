Siguen mentiras de López Obrador y servilismo de Hugo López-Gatell

Silvano Aureoles, 3 horas de antesala y le dan palmo de narices

El circo de la llamada Cuarta Transformación sigue. Entre las mentiras y falsedades del presidente Andrés Manuel López Obrador y el ridículo servilismo de su funcionario “estrella”, Hugo López-Gatell, finalmente el primero, en su gustadísimo stand-up mañanero, hubo de reconocer que efectivamente, hay escasez de medicamentos contra el cáncer y que, bueno, es sumamente difícil conseguirlos, así es que los niños y demás personas que son víctima de este mal, pues no tendrán más remedio que esperar; el problema es que como lo demandan los padres de niños con cáncer, esta enfermedad no espera.

La crisis que actualmente se vive, es producto de uno de los “elefantes blancos” que el mandatario ha “vendido” como sus obras “estrella” y en esta ocasión se trata del Instituto de Salud para el Bienestar, (Insabi), mismo que supuestamente nos llevaría a los mexicanos a tener niveles de salud muy similares a los de Dinamarca, pero al final y como se puede comprobar, todo resultó un desastre y ya hasta se habla de que su titular, Juan Antonio Ferrer, que carece de experiencia en el puesto que ocupa, podría estar contemplado en los movimientos que viene haciendo el Presidente, en los reacomodos a la mitad del camino.

López Obrador intenta disfrazar así la total impericia de su gobierno en este y otros ámbitos, bajo el argumento de que todo lo hizo por la transparencia; por romper el monopolio de la presunta mafia del poder en el tema de los medicamentos y esta vez, tuvo la precaución de no poner plazos: “ya muy pronto…, gracias al apoyo de Japón”, dijo, palabras más, palabras menos, se podrán obtener estos medicamentos y agregó que “toda la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda, de Salud estamos en eso y vamos a seguir, es nuestra responsabilidad”.

Entonces, ¿para qué tantas mentiras?, y ¿por qué tanto tiempo después se le ocurre que esa es su responsabilidad? Definitivamente el presidente López Obrador tendrá que cargar sobre sus espaldas con la muerte de alrededor de mil 600 menores que si hubieran tenido en tiempo y forma sus tratamientos contra el cáncer, no hubieran fallecido, esto de acuerdo a estimaciones de algunas organizaciones civiles que los apoyan.

Y hay otros temas no menos urgentes en los que el inquilino de Palacio Nacional sigue haciendo gala de palabrería y falsedad, como cuando asegura que en México ya no hay corrupción ni inseguridad ni levantones ni nada de eso y hasta felicita a los integrantes de la delincuencia organizada por haberse portado bien en los comicios de junio pasado, solo que ya volvieron a la carga y a plena luz del día, secuestraron al presidente municipal electo del PES, de Penjamillo, Michoacán, Gilberto Mejía Salgado.

Este y otros acontecimientos como el del aún gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que se plantó a las afueras de Palacio Nacional por espacio de 3 horas haciendo antesala para ver si acaso el presidente López Obrador tenía a bien recibirlo y él a su vez, entregarle la supuestas pruebas que tiene respecto a que el narco habría intervenido impune y abiertamente en los comicios michoacanos, pero no tuvo suerte y le dieron un palmo de narices.

Un día antes, el gobernador electo de dicho estado, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que había dado positivo a Covid-19 y como se encuentra recluido en su casa, entonces fue Raúl Morón, quien en su calidad de dirigente estatal de Morena, informó que no hubo intervención “directa o plena” del narcotráfico en las elecciones michoacanas. ¿Será?, y juzgó como temerarios los señalamientos de Aureoles Conejo.

Desde la Ciudad de México, a donde Morón llegó rapidísimo por instrucciones de su jefe, el de Palacio Nacional, no Mario Martín Delgado, dijo que, “Si Silvano Aureoles tiene elementos que vinculen a candidatos de Morena en Michoacán con el crimen organizado, yo creo que hay instancias a las que tendría que acudir para hacer esta denuncia”.

Lo cierto es que habrá que estar muy atentos a lo que ocurra una vez que Silvano Aureoles deje la gubernatura de Michoacán. Según el dirigente nacional de Morena, el mandatario estatal tiene aún cuentas pendientes que se le vendrán encima una vez que deje de ser gobernador.

*** Esta semana, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas hizo una evaluación a más de 700 proyectos de infraestructura en la que destacó como ejemplo de buenas prácticas por la implementación de la Agenda 2030 al “Parque de la Equidad” en Quintana Roo, estado gobernado por Carlos Joaquín González. La mencionada obra se encuentra ya en una etapa inicial de desarrollo en coordinación con ONU Hábitat; esto, según la Agencia de Proyectos Estratégicos de la entidad a cargo de Eduardo Ortiz Jasso, para garantizar que los 16 kilómetros lineales que contempla el parque se desarrollen bajo los mejores criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad y calidad.

*** Durante su participación en el taller virtual “La Recuperación de la Pandemia de Covid-19 a través de una perspectiva de los Derechos Humanos: la Contribución de los Parlamentos”, que organiza la ONU, la senadora panista Kenia López Rabadán denunció que México atraviesa por tres graves problemáticas: la crisis económica, de salud, no solamente por la Covid-19, y un alto nivel de violencia en nuestro país. “En México el gobierno ha decidido no invertir en pruebas de Covid-19, nunca pudimos contar con una inversión clara para que se supiera quién tiene esta enfermedad y quién no. El Ejecutivo federal ha decidido no usar cubrebocas y ese es el mensaje público, verdaderamente complicado. No se ha tenido una vacunación exitosa, apenas estamos rondando el 20% de mexicanos vacunados”, dijo la legisladora. También expuso: “las mujeres hemos sufrido un impacto diferenciado, se ha incrementado la violencia en contra de las mujeres en México más de 50% en mayo de este año, en comparación con mayo del año pasado. De cada 3 viudos, dos son mujeres. De cada 10 personas que pierden el empleo en México, 7 son mujeres”. La panista señaló que “sin duda estamos atravesando por tres crisis: falta de dinero, un problema de salud -somos el cuarto país en el mundo con más muertes en el planeta- y una inseguridad que cada día se vuelve más complicada. Hoy estamos en una discusión nacional muy lamentable, sobre la falta de medicamentos para niños con cáncer”. En ese sentido, cuestionó “¿qué hacer para que en México y otros países que están en una condición similar, puedan rectificar el rumbo?”.

