Aforismos de Jesús Reyes Heroles

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

HAY DÍAS EN QUE LOS HOMBRES QUE SABEN PENSAR SE BRINDAN A LOS DEMÁS Y SE OCUPAN DE LAS BUENAS IDEAS. ASÍ ALGUIEN, NO SÉ QUIÉN, PERO ALGUIEN QUE EN VERDAD ESTÁ PREOCUPADO PORQUE APRENDAMOS Y NO OLVIDEMOS, PUSO EN EL INTERNET VARIOS AFORISMOS DE DON JESÚS REYES HEROLES Y ME PERMITO REPRODUCIRLOS

PORQUE CREO QUE NOS

PODRÍAN SERVIR PARA

REFLEXIONAR:

“EN POLÍTICA SIEMPRE SE ELIGE ENTRE INCONVENIENTES”.

“La política es ciencia de aproximación, no ciencia exacta.

En política lo importante es convencer, persuadir, no improvisar”.

“En política la línea recta casi nunca es la más cercana entre dos puntos”.

“La política se deja o ella abandona”.

“La política la hacemos nosotros o la política se hace contra nosotros”.

“En política hay que conocer para actuar y hay que actuar para verdaderamente conocer”.

“La política demanda pasión, pero a la par mesura, sosiego interno, dominio de sí mismo, para no intentar dominar a otro u otros¸ aspirar a dominar las cosas y no a los hombres”.

“Sin política se pueden hacer muchas cosas, pero gobernar en el poder o en la oposición es imposible”.

“Hay que aprender a salir limpio de los asuntos sucios y, si es preciso, lavarse con agua sucia”.

“Las luchas fáciles no son luchas, son trampas mortales para ingenuos que creen que la política es vía sencilla, sin tropiezos, ajena a los conflictos, vía triunfal sólo porque así se desea”.

“Seremos inflexibles en defensa de las ideas, pero respetuosos en las formas, pues en política frecuentemente la forma es fondo”.

“No queremos luchar con el viento, con el aire; lo que resiste apoya, requerimos una sana resistencia que nos apoye en el avance político de México”.

“Sin emplear la cabeza muchas cosas se pueden hacer, pero no política”.

“No pueden vencer aquellos incapaces de convencer”.

“No creo en aquellos que dicen no tener ambiciones”.

“Todos los demagogos invocan una Constitución, pero tienen por símbolo el sable y el despotismo”.

“La urbanidad en las relaciones políticas es requisito para la convivencia pacífica”.

“El engaño en política es tan difícil de coultar como la verdad”.

“Flotar no es gobernar”.

“La libertad se forma de libertades”.

“A quienes esgrimen ideas, combatámoslos con ideas”.

“La oscuridad de una sola idea o la falta de ideas produce ofuscación; la luz del enfrentamiento de ideas, de su lucha, no deslumbra, ilumina”.

“Es precisamente por la existencia de los problemas por lo que los hombres estamos obligados a hacer política”.

“No se obtiene lo óptimo, sino lo posible, para algún día llegar a alcanzar lo óptimo”.

“Tan importante es la meta, el destino como la ruta, el camino”

“Problema que se soslaya estalla”.

“Se avanza, no se brinca”.

“La espiral es la imagen del progreso y no la línea recta”.

“la vida misma es inconcebible sin la libertad, pues únicamente vive el que es libre”.

“Una sociedad sólo conserva en la medida en que puede cambiar, pero a la vez, una sociedad solo cambia en la medida en que puede conservar”.

“Quienes no conservan algo del pasado, difícilmente construyen algo para el futuro”.

“En un país democrático, si las realidades cambian, cambia el derecho, pero también, mediante el derecho, se cambian las realidades”.

“Oponerse, inhibirse o temer a los cambios, será ignorar que toda época es, en el fondo, época de transición, puente entre lo que tiende a acabarse y aquello que está naciendo, que tiene que surgir”.

“Hay cosas malas que son viejas y cosas malas que son nuevas”.

“No olvidemos que nunca hay ausencia de poder, el poder que pierde el Estado, un partido, una clase o un grupo, lo obtienen casi automáticamente otros grupos, partidos o clases”.

“Los negocios no se compadecen con la política. Los hombres de negocios ni deben confundirse ni, menos, caer en la doble función. Los únicos negocios que a los políticos o funcionarios nos deben interesar son los negocios públicos, los negociantes que se ocupen de los negocios privados”.

Así, es bueno reflexionar en lo que piensan los que en verdad tenían pasión por la política y de donde si observamos, muchos siguen su línea hasta en la actual administración, a lo mejor de lengua, pero algo es algo.

