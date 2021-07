Sancionan con 36 horas de arresto a 15 personas que se negaron a usar el cubrebocas

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Aplican cero tolerancia, ante relajamiento en Quintana Roo; van al menos 15 detenidos

Tras la determinación por parte del gobierno estatal para que el uso del cubrebocas se volviera obligatorio en todos los espacios públicos de la entidad, se ha llegado a un punto de cero tolerancia para quienes infrinjan, no sólo éste, sino todos los protocolos de salud, pues se requiere de forma urgente frenar la ola de contagios por Covid-19 en la entidad.

Es así, que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo reportaron la detención de 15 personas por faltas administrativas, como parte de la política de cero tolerancia a quienes no porten cubrebocas; recordemos que inicialmente se les hace un exhorto a ponérselo, pero si se rehúsan es cuando son arrestados por 36 horas.

En un comunicado, la dependencia detalló: “La Policía Quintana Roo aseguró a los 15 individuos por faltas administrativas en materia de Salud del Artículo 537 fracción XII del Bando de Gobierno y Policía del municipio de Benito Juárez, así como por no acatar las indicaciones de la autoridad y escandalizar en vía pública, conductas previstas y sancionadas en los artículos 532, fracción I y 533, fracción I del mismo ordenamiento legal”.

Uno de los casos correspondió a un joven de aproximadamente 20 años, cuya situación fue registrada en un video en redes sociales, donde se observa a los elementos de policía invitándolo a ponerse un cubrebocas, sin embargo, el joven alegó: “No es obligatorio, es una recomendación, pero no es a fuerza”, a lo cual los oficiales insistieron que “son indicaciones del gobierno federal y ya se ha publicado en el periódico oficial. Ponte un cubrebocas por favor”.

A final de cuentas el joven se burló de la autoridad y les dijo que no se pondría el cubrebocas, por lo que fue esposado y subido a una unidad para proceder, según palabras del uniformado, “a su encarcelamiento por al menos 36 horas”. Y como este caso al menos otros 14, que dejan ver la falta de civismo de algunos ciudadanos.

Asimismo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha aplicado 863 suspensiones a igual número de establecimientos que no cumplen con los protocolos, es decir, que no cuentan con gel antibacterial, no hacen respetar la sana distancia, ni se toma la temperatura a los clientes antes de ingresar, por lo que no pueden volver a operar hasta que regularicen su situación, lo mismo para quienes no respetan aforos ni horarios limitados.

En este escenario, se continúa haciendo un exhorto a la sociedad quintanarroense a seguir con los hábitos y protocolos de higiene, para evitar retroceder al semáforo rojo y dar cumplimiento a lo establecido en el Bando de Buen Gobierno.

“Son faltas contra la salud y se sancionarán con multa de 10 a 50 días de salario mínimo vigente. Fracción XII: El no acatar los mandamientos y recomendaciones de las instancias competentes en casos de epidemia, pandemia o emergencias sanitarias federales, estatales o municipales”, escribieron, por lo que la Policía Quintana Roo está facultada para detener a las personas en la calle, exhortarlas a usar el cubrebocas y en caso de negarse, serán sancionadas como corresponde a la ley.

“Covidiotas” en el Coco Bongo en Cancún

Si bien, Quintana Roo se encuentra en semáforo naranja de riesgo epidemiológico y las restricciones se han reforzado más que nunca a fin de frenar la tercera ola de contagios, los jóvenes, sobre todo turistas viven en la fiesta como si la pandemia ya hubiera terminado y es que diferentes puntos de la entidad continúan destacando por la organización de eventos clandestinos con la presencia de multitudes y sin el más mínimo respeto por las medidas de prevención.

Caso tal, ocurrió en uno de los antros más famosos de Cancún, el Coco Bongo, hasta donde cientos de jóvenes llegaron para concentrarse en una pool party, que más bien se convirtió en una fiesta Covid, pues no había sana distancia, menos uso del cubrebocas y qué decir del respeto a los aforos, que fue ignorado por completo.

De tal manera, que sin importarles el riesgo de contagiarse, al menos más de un centenar de jóvenes asistieron a una fiesta masiva que se realizó en el club de playa Coco Bongo, ubicado en la zona hotelera de Cancún el pasado fin de semana y en redes sociales circulan los videos y fotografías del evento, donde observa claramente a los asistentes sin cubrebocas e ingiriendo bebidas alcohólicas.

