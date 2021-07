Firman Convenio: Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México y el Colegio de Abogados del Valle de México

Tener jueces independientes y confiables

hace que la democracia sea real y efectiva

Se comprometen a reforzar la relación jueces y abogados para trabajar unidos por la igualdad en todos los sectores sociales, erradicar la violencia a través de mecanismos de acercamientos educativos e intelectuales entre ambos colegios, pero unidos, y sin favoritismos con total autonomía e independencia

Atestiguaron el convenio: magistrado Andrés Linares Carranza, integrante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; Joaquín Rodríguez Lugo, presidente del Colegio de Abogados del Valle de México; el diputado Federico Döring; la ex consejera Ana Yadira Alarcón Márquez, y el diputado Carlos Hernández Mirón

Gloria Carpio

En este mes en que se celebra en el Día del Abogado, la pandemia no ha sido impedimento para que siga trabajando a favor de la justicia y para ello resulta impredecible e imprescindible establecer canales de comunicación entre juzgadores y litigantes que permitan el fortalecimiento de la impartición de justicia a través de la permanente transformación y cercanía a los ciudadanos, en una sociedad en donde los jueces sean respetados y reconocidos por su habituado actual y el perito en derecho se comprometa a que toda persona a la que sirva encuentre en cada uno protección de sus derechos, de sus libertades y el ejercicio de una defensa de calidad.

Por lo anterior, el Colegio de Jueces Común del Fuero Común de la Ciudad de México AC, representado por su presidente, el doctor Enrique de Jesús Durán Sánchez y el Colegio de Abogados del Valle de México Filial Ciudad de México, encabezado por la licenciada María de los Ángeles Osiris Díaz González, celebraron una firma de convenio que refuerza la relación jueces y abogados para trabajar unidos por la igualdad en todos los sectores sociales, erradicar la violencia a través de mecanismos de acercamientos educativos e intelectuales entre ambos colegios, pero unidos, y sin favoritismos con total autonomía e independencia. “El convenio no significa que vamos a juzgar sin principios.

Llevaremos una agenda que busca mostrar la cara humana, ética, profesional de los juzgadores, ese juzgador que da la cara al justiciero en cada sentencia que emite que escucha con atención y es conocedor de las reglas y que rige con excelencia e imparcialidad profesionalismo e independencia”, dijo durante su discurso el doctor en Derecho, Enrique de Jesús Durán y quien también es juez 9 de Proceso Oral Civil en el Poder Judicial de la Ciudad de México, durante la firma del convenio, que es el octavo que firma el Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México AC, desde el pasado mes de noviembre hasta las fecha no solo con algunas barras si no con universidades que han estado preocupadas por profundizar la enseñanza, adoptar nuevas enseñanzas y modelos de educación, “difundir la cultura de la oralidad, difundir la nueva retorica jurisdiccional, como poder hablar con un juez en una audiencia y permear nuevos modelos de enseñanza para recuperar temas en derechos humanos protección de niños niñas y adolescentes, vigilar las malas prácticas hacia las mujeres, la intención de estos convenio es hacer una voz fuerte y prepararlos día a día”, subrayó su señoría Enrique de Jesús Durán Sánchez, durante la firma del convenio que se celebró en el Casino Militar del Campo Marte, donde estuvieron presentes Andrés Linares Carranza, integrante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; Joaquín Rodríguez Lugo, presidente del Colegio de Abogados del Valle de México AC (CAVDEM); el diputado Federico Döring; Ana Yadira Alarcón Márquez, ex consejera de la Judicatura de la Ciudad de México; el diputado Carlos Hernández Mirón, quienes conformaron parte del presídium, así como entre el público destacó la presencia de Isidro Pastor Medrano, presidente estatal del PES en el Estado de México y Eustasio Suárez Peña, vicepresidente del Colegio de Abogados del Valle de México, AC; el licenciado y catedrático en Derecho, Joel Zavala Esquivel; y el licenciado Tonatiuh Mauricio Flores Maldonado, juez 21 Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México

