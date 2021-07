Anaya, Samuel García, Alfaro, Del Mazo y “Alito” Moreno se apuntan para 2024

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El tema de la semana fue sin duda, la carrera presidencial rumbo a 2024 inaugurada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. A unos mencionó, a otros no, pero los que no estuvieron incluidos en dicha lista, que será la primera de muchísimas, ni se sintieron ni nada porque en el fondo saben bien que todavía falta la mitad del camino y en ese tramo muchas cosas pueden ocurrir. No en balde, el propio inquilino de Palacio Nacional habló de su salud; de que es el Presidente de México más viejo y que ya está “chocheando”.

Lo cierto es que esta primera “caballada” que presentó el tabasqueño, como dicen en los corrillos políticos, está muy flaca y quemada y el Presidente se tendrá que dar a la tarea de recomponer la imagen por ejemplo, del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaladísimo por la desgracia en la Línea 12, junto con la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Desde luego, en la batalla por la sucesión presidencial, en la oposición ya hay quienes se sumaron a esa tan importante carrera y son: Ricardo Anaya, el otrora famoso “joven maravilla”, quien desde hace tiempo se puso a recorrer al país y no le ha salido tan bien que digamos. También está el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, quien en la semana que concluye, visitó al presidente López Obrador y le llevó como obsequio, libros de su autoría, así como el Plan de Trabajo con el que piensa gobernar el estado, claro, junto con su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, que ya anunció que se piensa meter en todo porque finalmente, ella llevó a su esposo a la gubernatura con aquella campaña del “fosfo fosfo”. ¡Qué tal!

No hay que soslayar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien recién se reunió también con el jefe del Ejecutivo y al parecer, habrían fumado “la pipa de la paz”, aunque puede que no le parezca al tabasqueño que Alfaro se lance al 2024, habrá que ver.

Otros suspirantes a los que no hay que hacer menos, pertenecen al quasi noqueado PRI y se trata del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, quien sería prácticamente la única carta fuerte que le quedaría al Revolucionario Institucional porque otros destacados militantes de ese instituto político, ya “doblaron las manitas” y se pusieron la playera guinda morenista, ¿o no?

Igualmente, desde hace tiempo, el dirigente nacional del deteriorado PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, desde que era gobernador de Campeche, diseñó la estrategia de llegar a la presidencia del CEN tricolor. Se supone que sacaría adelante a los candidatos de su partido en las elecciones del pasado 6 de junio y lograría importantes victorias o por lo menos, retener algunas gubernaturas pero todo le salió muy mal, y si no es porque se alió con el PAN y el PRD, la derrota del otrora poderoso instituto político hubiera sido terrible y hasta puede decirse que los gobernadores priistas salientes, como por ejemplo la de Sonora, Claudia Pavlovich, ya le dieron la espalda al campechano, que apostó todo a llevar al gobierno de Campeche a su sobrino, Christian Castro Bello y de ahí apuntalarse, pero todo resultó un fracaso, a grado tal, que pensó que llegaría como coordinador de la fracción del Revolucionario Institucional a la Cámara de Diputados y nada, ya desde esa posición trabaja el reelecto Rubén Moreira.

Municiones

*** En eso de que López Obrador resolverá el problema del alza del gas LP con su magnífica empresa del Estado bautizada como “Gas Bienestar”, hay que recordar algo ocurrido en otro país como es Venezuela, donde ante la escasez y encarecimiento del gas, al entonces presidente Hugo Chávez, se le ocurrió inventar lo que llamó “Gas Comunal” para que el Estado fuera el que compitiera con la iniciativa privada. Esto se lo recordaron al de Tepetitán por las “ex benditas redes sociales” y no le gustó mucho, por cierto. Con razón en una de sus campañas políticas se decía con suficiente razón que el hoy inquilino de Palacio Nacional era “un peligro para México” y lo más desafortunado es que lo sigue siendo.

*** De cualquier manera, el tabasqueño siguió con su anuncio de “Gas Bienestar” “con bombos y platillos” y adelantó que dicha empresa estatal contará hasta con vigilancia ni más ni menos que de la Guardia Nacional, además de abasto y fondos para los gastos de operación. Lo curioso, es que el Presidente no tuvo a bien informar de dónde sacará los recursos para ponerla a operar, ya que si por algo se caracteriza el inquilino de Palacio Nacional, es por tirar a la basura el dinero; ahí está lo de la consulta de los ex presidentes que tuvo un altísimo costo y para nada porque como se ha dicho en repetidas ocasiones: la ley se aplica, no se consulta.

*** Y como buena “patiña” que ha demostrado ser del inquilino de Palacio Nacional, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que eso del tan llevado y traído “Gas Bienestar” es una excelente noticia para los capitalinos y que ella apoyará en todo lo que se necesite. ¿Apoyará?, si no puede con sus responsabilidades, menos con lo que no le toca. Y para muestra, ahí está que el Presidente le tuvo que quitar todo lo referente a la desgracia de la Línea 12 del Metro, para no empañar aún más la ya de por sí opaca carrera rumbo al 24 de la señora Sheinbaum. A propósito, la jefa de Gobierno descartó tomar medidas adicionales por el aumento en los casos de Covid-19, ahora en jóvenes, porque es menor el número de personas intubadas. ¿Con eso sí podrá la funcionaria?

*** Como ya tenía mucho tiempo que no la sacaban a orear, la eficiente secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al no tener mayor quehacer que sus actividades de ornato, se le ocurrió defender, en una reunión virtual con los Ejecutivos estatales a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que la semana próxima cumplirá 19 años de su fundación. “Tengo conocimiento también de que hay un grupo de gobernadores que quieren hacer algún replanteamiento sobre la Conago y yo diría, en principio, (que) la Conago es una interlocución importante con el gobierno federal y con todas las instancias del gobierno”, y como la responsable de la política interna tiene tal poder de convocatoria, de seguro, todos le van a hacer caso.

*** Otro que no pudo hacer realidad sus aspiraciones políticas, fue el cuestionado alcalde de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, que ahora sufre mucho porque es víctima de burlas como la que provino de parte del regidor de la capital potosina, Eloy Franklin Sarabia, quien será diputado local y ya le advirtió a Xavier Nava que revisará todas y cada una de sus cuentas, pues que el alcalde potosino se ponga a temblar.

