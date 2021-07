En homenaje a su ídolo Luis Miguel, Luis Arturo lanza su versión de “1+1 dos enamorados”

También lanza su nuevo sencillo “Aire” con videoclip incluido

Además, presume su faceta como actor

Arturo Arellano

Arturo Martín del Campo Rosales, mejor conocido por su nombre artístico Luis Arturo, se ha convertido en este 2021 en uno de los artistas juveniles que con mayor rapidez ha logrado destacarse dentro de la música pop, pues con apenas 15 años, el ahora influencer y gamer, lanza su primer tema “1+1= Dos Enamorados”, el gran éxito de Luis Miguel, como un homenaje a su ídolo.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, el joven cantante nos cuenta que “es una canción que me gusta muchísimo, la he disfrutado tanto desde la grabación, recuerdo que una vez la puso mi papá en el carro y me dijo ‘a ver cántala’, les gustó mucho y empezamos a trabajar en ella. Me la propuso mi papá, y la fuimos trabajando, ahora me siento muy honrado, porque siento mucha admiración por Luis Miguel, se convirtió en mi canción favorita y de igual manera espero se haga favorita de mis fans”.

No obstante, descartó hacer más temas de “El Sol”, pues quiere trazar su propio camino “Mas canciones de Luis Miguel quizá no, porque ya hay muchos covers. Lo que nos gusta es encontrar canciones bonitas, que se adapte la letra a mi edad, porque no puedo hacer algo de Bad Bunny, por ejemplo. Me gusta cantar de todo, pero más que nada cosas que sean de mi edad, amor, desamor, amistad, divertirnos”.

Afirma también “tengo mi estilo, canto muy brindadito, mi voz es peculiar, pop urbano, no obstante, quiero seguir preparándome porque la preparación nunca termina. Quiero cantar para gente de mi edad, porque los mayores tienen su música, sus intérpretes, los abuelitos, los niños, todos tienen su música, pero de mi edad, casi no hay artistas que tengan música para nosotros”.

Sobre el nuevo sencillo “Aire”, que fue lanzado el 2 de julio destacó que “es una canción muy movida, que van a poder bailar, cantar, disfrutar a cada rato y además la van a poder dedicar a quienes ustedes quieran. El video, por su parte, es la historia de dos personas que se van enamorando poco a poco, la chica acude a su primera cita conmigo en un boliche. Empieza un romance muy bonito, con el que espero se puedan identificar”.

Aunque no descarta la posibilidad de grabar un disco, adelanta que “estaré sacando sencillos, aunque estaría feliz de hacer un disco, pero por el momento, solo sencillos, no sabemos que pueda pasar a futuro, ojalá la gente me lleve por el camino correcto y se consolide en un disco”.

Asimismo, como joven, Luis Arturo quieres ser un ejemplo para los chicos de su edad “siempre me gusta darles un buen mensaje, que hagan cosas buenas, me gusta compartir en redes sociales lo que hago y mostrarles que cada día podemos ser mejores personas. También me gusta mucho hacerlos reír, es muy importante para mi eso, que hagamos sentir bien a las personas que amamos”.

Con una vida llena de quehaceres, Luis Arturo se dice dedicado a su música y sus fans “Tengo que cumplir con la escuela, tengo cursos, luego en casa tengo que hacer tareas, muchas responsabilidades, sin embargo, me doy tiempo para mi música y mis fans. Les digo que siempre sigan sus sueños y que no se rindan, porque con trabajo podemos alcanzar cada meta que nos proponemos”.

Finalmente, nos cuenta que en este corto tiempo los logros no han parado, pues logró quedarse con un personaje en la telenovela “Vencer el pasado”, que se transmitirá por Televisa y en donde podremos ver el debut actoral de Luis Arturo.

Tanto “1+1 Dos enamorados” como “Aire” ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

