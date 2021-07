Jeto Ortiz busca ayudar a la gente deprimida con “Logia”

Arturo Arellano

El talentoso artista venezolano Jeto Ortiz, se complace en presentar su más reciente disco “Logia”, donde asegura que plasma sus experiencias personales, ahora en un ritmo urbano, atendiendo la demanda de sus fans que gustan de escucharlo en estos ritmos. El disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, mientras prepara lo que serán sus espectáculos en vivo para cuando la escena lo permita en el marco de la nueva normalidad.

Jeto platicó en entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN que el disco tiene 16 canciones, y que es “un álbum donde quise reunir todas mis emociones, experiencias pasadas, ciclos en el amor, desde que me enamoré, me desenamoré, cuando me deprimí, pero también son canciones para poder bailar, es todo ese proceso en el amor que recapacité en el confinamiento, el tiempo que me llevó es exactamente lo que lleva la pandemia; y es que creo que la música es necesaria para la gente en este confinamiento, somos capaces de cerrar ciclos y abrir nuevos, pero también de crecer como personas, aceptar las cosas, eso que nos tocó hacer en este proceso de contingencia”.

Sobre el último punto ahondó que “lo más difícil es aceptar que somos muy débiles, todos los seres humanos tenemos temores, deseos y en algún momento nos da la vida tan duro que caemos en la depresión, en mi caso fue muy duro, pero creo que todos hemos pasado por ahí, hay que aceptar fallas, defectos, la vida que nos toca enfrentar y entonces encontrarle lo positivo, entender que gracias a esas experiencias que no florecieron somos quienes somos, en mi caso lo reconozco con orgullo, estoy feliz de quien soy y lo plasmo en mi música”.

En ese sentido espera que su música ayude a la gente que se encuentra en depresión a buscar un mejor camino y salir adelante “El proceso de depresión empieza porque uno se siente solo, uno cree que solo a ti te pasan las cosas, pero si les relatas en la música, esas experiencias, la gente sabrá que no son los únicos y que no están solos, que incluso nosotros los artistas pasamos por ello. Es difícil para todos, seguramente una persona que escuche una canción de este disco, encontrará motivación. Hay cosas que nos acompañan como el arte, esa es mi forma de aportar, que escuchen mi experiencia y decirles estaré con mi música junto a ustedes”.

Y es que según Jeto, “uno como artista tiene poder y responsabilidad de llevar un mensaje a la gente, uno bueno, yo quiero que la gente se sienta acompañada en todas sus facetas, por eso son tantas canciones de amor, desamor, para cantar, bailar, dedicar, otras tristes, y es que la vida es así, con momentos de todo tipo, el disco esta muy bien estructurado, englobé las emociones para que la gente me vea como un ser humano”.

Finalmente, el artista lanzó un mensaje para aquellas personas que como él se enfrentaron a el freno en el espectáculo “en algún momento todo esto va a pasar y arrancará la industria de nueva cuenta, hay que tener paciencia, con mucho gusto estaremos en México haciendo entrevista, shows, pero hay que hacerlo de forma responsable”, concluyó.