Carrera presidencial 2024

Víctor Manuel Jácome

H O R I Z O N T A L E S :

1.- Tipo de encuesta popular y política en la que todo México participa una vez que concluyen las elecciones de la mitad del sexenio en busca de quien puede ser el próximo presidente de México. Y sobre esto tratará este Politigrama.

3.- Que tipo de oportunidad para que la oposición significa esta para que regrese al poder.

5.- Pero como decía el gobernador el líder cetemista Don Fidel Velázquez cuando le preguntaban ¿cómo estaba la caballada presidencial? Y que así según López Obrador así esta la caballada de la oposición.

7.- Como espera el líder de Morena que en las elecciones del 2024 con apoyo del pueblo de México se le gane a la oposición y como en el Ajedrez se le dé Jake…

10.- Iniciales de Genaro Olvera Washington.

11.- Otorgar.

12.- Nombre y apellido paterno del actual secretario de Relaciones Exteriores quien se menciona con verdaderas oportunidades para Morena en el relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

13.- Carta de la baraja, con la que según su esposo el ex presidente Felipe Calderón identifica a su esposa ya que se convirtió en la diputada más votada del país y por esto ella puede competir por la Presidencia de México en el 2024.

14.- Deslazarse de un lado a otros. (Invertido).

16.- Nombre de pila del periodista de la agencia norteamericana Latinus enemigo declarado de AMLO y que tiene aspiraciones de ser presidente de México como en su momento lo hizo su colega Pedro Ferriz de Con. (Inv).

20.- Carta de la baraja con la que los prianistas identifican al empresario, escritor y ensayista Enrique Krauze a quien quisieran que fuera su candidato a la Presidencia de la República en el 2024.

21.- Nombre y apellido de la hija del ex candidato presidencial panista de hace años y que ahora su hija se desempeña como secretaria de Economía y que también es una seria aspirante de Morena en el relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

24.- El astro rey. “El alma del mundo”, según Alejandro Dumas. (Inv).

25.- Nombre de pila del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien también por su desempeño es una fuerte carta para Morena en el relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

26.- Situación legal de Rosario Robles Berlanga. (Inv).

27.- Nombre de pila, inicial de apellido paterno y apellido materno completo de la titular en el gobierno de la capital de la República y que también es una seria aspirante de Morena en el relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

29.- Carta de la baraja, con la que los mexicanos identifican al hoy embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente para llegar a ser de los aspirantes por Morena en la justa presidencial del 2024.

30.- Negación. Cómo le dijo el diputado plurinominal y líder del PT Alberto Anaya al presidente López Obrador respecto a la propuesta legislativa para la eliminación de los diputados y senadores plurinominales.

31.- Cómo creen los miembros de la oposición que así está el pueblo como lo asegura AMLO.

35.- Apellido materno invertido del diputado, sociólogo y político mexicano de claro hablar y del PT quien ha manifestado sus deseos de relevar en el 2024 al presidente Andrés Manuel López Obrador.

V E R T I C A L E S :

1.- Nombre del abogado y creador de la organización no gubernamental “Mexicanos contra la Corrupción” que promovió la unión a los tres partidos intrínsicamente divididos por sus intereses (PAN, PRI Y PRD) con el único sentido de restar en las pasadas elecciones diputados de Morena para que el presupuesto enviado en diciembre por el presidente a la Cámara de diputados no fuera aceptado por una mayoría de oposición en la Cámara. Lo cual no le funcionó.

2.- Nombre de los tres suspirantes que coinciden con el nombre de pila y ellos son el empresario Salinas Pliego, el senador Monreal y el fracasado ex candidato presidencial panista Anaya.

4.- Nombre de pila de la diputada más votada de las últimas elecciones que si no le cancelan la diputación por fraude y llega a la Cámara de Diputados será la que encabece a los diputados de oposición.

6.- Nombre de pila del gobernador del estado de México que quisiera seguir los pasos de su homologo, Enrique Peña Nieto, de brincar de la gubernatura a la Presidencia de la República, lo cual actualmente se ve muy, lejos.

8.- Nombre y apellido del gobernador de Jalisco quien se siente con la calidad de ser en 2024 el próximo candidato presidencial del Movimiento Ciudadano para relevar al presidente López Obrador.

9.- Iniciales del ex líder de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos Whalter, quien se ha convertido en un contrario al presidente de México, pero quien lo sucedió en el cargo José Medina Mora quien en un mensaje en redes de la asociación reiteró que buscará el diálogo con el gobierno de López Obrador para darle a conocer su compromiso para resolver la crisis en el país, “ya que el gobierno no puede resolverlo todo sólo”.

15.- Afirmativo. (Inv). Como considera el senador, Martí Batres Guadarrama que le pudiera decir Morena para incluirlo en la oferta de candidatos presidenciales en el 2024.

17.- Iniciales de Lorena Torres.

18.- Rey egipcio del Sol.

19.- Iniciales de Alfonso Torres.

22.-Apellido del ex secretario de Gobernación en el gabinete de Enrique Peña Nieto, al que unos ven con posibilidades para la esta campaña y otros lo ven en la cárcel.

23.- Nombre y apellido nada menos que es el árbitro electoral a quien los mexicanos ven que en las elecciones recientes se cargó a la derecha e insiste en aceptar fraudes electorales como el que se registró en Nuevo León y en la Ciudad de México, pero ahora, aunque ustedes no lo crean, se siente con aspiraciones para llegar a ser candidato en la justa presidencial 2024.

28.- Iniciales del oponente permanente de nuestro presidente de México, que ha resucitado y ahora quiere educar a los jóvenes en las redes sociales para que lo sigan en sus absurdas peroratas cargadas de politiquería.

32.- Negación. (Inv).

33.- Siglas de Iniciativa Privada. Que por influencia de Claudio Xoconostle, y Gonzalo de Hoyos creen que debe crear un partido político para poder competir con candidatos propios en las elecciones del 2022 y en el 2024 ya que el PAN que era su principal bastión ya ha dejado de ser quien los represente.

34.- Negación. (Inv).