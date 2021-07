La consulta sin razón de ser

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La consulta pública no le veo razón de ser como tal, pero es un excelente distractor en la sociedad de los asuntos relevantes e importantes que nos aquejan y nos estrangulan, pero sí es un baño de nobleza democrática con el pueblo, que es el que manda.

La consulta no es necesaria, porque si algún ex presidente o político, porque el abanico ya se abrió, cometió actos de corrupción o algo indebido, la Constitución y nuestras leyes contemplan los instrumentos legales para procesarlos.

Por lo pronto, es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, INE, llevar a cabo la consulta, que la hará como pueda, porque no existen recursos en el presupuesto federal, porque no fue contemplado, simplemente porque la solicitud del Ejecutivo la hizo un mes después que el presupuesto federal había sido enviado al Congreso. Lo hará con lo que tenga a la mano, y utilizando mucho material de las pasadas elecciones.

En el ejercicio fiscal 2021, al INE se le asignaron $26, 819, 801,594.00 pesos, después de un recorte de 870 millones de pesos al presupuesto originalmente presentado por la institución. Del presupuesto asignado, $7,226, 003,636.00 pesos destinados al financiamiento público federal para los partidos políticos nacionales, así como para gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes; por tanto, no hubo excedentes.

La pregunta en cada uno de los casos es verdaderamente improcedente porque es totalmente ambigua, no tiene nada que ver con una acción concreta. Para vincular se requiere del 40 por ciento del padrón electoral que es necesario para poder vincular. Esto significa que aproximadamente 37.5 millones de mexicanos tendrían que acudir a votar. El universo del padrón es de 93 millones de ciudadanos.

Transcribo la pregunta, tal como salió el 15 de septiembre pasado: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso, sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Luego la Corte la cambió: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Sí o No”.

El procedimiento para que la consulta pueda celebrarse está reglamentado por la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular. Ahí se establecen los pasos a seguir para que ésta tenga efectos jurídicos. Es decir, el artículo 35 de la Carta Magna establece una serie de materias que no pueden ser objeto de consultas. Entre éstas, se encuentran los derechos fundamentales.

En las próximas semanas se oficializará el número de mesas receptoras y sus costos, por parte del INE, aunque los consejeros han mencionado que podría tratarse de unas 50 a 59 mil mesas receptoras, y el costo podría estar por arriba de 8 mil pesos por mesa, por lo que el costo rebasaría los 500 millones de pesos.

De cualquier forma la consulta costará a los mexicanos, para un ejercicio como bien se define “popular”, cuyo propósito está perfectamente plasmado en la Constitución. Me parece ocioso, mejor que esos mil quinientos millones de pesos que podría costar, lo utilicen en la compra de medicinas, eso se agradecería más, que llevar a cabo una pregunta, que ronda en la obsesión de un solo personaje.

Es una verdadera ocurrencia que la paraestatal Pemex venda gas doméstico de casa en casa, para poner freno a los precios. El presidente AMLO anunció la creación de la empresa estatal Gas Bienestar, para garantizar la distribución de gas LP a “precio justo”, que ha estado bajo la lupa de la Cofece; sin embargo, analistas señalan que su creación puede tener repercusiones negativas y en lo personal pienso que desastrosas.

AMLO calificó de injustificado el aumento que ha tenido el precio del gas LP, el cual ha subido más de 45% de inicios de 2020 a la fecha, y afirmó que por ello no ha podido cumplir su compromiso de que no aumente la tarifa por encima de la inflación.

Los aumentos de gas doméstico como la gasolina han estado siempre, pero no lo querían ver. Hoy ya, cuando menos lo reconocen.

La reflexión ¿pasará lo mismo que sucedió con la compra de medicamentos?, que no pudieron surtir y dos años y medio de gobierno es momento que no tenemos medicamentos suficientes en los hospitales del gobierno, porque cancelaron la línea de compra y suministro porque según esto había corrupción, y ahora lo que hay son muertes porque no hay medicamentos. Preparémonos no habrá gas tampoco. Cuidado con la industria, pero que esto lo anote Tatiana Clouthier, Secretaría de Economía. Así las Cosas, hasta pronto, no baje la guardia.

mares21@gmail.com