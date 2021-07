Monreal “calienta” la sucesión al exigir reglas claras a AMLO-Morena

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de días y días de que Andrés Manuel López Obrador juega y manosea una y otra vez con su sucesión, de que da a conocer su “caballada flaca” con agregados absurdos, de risa, como el de Rocío Nahle, lista de la cual lo excluye, Ricardo Monreal se abrió y le entró al remolino sucesorio al exigir ayer piso parejo y reglas claras para quienes vayan a participar -como él ya lo anunció que lo hará-, dentro de Morena para 2024.

Y al hacerlo, “calentó” e hizo real la sucesión adelantadísima de López Obrador, quien además al parejo todos los días habla de su jubilación y despedida, de cosas como de que ya prepara un libro donde hablará de sus antecesores y de que “yo estaré, si el pueblo lo decide, para terminar en septiembre (de 2024) y retirarme… No vuelvo a participar en nada de política… soy el Presidente de más edad en la historia de México”, dejando la percepción de que él ya terminó, cuando apenas va a la mitad de su sexenio.

En este contexto, el innombrado pidió piso parejo y reglas claras.

“Yo estimo que el partido debería fijar las reglas de piso parejo, porque el uso de recursos puede ser un problema serio y no puede generar condiciones de equidad”.

En el norte, para describir a alguien como Monreal, dicen: “ese vato es una sábana muy miada”. O sea, con él no hay sorpresas, se las sabe de todas-todas.

El sabe, claro que sabe, que su exigencia llegará al presidente López Obrador y que éste lo tendrá que reconocer como un activo para 2024.

Sabe que Mario Delgado como presidente de Morena, tendrá que dar una respuesta.

Sabe que soltó su jauría y que los suyos manifestarán su apoyo abierto.

Sabe que los otros de la lista de AMLO tendrán que expresarse, porque en estas condiciones quien se quede callado y quieto perderá antes de siquiera participar.

Pero sobre todo, Monreal sabe que de las respuestas de AMLO y Delgado, de la jauría soltada por sus adversarios y a quienes eche a andar el tabasqueño en su contra dependerá saber que tan pronto o lejos está el rompimiento.

Y es que si algo sabe el zacatecano desde que López Obrador le negó la oportunidad de ser Jefe de Gobierno de la CDMX, hace 3 años, es que el tabasqueño no lo quiere, no le tiene confianza, no está en su lista para nada.

O es cosa de preferencias por Claudia, sino que AMLO simplemente no lo quiere. Lo usa.

Eso lo sabe bien Monreal desde hace 3 años y por ello llegó al Senado a aprovechar todo para construirse como presidenciable. Desde que arribó trabajó una fuerte alianza primero con Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera y Dante Delgado, y logrado mantener ese acuerdo con los sucesores del poblano, luego de su trágica muerte.

Y desde ahí, sin aspavientos, sin romper reglas, sin aceleres, ha construido una poderosa red de alianzas con los representantes del gran capital nacional y extranjero, con organizaciones no gubernamentales, con asociaciones de mujeres, con agricultores y campesinos, con la amplia y poderosa representación diplomática en México, con quienes AMLO golpea y se querella.

A todos les ha demostrado que a diferencia del tabasqueño él sabe escuchar y negociar, reconocer fuerzas y equilibrios. Que él sí es un político de izquierdas, con proyecto político y social basado en los acuerdos y la negociación.

Sabía que iba a llegar el rompimiento

Insisto, creo que Monreal sabía desde 2018 que con AMLO en la Presidencia llegaría el momento de la ruptura.

Ahora, y justo porque inesperadamente López Obrador adelantó su sucesión, Monreal entra de lleno al juego. Y al hacerlo obligará a una parte de Morena a sumarse a su candidatura y pretensiones. Habrá ruptura interna, sin duda.

Por lo pronto, el zacatecano indica “que cree que su partido debe, con rapidez, establecer con seriedad los mecanismos de aquí al momento de la sucesión presidencial”.

Recordó que de aquí a que se determine quién será el candidato habrá tres momentos: “hoy en un mes la consulta sobre los expresidentes, en unos meses más en marzo la revocación o la ratificación de mandato y luego viene la elección de seis gobernadores con sus congresos locales y presidentes municipales; y ya después del 23 vendrá la etapa del proceso sucesorio”.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa