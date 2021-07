Carrera al 2024, “cortina de humo” favorita de la 4T

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ebrard se “destapa”, cree que se la debe AMLO; Cuitláhuac García, de risa loca

La carrera al 2024, sigue siendo la “cortina de humo” favorita de los integrantes de esta errada y llamada Cuarta Transformación para continuar tapando los graves problemas por los que transita este país porque ya rebasaron a la actual administración y una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador se autoerigió como el máximo “destapador”, de inmediato volvieron a saltar a la escena los aspirantes.

Así, luego de que el inquilino de Palacio Nacional lleva un tiempo cuidando a su carta favorita, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el gustadísimo “stand-up” mañanero, apenas de regreso de su viaje por varios países con el pretexto de negociar las vacunas contra Covid-19, a donde lo mandaron para ver si de esta manera se podía quitar de encima los señalamientos por su responsabilidad en la tragedia de la Línea 12, en Palacio Nacional, Marcelo Ebrard hizo públicas sus aspiraciones a 2024.

El secretario de Relaciones Exteriores siente que López Obrador se la debe. Cuestión de recordar que hace años, el hoy canciller le cedió el lugar al tabasqueño para la carrera presidencial de 2012. De acuerdo a diversos analistas, en aquella ocasión perdió la candidatura del PRD, pero al final habría ganado más porque se supone que logró homogeneizar a las diversas “tribus” del sol azteca, hoy la mayoría, aglutinadas en Morena.

Por cierto, en aquella época, Ebrard se desempeñaba como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y era, precisamente, cuando trabajaba por la Línea 12 del Metro, a la que “bautizó” como la tristemente famosa “Línea Dorada”. Hace nueve años, el actual flamante canciller desmintió que fuera a buscar un escaño en el Senado de la República o una curul en la Cámara de Diputados. Por lo visto, el titular de la SRE futureaba y le salió el “tiro”.

Esto, mientras, por otra parte, en la sesión de la Comisión Permanente, se registraron tironeos y discusión áspera cuando el presidente de esa instancia legislativa, Eduardo Ramírez, informó al Pleno que la Mesa Directiva decidió diferir el debate del dictamen que convoca a la Cámara de Diputados a un periodo de sesiones extraordinario.

El referido dictamen establece que la Cámara de Diputados abordará, exclusivamente y en sesión semipresencial, la resolución de la Sección Instructora respecto al expediente de declaratoria de procedencia relacionada con Uriel Carmona Gándara, Fiscal General de Morelos y que además, resolverá sobre los dictámenes de la Sección Instructora que declaran la procedencia de la acción penal en contra de los diputados Benjamín Saúl Huerta Corona y Mauricio Toledo Gutiérrez, quien inexplicablemente consiguió ser reelecto.

Al entrar en explicaciones, el senador Eduardo Ramírez manifestó que se tomó la decisión de posponer la discusión y votación de este documento para internar construir una mayoría calificada que permita transitar estos temas que le corresponden a la Cámara de Diputados. Pero a como están las cosas en la Cámara alta -hirviendo-, será muy difícil conseguirla.

Entonces, se vino la discusión en la que protestaron en la tribuna una de las mismísimas rémoras del partido oficial, es decir, el PT, vía su refinado diputado Gerardo Fernández Noroña, que entró en una acre discusión con la bancada de Morena, ¿y así se promueve como sucesor del “compañero presidente (López Obrador)”? No cabe duda que está “en la olla” y totalmente descalificado.

Ahí está como muestra, que el diputado morenista, Rubén Cayetano García, acusó que hay “extraños acuerdos” e “intereses mezquinos” para impedir que la Cámara de Diputados ejerza sus atribuciones constitucionales en este tema, a lo que Fernández Noroña señaló que se trató de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y sí se pudo detectar que el PT tiene especial interés en proteger a su legislador favorito, Mauricio Toledo.

Por su parte, la diputada priísta Dulce María Sauri Riacho, aseveró que, de votar el dictamen, los integrantes de la Comisión Permanente podrían incurrir en la violación de un amparo con el que cuenta el Fiscal General de Morelos, lo que traería consecuencias jurídicas graves para el sistema jurídico, incluso para la propia Cámara de Diputados.

El panista Marco Antonio Adame Castillo, sugirió atender, por separado, cada uno de los tres casos, pues “preocupa de manera especial el caso que tiene que ver con el abuso de un menor, (Saúl Huerta), ya que merece que, quien está en esa presunción enfrente la justicia”. Hay que destacar que la bancada del PAN sólo está dispuesta a abordar los desafueros de Mauricio Toledo y Saúl Huerta, no así el del Fiscal de Morelos.

Municiones

*** Resultado de la resolución que el pasado 7 de julio emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que confirmó el mandato del Tribunal Electoral del Estado de Baja California, Jorge Hank Rhon, ex candidato del PES a la gubernatura del estado, ofreció una disculpa pública a las mujeres por las expresiones vertidas en el mes de enero de este año y que fueron sancionadas como violencia política en razón de género. Adicionalmente a este ordenamiento, el ingeniero Hank Rhon tomó un curso en línea con duración de cuatro horas denominado Introducción a la igualdad entre mujeres y hombres y recibió una constancia avalada por el Instituto Nacional de las Mujeres, firmada por su titular Nadine Flora Gasman Zylbermann.

***¿Y quién le preguntó?, ¿alguien deveras cree que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tendría alguna posibilidad para 2024?, no sólo por la edad, sino porque ni siquiera sus funciones de ornato al frente de la Segob, ha podido cumplir a cabalidad. Qué bueno que la ministra en retiro anunció que una vez concluida su labor como responsable de la política interior del país, pretende jubilarse. Es que todos estábamos tan preocupados.

*** De risa loca, no pueden considerarse de otra forma las declaraciones ni más ni menos que del gobernador consentido del presidente López Obrador, Cuitláhuac García, quien, a lo mejor sin medir la consecuencia de sus palabras y con una asombrosa ignorancia, dijo que el cambio de esta llamada y errada cuarta transformación ya se deja ver, ¡en los baños de las gasolineras!, porque ya no cobran. Quienes lo escuchaban se reían, pero no con él, sino de él, o sea que le pasó igualito que a la secretaria de Economía, Rocío Nahle, cuando dijo aquello de que en una reunión internacional sobre energéticos, los árabes le habían aplaudido. Hay que recordarle al gobernador veracruzano que todavía su amado jefe y líder, no inventa las “Gasolinerías Bienestar” y de pasadita, que el litro de este hidrocarburo, no cuesta 10 pesos, como lo prometió su líder máximo.

