AMLO se fija plazo de 3 meses para la venta de “Gas Bienestar”

“Cofece es un florero y un cero a la izquierda”

A más tardar, en tres meses iniciará la venta de cilindros del “Gas Bienestar” en la Ciudad de México y, a la par, se analizará la posibilidad de que el gobierno brinde el servicio a tanques estacionarios y gas natural, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario dijo que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es “un florero y un cero a la izquierda”, luego de que ésta se pronunciara contra el plan del gobierno federal para vender gas a un precio más bajo.

“Tenemos ya un plazo tres meses para que empecemos a distribuir el gas en la ciudad. Ya hablé, después del anuncio, con el director de Pemex; ya está trabajando con eso, tenemos los recursos, no hay problema, pero además tenemos el gas. Pemex tiene gas y además lo importa, tenemos la materia prima y, si es necesario, podemos importar más, tenemos el presupuesto”, señaló.

López Obrador dejó en claro que este plan servirá para que el aumento en el combustible no afecte la economía popular, pero también para que él no “quede como demagogo y mentiroso” pues el alza en el gas no le permite cumplir con uno de sus compromisos emblemáticos.

Recalcó que la empresa estatal servirá para que haya competencia, tal como pasa en el mercado de las gasolinas, “¿qué? ¿quieren la libertad del zorro en el gallinero? Esa ya no hay”, comentó.

“No lo hacemos en otros productos, no es una política generalizada, esto es porque nos está perjudicando, además de afectar la economía popular, me está dejando como demagogo, como mentiroso.

“Hice el compromiso que no iba a aumentar el precio y he logrado cumplir en gasolinas, la luz, el diésel, pero aquí no puedo, porque además no hay ninguna razón. (…) Vamos a bajar esto. Ellos que se apliquen, vamos a competir, pero no es posible que haya estos aumentos”, remarcó.

El jefe del Ejecutivo federal arremetió contra la Cofece por pronunciarse contra el plan de su gobierno, al señalar que no se les quitará el mercado a las empresas particulares, pues Petróleos Mexicanos (Pemex) será un competidor más en el sector. Incluso, no descartó que los servicios de Gas Bienestar puedan ampliarse a gas estacionario y gas natural.

“Es una empresa del pueblo, aunque digan los conservadores que es populismo, estatismo, paternalismo, como le llamen. (…) Tienen todo el mercado y hacen lo que quieren ¿y el Estado dónde está? Quieren que se diluya y que nada más quede el mercado, no, eso era antes”, agregó.

Señaló no se va a quedar esperando a que cada lunes la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reporte los altos precios en el gas, “¿qué estamos pintados o qué?”.

AMLO descarta incremento en fallecidos por Covid

Sobre la tercera ola de Covid, el presidente López Obrador advirtió que en varios estados del país hay un repunte de contagios de coronavirus en los jóvenes; sin embargo, descartó que haya un incremento en los fallecimientos.

Aseguró que los fallecimientos por covid-19 no aumentan de la misma forma que los contagios debido a los avances en el proceso de vacunación.

“Ahora que hay repunte, hay contagios sobre todo de jóvenes; ése es el fenómeno que se está presentando en el país, más contagio de jóvenes, ellos tienen más resistencia al covid.

“Pero también aunque hay más contagio o se está reactivando la pandemia en algunos estados, afortunadamente no tenemos incrementos en fallecidos porque ya se avanzó con la vacunación”, dijo en Palacio Nacional.

Por ello, el Presidente hizo un llamado a la población a vacunarse contra el coronavirus, pues dijo que hubo personas que no acudieron a recibir su dosis por temor o porque no lo consideran necesario.

“Sí ayuda mucho el vacunarnos, sobre todo la gente mayor. Sin queda gente que no se vacunó, que consideraba que no era necesario, por algún temor a una reacción les recomendaría que lo pensaran, que se vacunen, si funciona, si ayuda, sí protege. Ése es el llamado”, comentó.