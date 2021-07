López Obrador y su “mini-día del Presidente”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Conocer más a las “Guerreras de la Libertad”

Tan repetitivo se ha vuelto, que ya harta. Podría decirse que el presidente Andrés Manuel López Obrador armó para nutrir su ego lo que podría llamarse “el mini-día del Presidente”, esto, porque en el pasado, el uno de septiembre era el día en que el jefe del Ejecutivo rendía su informe y recibía aplausos cada vez que hablaba. Sin embargo, ayer, sólo le aplaudieron al tabasqueño en cuatro ocasiones y hasta eso, ovaciones más bien desinfladas.

En Palacio Nacional se llevó a cabo -con escasos invitados-, el décimo informe parcial de López Obrador, en el que se puede detectar que al Ejecutivo, ya le urge “echar las campanas al vuelo”, a cualquier precio, así éste sea negar consuetudinariamente la realidad que lleva a México a la crisis.

Por ejemplo, dijo el tabasqueño, con el quasi secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, viéndolo y aplaudiéndole, que la economía crecerá en 6 % ; que la inflación está estable y que se presentan signos alentadores de la recuperación del país. ¿De qué país estaría hablando?

Con la crisis que el mismo inquilino de Palacio Nacional produjo en el tema de los niños con cáncer que carecen de medicamentos, dijo que en cuanto al rubro sanitarios, supuestamente ha destinado 70 mil millones de pesos para atender pandemia de Covid-19, sí, esa que ha manejado tan mal y encima, tuvo el cinismo de asegurar que se han reducido los contagios de coronavirus porque se respondió a tiempo. ¿No estará enterado que de nueva cuenta vamos al alza?

Lo que dijo en cuanto a inseguridad y a presumir logros, no tiene desperdicio. López Obrador negó que se hayan creado nuevos grupos delincuenciales porque “ya estaban integradas las bandas” y en suma, que la inseguridad es heredada. En este punto, hay que señalar que a tres años de gobierno de esta errada y llamada Cuarta Transformación, no puede ser ya una justificación que el pasado tenga la culpa de todo, eso, se llama incapacidad e ineptitud.

Llamó la atención que ahora no saliera el Presidente con que a la delincuencia organizada se le debe dar “abrazos, no balazos”, sino que esta vez dijo que “la violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros medios más humanos y más eficaces”. Y ¿cuáles serán esos medios; el discurso desde el púlpito de Palacio Nacional?

Al hablar sobre sus adversarios, los calificó de clasistas, racistas e hipócritas que aborrecen a los pobres, sector al que López Obrador –y eso no se podría negar-, les ha venido comprando el voto.

Municiones

*** Mañana a las 7 y media de la noche por adn40, se transmitirá el cuarto y último capítulo de la extraordinaria serie “Guerreras de la Libertad”, en el que conoceremos más a fondo a las mujeres que se han dedicado al periodismo sin importar que lo hacen en condiciones de riesgo. Ellas nos cuentan las historias de mayor impacto en guerras, sitios dominados por el crimen organizado y en los desastres más devastadores. Una de estas guerreras es Hannia Novell, quien encabezó el equipo periodístico de TV Azteca en la segunda guerra de Irak, un país en que el liderazgo femenino es mucho más complicado. Otra más, Fabiola Guarneros, revive el horror de un bombazo en el conflicto palestino-israelí y las escenas de sufrimiento que viven las personas que viven atrapadas en esa escalada de violencia. Por su parte, Elisa Alanís y Bibiana Belsasso, relatan los riesgos de la cobertura de noticias sobre el crimen organizado y las vidas destrozadas por la descomposición social que ocasiona. Nayeli Roldán nos cuenta la complejidad de una investigación que cimbró a México como lo fue La estafa maestra, mientras que Lourdes Mendoza documenta que fue la primera en destapar, mediante su columna, la corrupción que imperó en Pemex durante la administración de Emilio Lozoya. Afortunadamente hay otras guerreras como Adriana Pérez Cañedo, Estela Livera, Nayeli Roldan, Katia D’Artigues, Blanche Petrich, Elisa Alanís, Sanjuana Martínez, Eunice Albarrán, Ivonne Melgar, Adela Micha, Ana María Lomelí, Bárbara Anderson, Catalina Noriega, Alicia Salgado, Pilar Ferreira y Violeta Santiago completan este cuadro de “Guerreras de la Libertad” que continúan en la batalla por la equidad y la igualdad.

*** Omar Hernández es el presidente de la Asociación que han conformado los padres de niños con cáncer y como él mismo lo dice, “somos una asociación muy seria, respetuosa y educada, pero no vamos a esperar que se les cambie el protocolo a nuestros niños”. Esto porque asegura que los medicamentos están llegando a cuenta gotas, apenas en un 30% a hospitales de diferentes ciudades del país. Estos padres, cuya lucha es incesante y merece todo el apoyo, le marcan a esta errada Cuarta Transformación sus errores y uno de ellos es que ni siquiera cuentan con un censo actualizado de los menores que desafortunadamente, padecen cáncer y que requieren diferentes tipos de medicamentos, según sea el caso. Podría decirse que el flamante director del Insabi, Juan Ferrer, puso solamente un “curita” a un problema latente que la administración lopezobradorista es incapaz de resolver, para quitar el plantón que una vez más hicieron estos padres para que les cumplan sus justas demandas.

*** Ahora bien, si esta situación continúa la siguiente semana, Omar Hernández informe que los padres de niños con cáncer, “volveremos a actuar”. Para el próximo miércoles en la Secretaría de Salud que encabeza el silente Jorge Alcocer, sostendrán una reunión con Juan Ferrer y le ratificarán, entre otros puntos que el medicamento no llegó al 100 por ciento a los hospitales y el que se entregó, solo alcanzará para 15 días y no están dispuestos a sentarse a esperar dos semanas a que se agote el biológico. El señor Hernández dijo una gran verdad, que en la Secretaría de Salud “no pueden ponerse a trabajar y que tengan esto regularizado, compran a ciegas”, por lo que propondrán que los padres de menores con cáncer, están dispuestos a colaborar para realizar el citado censo de niños con cáncer a los que se les cambia el. Sin duda, esta llamada y deformada Cuarta Transformación, ha fallado en el tema de las compras consolidadas y la terquedad del inquilino de Palacio Nacional se impone aún a costa de vidas en este caso, de niños.

*** Nada más faltaron los fuegos artificiales en el Auditorio Nacional, donde Morena celebró el triunfo en las urnas en 2018. Para eso sí hay dinero, para recibir a alrededor de 4 mil 500 invitados, o, ¿acaso la senadora Susana Harp, Regina Orozco y demás artistas que se presentaron, no cobraron? En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador morenista, Ignacio Mier -que sigue luchando con uñas y dientes por quedarse como coordinador-, convocó a diputados electos y salientes para transportarlos en autobuses de lujo, directito al Auditorio Nacional. Se reitera, para eso sí hay dinero

morcora@gmail.com