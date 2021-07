Los partidos, luego de las elecciones, tienen que presentar resultados

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Después de la batalla hay que revisar y presentar cuentas. Todos los partidos políticos tendrán que hacerlo y revisar sus estrategias y decisiones.

Los que han iniciado son Morena y el PRI y los ánimos se han encendido.

En Morena, la balanza es a favor, sin embargo los resultados en la Ciudad de México no fueron positivos y mucho menos viene vistos. Esto opacó el contundente triunfo en los resultados de las gubernaturas en donde ganó prácticamente todo el Pacífico, incluyendo las dos California. Sólo Oaxaca no, porque no realizó elección para gobernador, pero ahí Morena no tiene problema existe un entendimiento total con el gobernador en funciones, Alejandro Murat.

Los ajustes ordenados por el dueño de la franquicia se verán reflejados rápidamente. El presidente del partido Mario Delgado está siendo evaluado por los estrategas de Palacio Nacional y seguramente valorando que tanto vale la pena sostenerlo en la posición, ante los resultados en la capital del país, que durante 24 años fue el bastión y sabemos que en donde se decide, no están del todo contentos con el resultado en la capital.

Sin duda, otro factor a tomar en cuenta es el asunto de la Línea 12 que afectó efectivamente la intención del voto en los ciudadanos y pegó en la imagen política de la jefa de Gobierno y de Morena.

Lo cierto es que la pérdida de once alcaldías en la capital es un resultado adverso sobre todo para el proyecto político de los aspirantes a buscar la presidencial en tres años.

Así las cosas, Morena realizan un evento magno en el auditorio nacional para festejar los tres años del triunfo electoral de AMLO y tratar de minimizar los daños, pero la multitud entre gritos y abucheos, un buen número de asistentes vitoreaba a Claudia Sheinbaum con grito de: “¡presidenta, presidenta, presidenta”!.

Sheinbaum Pardo ganó el “aplausómetro” sin duda, desde su llegada, como si el evento estuviese hecho para ella, pero se supone que fue organizado por Morena, es decir Mario Delgado, que juega en otro equipo. Creo que esa efusividad para la jefa de Gobierno no le hizo bien y tan fue así, que unas horas más tarde pidió calma a las filas.

Sin embargo, los ajustes en Morena no son nada más en este sentido. El pleito por la presidencia del partido está a todo y hay varios que quieren la silla de Mario Delgado.

El otro partido, que está también en cuentas internas, es el Revolucionario Institucional (PRI), y sus formas son muy parecidas, aunque no lo quieran reconocer y la prueba es que tomaron las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional, como también fue el caso de Morena.

El PRI enfrenta momentos difíciles y grupos intentan tumbar a su líder nacional Alejandro Moreno, por lo malos resultados en las elecciones, pero Moreno declara no tener la intención de renunciar a su cargo, luego de perder 8 estados que gobernaba el tricolor y perder un buen número de congresos locales.

El líder priista se escuda en que la coalición hecha con el PRD y PAN dio los resultados deseados y lograr impedir que Morena ganara la mayoría absoluta en la cámara de diputados federal, lo cual es bueno, pero no es totalmente definitorio, porque el partido del gobierno logra la mayoría con sus aliados, el PT y el Verde.

La cuestión es que el PRI sigue para atrás, tanto en resultados como en militancia. El antes poderoso tricolor perdió 79% de su militancia en sólo 2 años. Mientras en junio de 2019 tenía seis millones 764 mil 615 afiliados, hace unos días reportó un millón 398 mil 536, una pérdida de 5.3 millones. Cinco años de pugnas internas han llevado al PRI a la mínima expresión política en sus 92 años de historia lo cual no habla nada bien del movimiento que encabeza el campechano Moreno.

Para el colmo uno de los miembros con mucha reputación priista, el ex gobernador de Oaxaca tomó las oficinas y después un grupo de choque a punta de balazos trató de recuperarlas oficinas. En otros tiempos por menos de eso, el líder nacional hubiese renunciado casi de inmediato. Estos priítas si son diferentes.

Estos son los políticos que de alguna forma tienen que ver con el tema de la Línea 12. Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Francisco Bojórquez, Enrique Horcasitas, Miguel Ángel Mancera, Joel Ortega, Jorge Treviño, Claudia Sheinbaum y Florencia Serranía. Son políticos que en algún momento fungían como funcionarios y que de alguna forma tuvieron que ver con la línea 12. Algunos de ellos sus nombres ya se habían olvidado. Así las cosas, la pandemia sigue y fuerte no baje la guardia. Hasta pronto.

mares21@gmail.com