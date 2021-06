AMLO reconoce faltante de medicamentos para niños con cáncer

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Después de más de dos años de sostener la mentira de que había suficientes medicamentos para niños de cáncer y luego de denigrar a los padres y madres que protestaban por esa situación, al grado de calificarlos de “golpistas”, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió ayer que, efectivamente, hay desabasto de esos productos.

Para no variar, con este reconocimiento del primer mandatario quedó desacreditado, una vez más, el subsecretario de Salud y “zar” contra la pandemia, Hugo López-Gatell, quien apenas un día antes acusó a los padres de niños con cáncer de politizar con el desabasto de medicamentos y de intentar promover un golpe de Estado contra el gobierno mexicano.

Durante una entrevista con el programa Chamuco TV transmitida por Canal 22, el funcionario dijo el domingo en la noche que las mamás y papás de niños con cáncer han querido convencer con el tema porque son menores de edad y están enfermos, pero sólo están buscando “simpatía” con una visión “casi golpista”.

“Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos cada vez lo vemos posicionado como parte de una campaña. Más allá del país, de los grupos de derecha internacional que están buscando esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista”, afirmó.

“Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos cada vez lo vemos posicionado como parte de una campaña. Más allá del país, de los grupos de derecha internacional que están buscando esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista”, afirmó.

Los argumentos de López-Gatell no son totalmente originales, pues responden a una declaración anterior del presidente López Obrador en el sentido de que las protestas de los padres de niños afectados por el cáncer son cosas de partidos políticos.

El Presidente también ofreció en varias ocasiones que habría suficientes medicinas para todos los pequeños pacientes, pero hasta ahora no se ha cumplido la promesa y por eso siguen las protestas de los padres y madres afectados, que entre otras acciones han bloqueado el acceso al aeropuerto capitalino.

Todavía el lunes anterior, los padres de familia convocaron a nuevas protestas en la Ciudad de México, Guadalajara y otras ciudades.

En un mensaje en redes sociales titulado #HazParo se convocó a manifestaciones para hoy, miércoles 30 de junio.

En el caso de la Ciudad de México, pacientes y sus familiares, así como organizaciones civiles, se manifestarán en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). En Guadalajara la cita era para las 16 horas, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, para marchar rumbo a la Glorieta Minerva.

Se pidió a los asistentes a las protestas vestir de color negro para simbolizar el luto por las víctimas mortales del “mal manejo del Gobierno Federal del tema de salud”.

La consigna será “Gobierno Federal, queremos vivir”

No se conocen las razones, pero el hecho es que, en la mañanera de ayer, el presidente López Obrador asumió una actitud conciliatoria y, aparte de reconocer que hay desabasto de esos medicamentos tan reclamados, nuevamente ofreció que “ahora sí” se dispondrá de suficientes dosis para los niños afectados por ese grave mal, pero no dijo a partir de cuándo, pues sólo reveló que se firmaron contratos para el suministro.

El primer mandatario comentó que asegurar el abastecimiento de esos productos no resulta fácil, pues es un asunto “muy complejo y de muchos intereses”. Aseguró que, hasta ahora, ya se tienen adquiridos 21, porlo que faltaban cuatro y dos los van a hacer de manera especial para México en Japón.

“Estamos adquiriendo todos los medicamentos, ya se va avanzando mucho en la compra consolidada, ahora se están comprando en el extranjero para romper el monopolio y ya estamos a punto de lograrlo, nos llevó tiempo porque tuvimos que enfrentar muchos obstáculos”, dijo el jefe del Ejecutivo.

“Antes había un monopolio que controlaba la venta de los medicamentos al gobierno, había tres distribuidoras que vendían 70 mil millones de pesos de medicinas, de mala calidad y a precios elevados. Cuando decidimos que se iba a acabar la corrupción en la compra de medicinas, se lanzaron en contra nuestra”, indicó.

El gobernante no desperdició la oportunidad para responsabilizar de esta situación a los anteriores gobiernos.

Dijo que en administraciones previas no había desabasto de medicinas pues en casos específicos se demostró que eran alteradas y después se administraban a los niños con cáncer, como ocurrió en Veracruz, durante la administración de Javier Duarte, cuando los pacientes habrían recibido agua destilada en sus quimioterapias.

Antes no sé cómo le hacían, porque no había abasto o como se demostró en algunos casos, adulteraban los medicamentos, agregó.

Pero no sólo modificó su discurso en torno al desabasto, sino también su actitud respecto a los padres de familia que protestan por la desatención.

López Obrador aseguró que los padres de los menores tienen derecho a manifestarse y exigir medicamentos para sus hijos.

Demandan la renuncia de López Gatell

por críticas a padres de niños con cáncer

Políticos de prácticamente todos los partidos oposición exigieron la renuncia del subsecretario López-Gatell, luego de que el funcionario afirmó que las protestas por la falta de medicamentos para los niños con cáncer forman parte de una campaña de la derecha internacional que busca simpatizantes en México y que tiene una vocación “casi golpista”.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno calificó de inhumanas e indignantes las declaraciones de López-Gatell y exigió al gobierno federal dar solución a la demanda de medicamentos para los niños con cáncer.

“Acusar a las familias de niños con cáncer de ser parte de un complot golpista es inhumano, indignante y representa un insulto para la tragedia que están viviendo. El gobierno de Morena debe asumir inmediatamente su papel y dar solución, en vez de intentar ocultar su ineptitud”, escribió el dirigente del tricolor en redes sociales.

“La falta de medicamentos para niños con cáncer es el rostro más inhumano del gobierno de López Obrador; hacer un señalamiento de esta magnitud demuestra la falta de sensibilidad del subsecretario, demuestra que por encima de lo técnico, de lo médico, él está siempre pensando de manera ideológica y de manera subordinada a López Obrador”, señaló la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López.

En tanto, Lilly Téllez, también panista ex de Morena, calificó de “imbécil” al subsecretario: “López-Gatell pasó de la imbecilidad a la bestialidad. El Presidente de México dejó a los niños con cáncer sin medicamentos y mandó al subsecretario a calumniar a sus padres”, manifestó la legisladora por Sonora.

“Yo creo que deberíamos ir más allá con el asunto de Gatell. Yo quiero hacer un llamado a los integrantes de la oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a que este miércoles exijan su renuncia, porque la verdad me parece que ha cruzado muchas líneas pero esta es de verdad muy grave”, expresó la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, del PAN.

Estalla rebelión contra el presidente del PRI

Encabezados por la ex secretaria de Vinculación del partido con la sociedad civil, Nallely Gutiérrez Gijón, y supuestamente con el respaldo del ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, un grupo de militantes del PRI se apostó fuera de las oficinas de la dirigencia nacional, en la Ciudad de México, para pedir la renuncia del presidente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, por los malos resultados de las pasadas elecciones, en las cuales el tricolor no pudo conquistar ni uno de los 15 gobiernos estatales que estuvieron en disputado, incluido Campeche que fue gobernado por referido dirigente nacional.

En respuesta, la dirigencia nacional priista difundió un comunicado supuestamente suscrito por los dirigentes de los sectores que integran el partido en el cual expresan su respaldo “al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político, ante los embates realizados por el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y Gutiérrez Gijón. Es de señalar que ambos personajes cuentan con una trayectoria cuestionable y han estado vinculados a tratos con Morena para desestabilizar a nuestro partido desde hace un par de años”.