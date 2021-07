En efecto, entra Monreal

ESPERARÁ-. No pasaron ni 24 horas para que el líder senatorial Ricardo Monreal Ávila despejara la duda de este espacio expuesta antes que ningún otro, no, no es el “tapado” pero se inscribirá como aspirante presidencial.

No haber sido enlistado por el padre de la Cuarta Transformación como uno de los cinco o seis posibles candidatos no le preocupó demasiado.

Se asienta en la entrevista que el zacatecano concedió a los reporteros Andrea Becerril y Víctor Ballinas de La Jornada, medio identificado con el actual régimen o mejor dicho que AMLO le tiene simpatía desde que lo dirigía el maestro Carlos Payán. Esto también podría tener su jiribilla o mensaje.

Incluso, al zacatecano le parece demasiado “precipitado” que desde ahora se esté hablando de la sucesión, pero manifiesta respeto por los dichos del Presidente de la República, justificando la lista dada por tratarse de miembros del gabinete, que no es el caso de Monreal por ser del Poder Legislativo.

Recuerda, como si fuera necesario, ser “militante, fundador y aliado histórico de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación”, y sin citarse en la entrevista es de los pocos cuyos desayunos con el mandatario, y chilaquiles de por medio, han sido difundidos, lo que de muestra su cercanía y presumirla, además.

Lo único que desde ahora pide el líder senatorial y seguramente por algo lo anticipa, es que “EXISTA PISO PAREJO” para todos los aspirantes que de entrada ya son siete visibles hasta ahora, más los que posiblemente pudieran sumarse. Lo de Noroña ni lo cité, es broma del autor.

Durante el desarrollo de la entrevista Ricardo Monreal precisa a los entrevistadores que “yo estaré puntual a la cita”, incluso dando tiempos, pues para él, esto será cuando salga la convocatoria del partido -Morena-, por allá de octubre de 2023. Como verá, conoce tiempos y formas.

AMLOPOLITICA-. Política de nivel le reconocen hasta sus adversarios al presidente Andrés Manuel López Obrador al recibir en audiencia a la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Esto sucedió el pasado miércoles, lo mismo ayer con el gobernador electo de Querétaro, Mauricio Kuri González. Ahora que se cumplan los acuerdos hablados en dichas reuniones es otra cosa.

Los bonos del mandatario se elevan, pues se trata de gobernadores electos de otros partidos, PAN, y el que está en funciones de Movimiento Ciudadano.

Usted regateará el que ya antes fueron atendidos los morenistas pero algunos deberían ser los primeros y otros no.

La inversión hubiera sido ideal pero recuerde que el hubiera no existe.

