En juego de “lo que hace la mano, hace la tras”, Sheinbaum da banderazo a sucesión

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Martí Batres parece ser el único; los ojos del mundo sobre Cuba

En diversas ocasiones se ha consignado en este espacio que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tiene ya perfectamente implementado con su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, un juego, o más que eso, un círculo vicioso en el que “lo que hace la mano, hace la tras” y en este sentido, no se podía quedar tan rezagada en eso de dar el banderazo de salida a la carrera por quien la suceda en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Sin embargo, en el caso de la capital de la República, este juego tiene ya muy cantado a un solo aspirante. Por eso, ayer, la propia Sheinbaum Pardo, anunció que a partir del 15 de julio, será el senador Martí Batres Guadarrama quien llegará a ocupar el puesto que todavía tiene, aunque sea por unas horas, Alfonso Suárez del Real, quien tuvo una gestión más que gris, casi invisible y no es nada más porque tuvo Covid-19 en dos ocasiones. Ahora, Suárez del Real pasará a la titularidad de la oficina de la jefatura del gobierno capitalino donde se estima que podrá ejercer un papel todavía más gris.

Así que la pregunta ahora es si estamos ante un escenario en el que el senador Batres se convierte en el único suspirante del partido oficial para llegar a ser el jefe de Gobierno de la CDMX, luego de haberle apostado al Senado, pero los muchos conflictos que tuvo en esa instancia legislativa lo orillaron a irse a buscar una posición largamente anunciada.

La jefa de Gobierno hizo una serie de cambios y enroques, pero el importante, es la llegada del senador Batres al Antiguo Palacio del Ayuntamiento porque lo está apuntalando para que a la mitad del camino de esta llamada y errada Cuarta Transformación, construya una candidatura sólida de cara al 2024, pero además, el quasi nuevo funcionario que solicitará licencia en la Cámara alta, tendría que diseñar una estrategia para que Morena vuelva a tener en la Ciudad de México un bastión importante que perdió, -no es ocioso recordar-, por la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro, que a la fecha no ha podido revertir la señora Sheinbaum a grado tal, que el presidente López Obrador le quitó esa responsabilidad para convertirse él en el vocero de ese caso.

En fin, y sobre quien llega, ni hablar. César Cravioto será quien ocupe el escaño de Martí Batres. La trayectoria de este funcionario, es, por decirlo de alguna manera, de pésima calidad, igual como la posición que deja, desempeñándose como encargado de la reconstrucción en la CDMX, luego de los sismos de septiembre de 2017, donde acabó peleado con todo mundo. Puro finísimo funcionario en esta llamada cuarta transformación.

Municiones

*** Para disminuir el número de robos de celulares la Fiscalía General del Estado de Coahuila y las casas de empeño afiliadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (AMESPRE), pusieron en operación el programa “Reporte de Valor”, a través del cual invitan a los usuarios de telefonía móvil a Revisar, Registrar y en su caso Reportar el número IMEI, que es el ADN de cada teléfono celular y consiste en un código de 15 dígitos, programado por el fabricante para identificar todos los equipos móviles a nivel mundial. A través de posters y trípticos las dependencias informan al público en general sobre cómo obtener el IMEI, lo que se recomienda se haga desde el momento en que se compre el aparato telefónico. En la información que se da al público se visualizan los tres pasos a seguir: 1- Revisar el número telefónico, marcando *#06# con lo que aparecerán los 15 dígitos en la pantalla. 2- Registrar este número en un lugar seguro. 3- Reportarlo en caso de robo, al operador del servicio. Con este programa, la Fiscalía de Coahuila y la AMESPRE desincentivarán el robo de estos equipos y continuarán trabajando conjuntamente para atender otras áreas.

*** La conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal es un espacio de mentiras, medias verdades y manipulaciones desde donde se han emitido miles de afirmaciones no verdaderas y ataques a quienes osan contradecir al presidente. Esto lo expuso en ‘la contramañanera’”, la vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán. En su conferencia virtual, la legisladora recordó que la semana pasada el Tribunal Electoral declaró a la conferencia de López Obrador como un espacio de propaganda gubernamental e inclusive electoral, ya que determinó que ahí se transgredieron los principios de imparcialidad y equidad en la pasada contienda electoral. “No obstante lo anterior y de que el Relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, señaló que el ´quién es quién en las mentiras´ en las mañaneras de Palacio Nacional, debe reconsiderarse en la medida en que puede estar afectando las garantías para un debate libre e informado.

*** Los ojos del mundo están sobre Cuba, donde tuvo lugar lo que puede considerarse un estallido social, que hasta no hace mucho tiempo era impensable. Parte de esta crisis, se debe a la pandemia de Covid-19, ya que en la Isla -estiman diversos analistas-, inicialmente se había dado cierto control porque había poco número de casos, sin embargo, recientemente los casos se dispararon, registrándose sobre todo en Matanzas, a la par de que no hay vacunas ni medicamentos. Esta movilización en Cuba, se da como parte de una serie de manifestaciones; un rasgo de “efecto dominó”, que es característica de crisis en los países latinoamericanos como se han registrado en países latinoamericanos como: Venezuela, Chile, Perú, Haití y tuvo lugar como un tipo de brote horizontal en el que se va corriendo la voz de pueblo en pueblo, así como por las redes sociales. Lo que llama la atención es que en Cuba no eran solamente jóvenes los que se manifestaron, sino que se dieron citas todas las generaciones por lo que se registra una pluralidad demográfica y racial sumamente importante. Y a esa realidad, el gobierno de Miguel Díaz-Canel argumenta que es una muestra de la contrarrevolución orquestada y financiada desde los Estados Unidos. Es cierto, no se podría negar que hay algunos políticos cubanos y norteamericanos intentan capitalizar este conflicto, pero tampoco se puede soslayar que en la Isla hay un Estado de represión y restricción de las libertades. El gobierno cubano llamó a “todos los comunistas” a combatir esas manifestaciones. Este discurso sin duda es anquilosado, pertenece a un pasado lejano; tan es así, que ante la andanada de las redes sociales, el gobierno de la Isla cortó la energía eléctrica para que esto se siguiera esparciendo por la Internet. La consigna principal de los manifestantes es “Patria y Vida”, ante la escasez de medicinas, alimentos y vacunas contra la Covid-19.

