AMLO suelta la “gallera”

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Nuevos nombres, al palenque

La oposición se apunta

El presidente ya agregó más nombres “morenos” para la contienda de 2024, parece un nuevo distractivo a lo que es tan proclive y así alejar la atención de otros asuntos en los que le conviene avanzar.

Claudia Sheinbaum encabeza la fila, le sigue Marcelo Ebrard; en tercero, Juan Ramón de la Fuente; en cuarto, Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos; quinto, Tatiana Clouthier, y en sexto a Rocío Nahle.

De los mencionados por el mandatario, el único sobresaliente es el ex rector de la UNAM, que ahora tiene el encargo de representar a México en la Organización de las Naciones Unidas, aunque está visto que la preferida es la jefa del gobierno con todas sus culpas y deficiencias. La defiende como si fuera su hija.

De todos los que están presentes para la carrera presidencial, el mejor es Juan Ramón de la Fuente con su costal de méritos, superiores por mucho a los arriba mencionados, está limpio, sobre todo en honestidad, de la que aquellos cojean en su mayoría. De eficiencia, preparación y buena imagen, ni hablar, los sobrepasa.

Claudia y Marcelo cargarán las cruces de 26 muertos en la catástrofe de la Línea 12 hasta el final, los perseguirá por siempre en su vida pública y con inclemencia en la contienda electoral, a cualquiera de los dos que sea el elegido por AMLO. Monreal, debe lamentar que fue excluido, pero aún aletea, ya dijo que luchará.

La oposición ya comienza a definir a sus candidatos para 2024 y de acuerdo con la encuesta de Campaigns & Elections, Ricardo Anaya del PAN, lleva ventaja con el 39.50%; el PRI con el 34%, enfilado por Miguel Ángel Osorio Chong y por Movimiento Ciudadano, con el 52.30%, se catapulta el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Excelente posición.

El ex “chico maravilla” del albiazul, Ricardo Anaya, ya no es la misma novedad de 2018 y tiene problemas por el resentimiento de Gustavo Madero, por no haber sido elegido para contender por Chihuahua y tiene sus seguidores. Mala señal para el PAN.

Osorio Chong, con la calamidad de tener familiares en malos pasos, de esos que ganan elecciones, con olor a cartucho quemado, no se le nota arrastre suficiente para ganar las elecciones dentro de tres años.

Podría aparecer que, en su paso por Gobernación se apoyaba a los municipios con partidas que les enviaban para programas de ese rubro, los ayuntamientos cobraban el cheque y 70% los regresaban “por instrucciones superiores”. Sucedió en la alcaldía de Petatlán, Gro.

En el caso de los opositores, falta conocer cómo armarán su estrategia y cómo conciliarán la decisión de su candidato, si es en proyecciones, el PAN lleva más puntos y de ello depende conjuntar más posibilidades para vencer en coalición como ocurrió el 6 de junio, que descalabraron con buenos votos a Morena.

Ya nos enteraremos cómo queda el panorama para las fechas de la sucesión y habrá mucho que escribir para entonces.

rrrart2000@hotmail.com