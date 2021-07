La tercera ola llegó y le apuestan a vacunación

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La tercera ola de contagios fue reconocida por el gobierno federal a través de López-Gatell, subsecretario de Salud, quien reconoció que los contagios aumentaron y señaló que las muertes no aumentaron, pero sí se están dado.

La autoridad le apuesta a la aceleración en la vacunación en todas las edades y buscan minimizar los efectos negativos de los contagios con el argumento de que la vacunación ha dado resultado. Es verdad seguramente en muchos lugares efectivamente ha dado resultado, pero aun así la vacunación ha sido lenta.

López-Gatell aseguró que hay un incremento de 24% de la epidemia, pero según él, por la vacunación no han aumentado a ese ritmo las hospitalizaciones y defunciones. “Precisamente porque las vacunas tienen como efecto principal reducir la probabilidad de que una persona aún cuando pudiera ser infectada por Covid-19 presente la enfermedad grave, eso es muy notorio en los datos epidemiológicos” y anotó que se avanza el plan de inmunización, en un día en que la capital del país comenzó a inocular a sus treintañeros. Al día de ayer, 33 millones de mexicanos han sido vacunados lo que representa un 26% de los habitantes de México. Seguimos en la tendencia de bajo.

Durante la etapa electoral y después de las elecciones del 6 de junio, las masacres o multihomicidios, como usted quiera llamarle, repuntaron en el país. Estados como Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco por mencionar algunos en donde se dieron violentas multiejecuciones, luego de una tendencia de cinco meses a la baja, junio cerró con 10 ejecuciones, en donde hubo cinco muertos o más, con lo que se convirtió en el peor mes del año por ataques de este tipo. Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE, atribuyó esta violencia a rompimientos de acuerdos políticos en mercados ilícitos, tras la reconfiguración electoral, que coloca a nuevos.

Así las cosas, el presidente AMLO confirma que seguirá pidiendo “abrazos y no balazos”. “Aunque se burlen voy a seguir diciendo abrazos no balazos No se puede enfrentar la violencia con la violencia el mal con el mal”, “no quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas”. Mantendrá su estrategia porque no quiere que nadie pierda la vida, sostuvo el mandatario.

Desde el inicio de su gobierno dio a entender que su prioridad no era combatir a las bandas y acuño su frase “abrazos y no balazos” y AMLO continúa en ese tenor, aunque en el país todos los días suene la registradora de la muerte, a causa de la delincuencia, a parte de la registradora de la Covid.

La violencia galopa por México. Pensamos que después de la fatídica campaña electoral, cuyas cifras de violencia fueron únicas, bajarían los homicidios, secuestros, amenazas, pero no y aunque no se quiere reconocer, efectivamente las masacres se siguen dando y la violencia, tan campante, sigue.

Los partidos políticos continúan con sus reacomodos y presentando cuentas a sus filas y a sus dueños. Todos quieren ajustar cuentas. Como lo comentamos el martes, los que tienen fiesta son el PRI y Morena con la toma de sus oficinas y además la división interna, derivado de los resultados electorales.

En el caso de Morena, ahora enfrenta una acusación para su presidente nacional, Mario Delgado, que la realiza la militancia que tiene en su poder las instalaciones de Morena en la colonia Roma y que sirvió de casa de campaña para AMLO durante 2018.

El tabasqueño Juan Cáceres, dirigente de la Coordinación Nacional de Fundadores Militantes y Simpatizantes de Morena (Conafum), asegura que Mario creó una estafa e hizo negocio con las candidaturas.

Dicen que los documentos de cientos de militantes se quedaron en cajas que se encuentran a la casa de la colonia Roma con los documentos solicitados para quienes buscaban una candidatura, pero al no recibir respuesta, fueron al INE en donde se dieron cuenta que no estaban registrados y por ello protestan con todo.

Dice Cáceres que desde antes de que Delgado tomara la presidencia de Morena, el 5 de noviembre de 2020, ya sospechaban que quería dejar fuera a los morenistas de base y entregarle el partido a los “chapulines”. Pasa en las mejores familias partidistas, es normal, son iguales.

Ricardo Monreal levanta la mano para el 2024 y asegura no sentirse excluido por López Obrador, cuando el pastor de Morena agregó a la lista de los “gallos” visibles a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum y, en un desplante de poder, dijo que también están Juan Ramón de la Fuente, Tatiana Clouthier, Esteban Moctezuma y Rocío Nahle. Estos son los morenistas.

Pero la lista ya está nutrida de los suspirantes que han declarado su interés. A los ya mencionados podemos agregar a Ricardo Anaya, Mauricio Villa, del PAN; del PRI, Alejandro Moreno; del PT Gerardo Fernández Noroña; de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, Samuel García y Luis Donaldo Colosio. Hoy se agrega Ricardo Monreal. Así las Cosas, hasta pronto. No baje la guardia.