Es decir, que todos conviven a pocos centímetros de distancia, por lo que los usuarios los han denominado “covidiotas” por exponer la salud propia y la de los demás, y exigen una sanción para el establecimiento que permitió la realización de este evento, en medio de una tercera ola de la enfermedad.

En una de las grabaciones que circulan por internet, se aprecian más de 100 personas en una alberca llena de espuma y un dj; esto sin la presencia del personal del sitio que debería estar pendiente de que los clientes se cuiden a sí mismos y a los demás usando cubrebocas y aplicando la sana distancia.

Lo lamentable es que mientras este tipo de lugares organizan eventos masivos y los asistentes no cuidan los protocolos sanitarios, Quintana Roo continúa con un aumento de contagios a coronavirus imparable, pues incluso se han reportadas jornadas con más de 300 contagios en 24 horas.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud de Quintana Roo el aumento es drástico en los contagios del virus SARS-CoV-2; ya que en las últimas dos semanas se han confirmado entre 200 y más de 300 cada 24 horas, cuando antes no pasaban de cien nuevos enfermos.

Una de las razones, según las autoridades, la tenemos frente a nuestros ojos, pues gran parte de la población ha dejado de cumplir con las medidas sanitarias, principalmente los que se rehúsan a utilizar el cubrebocas y quienes asisten a eventos masivos como el que realizó Coco Bongo.

Lamentablemente, este no es un caso exclusivo de Cancún, pues cambien en Chetumal y Tulum se han reportado este tipo de fiestas Covid, en las que participan cientos de personas, sobre todo turistas, tanto nacionales como internacionales, quienes argumentan estar vacunados, pero deben entender que la vacuna no te garantiza nada, pues sólo sirve para que en caso de que te enfermes no se tengan síntomas tan graves.

Por eso, miles de usuarios en redes sociales, exigen un castigo ejemplar para estas personas y para las empresas que no están cumpliendo con los protocolos para cuidar tanto de sus clientes, como de sus empleados, pues ponen en primer lugar generar dinero.

500 estudiantes poblanos vienen a Cancún y 30 se contagian

Aun con todas las recomendaciones, protocolos y restricciones, la historia se repite, pues recordemos que hace algunos meses un grupo de estudiantes argentinos viajaron a Cancún a celebrar su graduación, provocando un contagio masivo a Covid-19, ya que no se apegaron a las normas de salud; y ahora se da un caso similar con estudiantes poblanos.

Y es que un grupo de 500 alumnos de Puebla viajaron a este polo turístico con motivo de los festejos por el fin de su curso escolar; sin embargo, a su regreso se han detectado al menos 30 casos positivos de Covid-19, lo cual fue confirmado ayer por el titular de la Secretaría de Salud de ese estado, Antonio Martínez García, durante una conferencia de prensa.

“La Asociación de Padres de Familia de varios institutos de educación Media y Superior del Estado realizaron actividades de fin de curso con un viaje a Cancún. De alrededor 500 estudiantes, al regresar se detectaron más de 30 casos positivos, por lo que la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, ya inició la acción de identificación y contacto”, señaló.

Asimismo, explicó que hubo una joven que presentó neumonía, “pero ya está dada de alta en seguimiento domiciliario, por lo que exhortó a la sociedad que estuvo en contacto con ellos aislarse 14 días y si presentan síntomas acudir a la unidad médica más cercana”, señaló.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, pidió a los padres que se comprometan a realizar las pruebas PCR a todos los jóvenes que viajaron. “Ya tenemos identificados a todos, unos siguen de viaje en Cancún y estuvieron hospedados en el mismo hotel, sabemos hasta cuántos por habitación, hay un serio riesgo de contagio masivo, pero estamos en proceso de identificación para dar seguimiento”, advirtió.

Concluyó que las pruebas pueden realizarlas de manera gratuita en los laboratorios del sector salud en la entidad o bien pueden optar por acudir a algún laboratorio privado, pero que es imprescindible que se tenga control de la situación a través de este tipo de acciones.

Al menos hasta el cierre de esta edición, las autoridades de salud de Quintana Roo no se pronunciaron al respecto, pero es imprescindible su intervención a fin de mantener controlada la situación y dar asistencia a los estudiantes que aún se encuentran en la entidad.

