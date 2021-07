El gobiernito, vencido por los gaseros

Índice político

Francisco Rodríguez

Ya van 30 masacres y AMLO no las ve

Pavlovich, al PRI, ¿orden desde Palacio Nacional?

La población que lo llevó al poder esperaba más. El significado de la Cuarta Transformación, entendida como un cambio de gobierno, de régimen, de sistema y de modelo, exigía audacia, valor y agallas. Pero no. Prevalecieron los melindres y sólo algunas acciones retrecheras, de esas que pretenden ocultar su intención real.

Y aún cree que con “no mentir, no robar y no traicionar” es suficiente.

Por eso sale con otra genial ideota, muy al estilo de si no puedes contra ellos úneteles y anuncia la creación de una empresa paraestatal para distribuir gas licuado de petróleo, ante la crisis de precios que artificialmente han creado los distribuidores, poderosos señores todos ellos. Billonarios. Voraces. Siempre contra los bolsillos del causante, del consumidor, del productor, incluso.

Es la fiesta de los intermediarios que inflan todos los precios, los costos y la distribución de los productos esenciales y aún de los superfluos, sin que alguien tenga autoridad moral para poner coto a este asalto en despoblado. ¿Por qué habrían de hacerlo si, a final de cuentas, son cómplices?

Todos los corruptos “hacen su agosto”. En todo el territorio nacional, ante la escasez de energéticos y carburantes, importados a precio de oro, con las comisiones consabidas a la casta dorada del chairopopulismo. Distribuidores del gas doméstico, construyen mafias inmunes que hacen lo que quieren con los precios del mercado.

Y la salida fácil, antes que ejercer autoridad, crear una empresa paraestatal para distribuir el gas LP que la mafia de Pemex ya tiene apalabrada con los gaseros. Por muuuchos dólares bajo la mesa. Y es que tampoco se ha combatido en serio la corrupción. Puro bla, bla, bla en las “marraneras”. Y nada más.

AMLO muestra debilidad ante los poderosos gaseros. O, insisto, ¿ya también es cómplice de ellos?

¿Usted qué cree?

No ve, no oye… pero sí miente

¿Qué explica la ubicación real de México ante la desgracia? Entre otras cosas, que el Presidente de la República no ve y no oye las balaceras que a cada rato se dan en todo el territorio nacional. Homicidios, feminicidios, asesinatos de infantes y adolescentes. Y masacres. Ya una treintena desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder federal de no poder.

La mayoría de esas masacres se cometió en Veracruz, Michoacán, Guerrero, Morelos, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y Chiapas.

En este 2021, hasta hace unos días, se han registrado en Chiapas, 3 muertos y contando… Zacatecas, 21 muertos… Tamaulipas, 47… Guanajuato, 16… Estado de México, 13 muertos… Jalisco, 11.

Las masacres registradas en 2020: Zacatecas: 15 muertos… Oaxaca, 15… Guerrero, 6… Guanajuato, 27 muertos.

Y en 2019: Guerrero, 29 muertos… Michoacán, 37… Morelos, 17… Tamaulipas, 8… Sonora 9 muertos… Veracruz, 44… Chihuahua, 9 muertos… Oaxaca, 5… Y Sinaloa, 13 muertos…

Y ante esa realidad que, insisto, no ve y no oye el Presidente de la República dice que ha logrado “contener” los homicidios, y que “ya no hay masacres”.

¡Vaya desde aquí otro Pinocho para López Obrador!

Buena relación con Pavlovich/Beltrones

La carrera política de la todavía gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich, no se entiende sin el soporte de Manlio Fabio Beltrones. Por eso llama la atención que en cada ocasión que AMLO visita Sonora o se reúne con la mandataria estatal la llene de elogios por su desempeño, pero mucho más por la cordialidad de la relación entre ellos.

De la última y muy reciente visita de López Obrador a la entidad del noroeste surgieron dos versiones sobre el futuro de Pavlovich: 1) una representación diplomática y 2) la dirigencia nacional de lo poco que ya han dejado del PRI. Ambas, claro, empujadas por el soplo cuasi divino que surge de Palacio Nacional.

¿Ya entendió usted la jugada para reposicionar a Beltrones?

Indicios

Al maltrato que AMLO dio a la Comisión Federal de Competencia -”un cero a la izquierda”- su presidente Alejandra Palacios responde con una propuesta: que el gas se venda en tiendas de conveniencia. + + + Me dicen que Susana Harp, senadora en la actualidad, está más que apuntada para la sucesión en el gobierno de Oaxaca. + + + Hasta aquí por hoy. Como siempre, ¡buenas gracias y muchos muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez