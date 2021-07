¿Llegará a tomar posesión, Ramírez de la O?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

No pocos de quienes lo conocen, temen que el tercer secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador, Rogelio Ramírez de la O simplemente no llegue a tomar posesión.

La verdad es que no necesita hacerlo. Odia la burocracia y que lo constriñan. Y eso es lo que ya entró de lleno a su vida antes de siquiera haberse inaugurado como nuevo titular de Hacienda.

Y es que su jefe ya le comenzó a modificar sus proyectos.

“No le metas tijera aquí… no modifiques aquella cantidad… ¡no me plantees eso!… no, eso tampoco va… no… no…”

Wikipedia dice que Ramírez de la O es: “… un economista, empresario y político mexicano. Es director y socio único de Ecanal S.A., una empresa privada que brinda análisis macroeconómico y previsiones sobre México a empresas, incluidas algunas de las empresas multinacionales más grandes con intereses en México…”

Desde esa muy cómoda orilla, era no sólo amigo, sino una especie de consultor y asesor sin mayores compromisos de Andrés Manuel López Obrador.

Hoy es su empleado.

Ramírez de la O ve con cierta envidia y temor a su antecesor, Carlos Urzúa, quien como él si sabe de lo que habla, y quien ahora afirma que el mayor problema de México es que “no hay dinero público”. Es decir, que el gobierno de AMLO ya se quemó lo que había en caja.

Y no hay para financiar ni programas sociales, ni compromisos, ni promesas, ni lo que viene.

En una oportuna entrevista otorgada a El País, Urzúa afirma que tal como están las cosas, no existe con que ir a un crecimiento ni siquiera mínimo.

– ¿Cómo definiría el estado de la economía de México?, interroga el periodista a Urzúa.

– “… malo”, responde.

Recuerda lo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, la pérdida de confianza de inversionistas, la baja recaudación fiscal que sufre el país, las consecuencias de la pandemia, y uno tras otro los errores cometidos por López Obrador para concluir que:

“… el estilo personal de gobernar del Presidente es muy autoritario y él, en particular, creo que tiene menos interés en escuchar a economistas que el que mostraban muchos presidentes anteriormente. Yo diría que hay que remontarse a la época de Luis Echeverría, cuando llegó un momento en que la Ppresidencia decidía en materia económica, algo así está sucediendo ahora. Creo que es un poco por ignorancia, con todo respeto para el presidente, él no tiene por qué saber mucho de economía… también creo que es porque él tenía varias banderas económicas. La primera: no alzar impuestos y la segunda: No se apuren, todos estos déficits y deuda que hemos tenido es simplemente porque hay una corrupción dentro del Gobierno federal, porque se dan unos lujos que nosotros no vamos a tener…

“Él usa la palabra ‘neoliberal’ como un insulto… en lugar de decir ‘pendejo’ o ‘chinga tu madre’, dice ‘neoliberal’ porque él generalmente no dice malas palabras. Creo que es absurda la manera en cómo él y cómo Morena, en general, emplean el término.

“La economía mexicana es muy neoliberal. De hecho, nosotros somos una economía extraordinariamente abierta para estándares internacionales y dependemos totalmente del comercio exterior. Nuestra suerte está echada desde 1994 y si el T-MEC no florece como yo espero que florezca, pues a ver qué sucede con México. Entonces, la economía mexicana es totalmente neoliberal. Lo único que no es neoliberal, probablemente sea esta intervención en el sector de energía. ¡Y ya!”.

Revisión, diagnóstico y prospectiva. Duros de Urzúa, ¡eh! Que deben estar haciendo meditar mucho a Ramírez de la O. Yo lo haría. Ya veremos pronto si toma posesión o huye.

Homenaje de Monreal a sus pares

Ricardo Monreal no se intimida por quedar fuera de la lista de aspirantes presidenciales y está decidido a crear sus propias redes de apoyo como esa que fortaleció ayer al rendir homenaje al poderoso sector que forman los abogados.

Así, al conmemorar el Día del Abogado, los consideró insustituibles “en un tiempo en el que debemos evolucionar e innovar la forma en la que nuestra labor contribuye al desarrollo nacional, a la transformación de la democracia, al cumplimiento del derecho, a la impartición de justicia”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado invitó a sus pares, los abogados de México, “lograr que el Derecho sea una noción más cercana a la esfera cotidiana de la sociedad, si usamos las herramientas de nuestra profesión para convertirnos en agentes del cambio social que vive México… Este es un día para celebrar su profesión, pero también para reflexionar sobre el papel nuestro y de esta profesión en el mundo, como el que vivimos ahora”.

