“My Little Pony“, la película animada, llegará a Netflix el 24 de septiembre de 2021

Se estrenará globalmente

Disfruta de las aventuras de estos amigos!

No te pierdas de esta película animada de Entertainment One, “My Little Pony: nueva generación” —lo inimaginable ha ocurrido— ¡Equestria ha perdido su magia! Los ponis de la Tierra, los unicornios y los pegasos ya no son amigos y ahora viven separados por especies.

¡Disfruta de las aventuras de estos amigos en Netflix este 24 de septiembre.! My Little Pony de Hasbro, es una línea de juguetes de temática ecuestre que es popular entre las chicas jóvenes, ha sido objeto de numerosas películas o series de televisión.

En 2017, Lionsgate lanzó un largometraje de fantasía titulado “My Little Pony: The Movie” en los cines.

Emily Blunt, Kristin Chenoweth, Liev Schreiber y Uzo Aduba prestaron sus voces a la caricatura, que generó más de 60 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 6,5 millones de dólares.