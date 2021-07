EU, interés por México

La presencia de senadores demócratas y republicanos en nuestro país, al lado de funcionarios relacionados con seguridad, comercio y asuntos fronterizos, demuestra el creciente interés de los Estados Unidos por su vecino del sur, toda vez que no sólo funcionarios de primer nivel del gobierno de Joe Biden se han apersonado en Palacio Nacional, sino influyentes legisladores como es el caso de representantes de la Cámara alta.

Y aunque más al margen y quizá con gesto profesional, el presidente López Obrador cuestionó al periodista mexicano-estadunidense Jorge Ramos sobre su postura inquisidora hacia el gobierno de la IV-T considerando que hay un sesgo notable en cuestionar sobre asuntos de seguridad y manejo de la pandemia que, comparado con otros países, incluido EU, mantiene un nivel razonable, aunque de ninguna manera aceptable.

Las muertes que se han dado en diversas regiones del país por la disputa entre los cárteles de la droga, es por rencillas entre bandas, no acciones dolosas del Estado como ocurría en el pasado con ejecuciones, desapariciones y matanzas. La violencia es propia de esos grupos de la delincuencia organizada y la estrategia de combate se hace en otro nivel, no de combate a la violencia con más violencia.

De todo esto, sin duda, debe haber resultados favorables. No por la fiscalización de los asuntos internos desde la óptica estadounidense, sino por la visión internacional hacia nuestro país y porque todo tiene trascendencia internacional. Esto debe hacer que cambie la realidad actual.

Libran a la ASF en Oaxaca

Los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 presentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fueron muy favorecedores para Oaxaca informó el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) José Ángel Díaz Navarro, pues de un monto total fiscalizado por 10 mil 494.4 millones de pesos, correspondientes a la ministración de recursos 2020, fueron observados 0.7 millones de pesos, lo que representa un porcentaje de 0.006% respecto al total analizado, lo que habla de una alta efectividad y transparencia en el ejercicio de recursos, lo cual se deriva del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, que contempla la revisión de 27 auditorías al gobierno de Oaxaca, de tal forma, en la primera entrega de los Informes Individuales de auditoría, el Órgano Técnico de Fiscalización presentó a la Cámara de Diputados el pasado 30 de junio, la publicación de Informes Individuales, revisiones realizadas al gobierno del estado correspondientes a tres auditorías… María García Grimaldo, dirigente de la Asociación de Comerciantes Unidos La Esperanza, de Tlalpan, consideró que de no simplificarse el trámite para que los trabajadores en vía pública puedan estar al corriente en sus pagos cada tres meses, “vamos a volver a salir a las calles muy pronto” porque no desean caer en el juego de la directora del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (Cesac), Natalia Flores Delgadillo, quien parece tener la consigna de crearles problemas con sus formatos de pago. “Hoy que todo está basado en la tecnología, pero, sobre todo, en una época en la que estamos con problemas para generar encuentros presenciales por la pandemia, el alcalde Flores Delgadillo nos está pidiendo que hagamos las cosas a la antigüita, es decir, que cada tres meses mis representados le lleven una solicitud para ejercer el comercio en vía pública, además de los consabidos documentos como INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y croquis de localización del puesto”, lo cual es engorroso, dijo… La Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), lanzan la convocatoria al Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2021, para el cual se podrá postular a personas o grupos voluntarios cuyas acciones se distingan por su labor humanitaria no remunerada en beneficio de la comunidad. Las personas físicas, instituciones académicas o públicas y privadas, así como organizaciones de la sociedad civil que no tengan relación de parentesco o conflicto de interés con la persona u organización candidata a recibir el premio, podrán proponer e inscribir a las y los candidatos a ser merecedores del premio, quienes pueden ser personas o grupos.La propuesta e inscripción deberá ser mediante carta dirigida al Comité Organizador del premio, explicando las razones, en la página web: www.premioaccionvoluntaria.gob.mx… En México no hay tapados ni tapadas, eso pasó a la historia, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al incluir entre los aspirantes a la sucesión presidencial a Claudia Sheinbaum, Tatiana Clouthier y Juan Ramón de la Fuente al lado de Marcelo Ebrard que es uno de los punteros…

