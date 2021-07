Legisladores de Morena evaden discutir desabasto de medicamentos

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Noticiarios de TV Azteca, los más vistos; “planta” López Obrador a una Guardia Nacional, mojada

Qué pena que diputados y senadores de Morena, así como de sus rémoras, de plano, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se rehusaran a modificar el Orden del Día para que se realizara un exhorto de los panistas y así, revisar el delicado tema del desabasto de medicamentos y exigir la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell. Con eso de que los legisladores del partido oficial tienen “línea” directa ni más ni menos que de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cualquier posibilidad de diálogo se cierra.

Como prueba de esto último, desesperados, pero con contundencia, los padres de los niños que padecen cáncer, volvieron a bloquear la Terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México porque todo se le va a esta llamada y fracasada Cuarta Transformación en decir que “ya merito” llegan los medicamentos que se requieren de manera urgente.

Durante dicho bloqueo, alguien les hizo llegar la propuesta de que se trasladaran a la Secretaría de Gobernación, que tan dignamente encabeza Olga Sánchez Cordero, pero la verdad, ¿la responsable de la política interna del país les iba a resolver algo?, si la ministra en retiro no puede controlar ni siquiera los muchos conflictos internos que se generan en su dependencia, con uno más, no puede, si ella sólo está de ornato en la Segob, ¿o no?

Uno de los errores de López Obrador, fue suponer que con “solidarizarse” con la causa de los padres de niños con cáncer, -eso sí “de dientes para afuera”-, era suficiente y enviar a su funcionario “estrella”, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud también a “solidarizarse” y culpar a los medios que, siempre perversos, sacan de contexto sus palabras.

Hasta en la tarde continuaba el bloqueo en el aeropuerto de la CDMX y vale subrayar que no sólo asistieron padres de la capital de la República; también lo hicieron de otros estados como Veracruz y Sonora, que se plantaron en esta justa demanda. Al filo de las 5 de la tarde, se cumplían 8 horas desde que inició a las 9 de la mañana y las siempre competentes autoridades de la llamada Cuarta Transformación, no les daban una fecha en la que podrían recibir sus medicamentos.

Súbitamente, se levantó el bloqueo a las 5 con 10 minutos. Omar Hernández, uno de los padres, informó que personal del Insabi, -Instituto que no pasa de ser tan inútil como un elefante blanco-, les entregaron medicamentos, ni siquiera completos, que no les durarán más de dos semanas.

Los padres marcaron los muchos errores que tiene la Secretaría de Salud en este problema, empezando porque no se han tomado la molestia de elaborar un censo de niños, adultos y jóvenes que padecen cáncer en sus diversos tipos.

De no cumplirse a cabalidad con el suministro regular de medicamentos, seguirán las movilizaciones y harán un proceso de seguimiento para visitar bodegas donde se hacen acopios de este tipo de medicamentos y estarán con lupa rastreando la entrega regular en tiempo y forma.

Municiones

*** De acuerdo con su más reciente estudio mundial y a una muestra realizada entre 2 mil 36 personas, el Digital News Report 2021 destaca que, del ranking conformado por los 16 medios informativos más importantes en México (Prensa, Radio y Televisión), TV Azteca Noticias es el medio de comunicación con la mejor calificación en presencia y alcance ocupando el sitio número uno; mientras que, entre los sitios en línea, ocupa el tercer sitio por debajo de El Universal on line y UNOTV. Se trata en sí, de un reconocimiento más al profesionalismo y ejercicio periodístico que ha caracterizado a Azteca Noticias y su programa insignia Hechos, bajo la conducción de Javier Alatorre, por la confiabilidad, credibilidad y cercanía con la audiencia, siempre presente en los más importantes acontecimientos de México y el mundo. Cabe recordar que, tan sólo en el primer trimestre de este año, la prestigiada empresa en medición de audiencia, Nielsen-IBOPE México, refería que el 50% de la población en México se informó a través de los noticieros Hechos de Azteca Noticias, con lo que estamos hablando de más de 55 millones de personas. Para dimensionar el prestigio del Digital News Report 2021, Informe de Noticias Digitales, basta señalar que cuenta con el auspicio de la BBC News, Google, la Autoridad de Medios Holandesa (CvdM), la Universidad de Navarra, la Universidad de Canberra, le Centre d’études sur les médias, Québec, Canadá, entre otras. Hoy por hoy, el reporte anual de Instituto Reuters es la mejor herramienta de conocimiento para seguir la evolución de las tendencias en el consumo de información digital a nivel mundial y para entender qué es lo que más valora la ciudadanía a la hora de informarse, sobre todo en estos tiempos en que la desinformación está, desafortunadamente, a la orden del día.

*** Pues nada, resulta que en el festejo de Alfredo Barrera Cervantes, Director de Administración de Personal del INM, se generó una epidemia en dicha área de trabajo, de Covid-19 y hoy en día sigue el contagio, ya que no han sanitizado las instalaciones -y no se ve que lo vayan a hacer-, por lo que se sigue presentando el personal a laboral de manera normal. El inmueble de dichas oficinas se encuentra ubicado en la Delegación del Instituto Nacional de Migración, en Avenida Ejército Nacional No, 862, en el rumbo de Polanco Seccion Palmas.

*** El coordinador de la bancada panista en el Senado de la República, el veracruzano Julen Rementaría del Puerto, retó a los legisladores de Morena a expresar una condena pública, clara, auténtica y firme a narcotraficantes e integrantes del crimen organizado, ya que, de no hacerlo, habría que preguntarse: “¿de qué lado están?”. Refirió el senador Rementería que tan sólo de enero a mayo de este año, se han registrado 239 masacres en todo el país, esto, de acuerdo al conteo que realiza Causa en Común. Sin embargo, -agregó-, los legisladores de Morena se han quedado callados ante la violencia generalizada y también cuando el presidente López Obrador felicitó a los criminales por su buen comportamiento en los comicios del 6 de junio pasado. Lo bueno es que a decir del inquilino de Palacio Nacional, ya no hay masacres. Qué tal que todavía hubiera…

*** Muchas porras les lanzó en su gustadísimo “stand-up” mañanero el Presidente a la Guardia Nacional que consta de 100 mil elementos para los cuales se han habilitado 165 cuarteles. Total, que se deshizo en elogios el tabasqueño, pero, qué tal que los dejó plantados en el Campo Marte ayer y lo peor es que mojándose. No hubo disculpas, simplemente y luego de 2 horas de pertinaz lluvia, se avisó que el magno evento quedaba cancelado. ¿Será que solamente la lluvia provocó la ausencia de López Obrador?

morcora@gmail.com