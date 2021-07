David Guetta continúa su racha de éxitos del 2021

‘If You Really Love Me (How Will I Know)’ es el himno de verano del 2021

El ganador de varios Premios Grammy hace equipo con el DJ del Reino Unido MistaJam y John Newman, la voz del pop-soul

Continuando con su increíble racha, la lista de colaboradores del productor y DJ ganador de varios premios Grammy, David Guetta, es más que impresionante. Para su nuevo sencillo, se une a dos increíbles nombres: el DJ de Capital Radio y creador de tendencias MistaJam y la sensación del pop-soul John Newman, para juntos lanzar ‘If You Really Love Me (How Will I Know)’.

David Guetta es uno de los DJ y productores más reconocidos del mundo, ganador de varios premios Grammy y uno de los artistas más famosos del mundo. Con más elogios a su nombre, como estar en el Top #10 de artistas con más streaming de todos los tiempos en Spotify, Votado como DJ #1 en 2020 por DJ Mag y Mejor Acto Electrónico en los MTV European Music Awards, en los últimos meses ha reafirmado su posición en la cima de su juego. Recientemente, recaudó más de $1.6 millones de dólares a través de sus transmisiones en vivo de United At Home para organizaciones benéficas relacionadas con Covid, incluidas UNICEF y la Organización Mundial de la Salud.

Guetta sigue adelante después de su reciente lanzamiento exitoso con Joel Corry y Raye “BED”, así como “Heartbreak Anthem” con Galantis y Little Mix, y ahora mira hacia su próximo clásico instantáneo de verano junto a MistaJam y John Newman. “If You Really Love Me (How Will I Know)“. Esto está preparado para convertirse en el himno de verano de este año, con tonos de piano agradables entrelazados con la voz suave de John Newman, el trío inyecta un sonido contagioso, impulsado por la euforia, para dar nueva vida al clásico de Whitney Houston.

El lanzamiento está coproducido por uno de los creadores de tendencias musicales más importantes y destacados del Reino Unido: MistaJam. Un locutor y DJ que estuvo a la vanguardia de batir nuevos récords en el Reino Unido en BBC Radio 1 y 1Xtra con su programa ‘Dance Anthems’, más recientemente se cambió a Capital Radio, donde continúa impulsando a la próxima generación de artistas en todo el mundo a través de Capital y Capital Dance.

“El primer álbum de Whitney Houston en el que apareció “How Will I Know” siempre se estaba escuchando en mi casa mientras crecía. ¡Todavía tengo el vinilo! Entonces, fue realmente genial cambiar el significado de esa canción en “If You Really Love Me (How Will I Know)”, de algo sobre el comienzo de una relación a algo sobre el final de una. Como artista que he admirado durante años, fue increíble poder finalmente trabajar con David Guetta, especialmente junto a John Newman, a quien he tenido el placer de apoyar desde el comienzo de su carrera.” – MistaJam

Además, John Newman completa el trío. Una de las voces más reconocidas del Reino Unido y de la realeza pop genuina después de registrar tres increíbles sencillos número uno en el Reino Unido con ‘Love Me again’ y colaboraciones con Calvin Harris y Rudimental, además de acumular más de mil millones de streams combinados y vender millones de discos a nivel mundial. El artista nominado al Brit es famoso en todo el mundo por su voz única que combina los sonidos del pop, el R&B y el soul y se posiciona perfectamente para interpretar la icónica letra de Whitney Houston.

“Tuve la idea de rehacer esta melodía clásica de Whitney ya que es una canción muy especial para mí y mi esposa. Se sintió tan natural traer una nueva historia y emoción propia a la ya increíble canción y dar vida a esta nueva versión de la canción. Cuando se me presentó la oportunidad de hacer esta canción con David Guetta, alguien con quien siempre había querido trabajar, fue una obviedad para mí.” – John Newman

Hay artistas que alcanzan el estrellato y la popularidad, pero pocos tienen la influencia y la resistencia para volver a trazar las fronteras entre los géneros y remodelar la dinámica de la industria. En 2020, David Guetta organizó una serie de livestreams en vivo tituladas United At Home que lo vieron recaudar más de $ 1.7 millones de dólares para combater la pandemia de COVID-19 mientras rompía un récord mundial Guinness para el DJ set más visto en Facebook. Los shows presentados desde Miami, Nueva York y el Louvre en París atrajeron a más de 75 millones de espectadores. El año pasado también lo vio coronarse como el DJ número uno del mundo, ganando la encuesta anual de los 100 mejores DJs de DJ Mag por segunda vez, casi una década después de ocupar el primer puesto en 2011. “When Love Takes Over”, el primer sencillo de su álbum de 2009 ‘One Love’, alcanzó el #1 en el Reino Unido, la canción de Black Eyed Peas producida por Guetta, “I Gotta Feeling” se convirtió en un éxito mundial, encabezando las listas de éxitos en 17 países. Durante la década transcurrida desde entonces, el éxito de Guetta ha estado fuera de serie. A nivel mundial, ha acumulado más de 50 millones de ventas récord, mientras que su número total de transmisiones supera los 10 mil millones. Ha recibido numerosas certificaciones de platino y oro y fue votado como el DJ número uno del mundo dos veces, fue nombrado “EDM Power Player” por Billboard y ganó dos premios Grammy de seis nominaciones.

Además de sus dotes como DJ, es prolífico en el estudio y trabaja con artistas como Sia, Justin Bieber, Rihanna, Lady Gaga, Nicki Minaj, Anne-Marie, Ariana Grande, J Balvin, Kid Cudi, Snoop Dogg, Usher, John Legend, Madonna, Avicii y Akon, por mencionar algunos. Hizo que la música dance llegara al mainstream, fusionó música urbana, electrónica y pop en nuevos géneros populares, y produjo algunos de los mayores éxitos de décadas como ‘Titanium’, ‘Memories’, ‘Hey Mama’, ‘Say My Name’ y ‘Sexy Bitch’ por nombrar algunos.

No solo prolífico en el mundo de la música pop, David Guetta sigue siendo una punta de lanza de la comunidad de electronic dance y comenzó el nuevo movimiento Future Rave a fines de 2019. El sonido que tanto los DJ como los fanáticos llaman ‘El futuro del EDM’ ha acumulado más de 140 millones de streams combinados. Mientras tanto, David reserva sus pistas más oscuras y profundas para su alias clandestino Jack Back, que representa las raíces de David en la escena de clubes. Durante más de 20 años, el DJ ha logrado mantenerse en la cima del juego. David Guetta seguramente no ha terminado de mostrar al mundo su increíble sonido y es seguro decir que en esta etapa de su carrera, David sabe exactamente dónde llevarlo a continuación.