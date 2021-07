De “Julio Regalado” a “Carlitos regalando”

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES EN “JULIO REGALADO” TODO PARECE QUE SE BRINDA EN OFERTAS AL DOS POR UNO Y ESTA ES LA EXPLICACIÓN POR LA QUE DESPUÉS DE PONER LOS “HUEVOS EN LA CANASTA”, don Carlos Slim, para salvar las honras y las candidaturas y dar la cara para decir que él paga todos las rondas y más, pero que no se dude de que en la 4T no hay justicia ni existen los corruptos anteriores, se libera a Claudia Sheimbaum y en oferta de “Julio Regalado” se libera de toda responsabilidad a la “directora del Metro” que sigue en funciones, Florencia Serranía, y así ni quién diga nada, las ofertas son ofertas y hay que aprovecharlas porque el que se quedó se jodió, y cuando hay capacidad de librarla “sin tos”, pues más vale dejar los “jarabes de pico” y entrar de lleno a las sobadas y pomadas de don Carlos que han demostrado eficiencia y que no hay quién la “haga de tos” porque se enfrenta al hombre multimillonario que está para salvar a políticos y países por medio de sus obras o de sus sobadas y pomadas.

No entiendo las razones por las que los funcionarios del futbol no recurren a este mago de las sobadas como el mejor “huesero” de México para evitar que la multitud deje de andar gritando eso de pu… tangones, que tanto duele a muchos y lastima a las buenas conciencias y así con sobadas y tronadas de huesos pues dar la muestra que sí se puede y dejar esas malas palabrejas en la esquina y no en la cancha, ya ven que andan en peligro porque ahora se destinan muchos millones de pesos para “arreglar estadios de beis” y dar forma a un enorme negocio con los iniciativos privados que descubrimos son tan importantes para dar apoyo al desarrollo del país a pesar de que nos sigan viendo la cara de pentontos, y no usemos las sobadas ni las pomadas… Pero así es la vida y los tiempos cambian y los negocios y gustos pues también, todo depende de que los que mandan tengan la “voluntad política” o los gustos por algunos deportes y negocios…

Pero que nadie dude de que hay ofertas de gran nivel en “Julio Regalado” y deberían de cambiarle por el de “Carlitos regalando” porque nadie en su sano juicio se cree eso de que don Carlos oferta gratis la “reconstrucción del Metro” que ha causado muertes y heridos y daños morales y psicológicos a muchas familias que, por supuesto, no están contempladas en la “caridad que hace este magnate” al pueblo de México. y con eso de que también tiene otros negocios, contratos y concesiones en muchos lados pues, del “MISMO CUERO SALEN LAS CORREAS” Y NI QUIÉN SE PONGA A PROTESTAR, A LO “REGALADO, NO HAY QUE VERLE EL DIENTE”…

Y COMO EN México todo se consulta por aquello de taparle el “ojo al macho” proponemos se realice una consulta donde se busque cambiar eso de “JULIO REGALADO” POR EL DE “CARLITOS REGALANDO” PORQUE ES DE JUSTICIA Y RECONOCIMIENTO y así se confirma de que en verdad se pueden cambiar las ansias aspiracionistas por los buenos modales y convertirse en gente que son capaces de dar y no de andar “pichicateando” lo que deben recibir los demás. Si hay muertos y heridos, pues es responsabilidad de ellos porque andan subiendo a transportes malos y peligrosos y se deben ajustar a lo que marcan los funcionarios y burócratas responsables para no andar buscando justicia y mejores indemnizaciones, porque eso muestra sus ambiciones aspiracionistas y es malo para todos. Que se ajusten y se jodan como todos los demás… Pues no es sencillo convencer a los dueños del dinero a que donen su lanita en favor del “pueblo bueno”.

Y ya que andamos en el mes de “CARLITOS REGALANDO” NO SERÍA MALO QUE NOS EXPLICARAN REALMENTE CÓMO SE LOGRAN ESOS MILAGROS DE CONVERTIR A LOS “MAFIOSOS DEL PODER “ EN LOS “SANTOS DE LA ACTUALIDAD”, esto sería una buena lección para el mundo y seguramente se podrían lograr cambios importantes para la mejor “distribución de la riqueza” y dejar eso de que exista un PODER ECONÓMICO QUE CONTROLA AL PODER POLÍTICO, porque todo cambia y se puede lograr el milagrito de “CARLITOS REGALANDO”, A NIVEL MUNDIAL…

SE PODRÁ resolver el asunto de los partidos y hacerlos dobles y competitivos o bien, por decreto y consulta popular, desaparecerlos de un jalón, total, solamente sirven para dar malos ejemplos y tener lugares donde se gastan los recursos del pueblo a manos llenas, pero por el otro lado recuerden que los “desmadres políticos” siempre se incuban en la “banca”, sí, en todos esos huevones que solamente están buscando puestos y presupuestos y pensando en cómo chingan a los que ejercen el poder en un descuido. Por esa razón no terminan de eliminar a los grupos paramilitares como los “halcones” que llegan a golpear a los priistas y jamás llega la policía para calmar los ánimos belicosos de los porros y matones que quieren quedar bien con ya saben quién…

Y si siguen en ese camino no tendremos más remedio que en vez de urnas coloquemos estadios con instalaciones para que los “suspirantes” en vez de votos se den con todo y se repartan madrazos, no de Tabasco, sino de los verdad, que salga sangre y se vea la pasión y las ganas de llegar al poder sin importar las consecuencias y confiando en que a los vencedores se les aplicará el tratamiento de huesos, sobaditas y pomaditas, porque en este país, en donde todos esperamos milagros, esto es una realidad en la política nacional y de cómo las ofertas de “JULIO REGALADO” SE PUEDEN CONVERTIR EN LAS GRANDES OFERTAS DE “CARLITOS REGALANDO”, YA NO TENDREMOS CLASES SOCIALES, SINO QUE LA CLASE POLÍTICA estará ligada a la clase económica que es la que en verdad manda y manda bien… Y QUE A NADIE SE LE OLVIDE QUE EL MAÍZ ES PAÍS Y QUE LAS TORTILLAS SON PLATO, CUCHARA, ALIMENTO Y PAZ SOCIAL.