FORTALECER LOS LAZOS CON TODOS LOS GREMIOS

Cabe destacar que el Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México AC; se fundó aproximadamente en el año 2007, es un colegio que ya lleva varios años con diversas presidencias y actividades, “mis compañeros juzgadores tuvieron a bien designarme esta labor a partir del mes de noviembre de 2020 y parte de la sinergia que queremos hacer ahora en el Colegio es que haga esa actividad que realmente tienen que hacer los colegios, es decir no activismo, no política, pero si de mucho trabajo, compromiso social y fortalecer los lazos con todos los gremios”, apuntó el doctor Enrique de Jesús Durán Sánchez, quien recalcó que el Colegio de Jueces del Fueron Común de la Ciudad de México está comprometido con los derechos de los niños y niñas, las mujeres violentadas, los adultos mayores, la comunidad LGBT, los trabajadores, “este convenio refuerza la relación jueces y abogados para trabajar unidos por la igualdad en todos los sectores sociales, erradicar la violencia a través de mecanismos de acercamientos educativos e intelectuales entre ambos colegios, pero unidos, y sin favoritismos con total autonomía e independencia. El convenio no significa que vamos a juzgar sin principios. Llevaremos una agenda que busca mostrar la cara humana ética, profesional de los juzgadores, ese juzgador que da la cara al justiciero en cada sentencia que emite, que escucha con atención y es conocedor de las reglas y que rige con excelencia e imparcialidad profesionalismo e independencia”, expresó el juez Enrique de Jesús Durán Sánchez.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Abogados del Valle de México Filial Ciudad de México, María de los Ángeles Osiris Díaz González, destacó que “el 12 de julio de 1960 se celebró por primera vez el Día del Abogado en México en conmemoración de la primera cátedra en nuestro país de la entonces real y pontificia Universidad de México desde El Código de Hammurabi hasta el derecho humano que aportó el mundo occidental, la norma jurídica ha estado presente en la vida de los individuos y en la evolución de las instituciones, esta tradición perdura a la fecha porque reconocemos que el Derecho es un instrumento esencial para el desarrollo y progreso de la humanidad, el ser abogado no solo es haber obtenido el titulo de Licenciado en Derecho, ni tampoco es disponer de una cédula profesional , el ser abogado es desempeñar una tarea de responsabilidad social, es dedicar la vida a desentrañar y aplicar las normas jurídicas, es tener la oportunidad de ser el constructor directo del Estado de Derecho, de la convivencia social, de la defensa de los derechos de las personas no importando cuál sea el hábito en el que lo hagan, ya sea en la academia, en el litigio como defensores, en el servicio público, asesorando las actuaciones de los órganos de gobierno o persiguiendo jurídicamente la ilegalidad, o bien en el Poder Judicial resolviendo los conflictos y dilucidando los cuestionamientos que se dan entre todo integrante en una sociedad activa y cambiante”.

Asimismo, el juez Enrique de Jesús Durán,, dijo que los últimos tiempos han marcado la historia de la humanidad, así como la imperante necesidad de acoplarnos a un mundo que nos exige cada vez más preparación no solo jurídica si no tecnológica, pero que al mismo tiempo nos exige ser más cercanos a los ciudadanos en una justicia más humana, es importante advertir que los cambios no son producto de nuestra capacidad o incapacidad para imaginar nuevas utopías, las grandes transformaciones históricas son el resultado de nuestras acciones y habilidades para adaptarnos”.

La licenciada María de los Ángeles Osiris Díaz González, indicó que hoy el abogado supone no solo el conocimiento profundo de las leyes, si no el conocimiento de su función social, tanto en la defensa como en la creación de las leyes que correspondan a las necesidades sociales que aspiren al bien común y la correcta impartición de justicia, “actividades que de la mano de ustedes señores legisladores serán cabalmente cumplidas, el abogado como albacea de la sociedad debe asumir su actuar en colaboración con los órganos jurisdiccionales como auxiliar de la justicia en una permanente e infatigable tarea de cumplir y hacer cumplir los ordenamientos jurídicos.

Cuando se habla de independencia judicial en los sistemas democráticos es necesario que no solo este exista que se defienda y se respete por parte de los demás poderes si no que además la independencia debe ser defendida por el propio juzgador desde sus entrañas, pero con una acción positiva no pasiva es decir considerándola no un privilegio sin o una responsabilidad. La independencia del Poder Judicial es la que garantiza el equilibrio de los poderes la defensa de la constitución frente a las arbitrariedades de las autoridades y un freno de los atropellos de las mayorías hacia las minorías”, fue parte del discurso de la María de los Ángeles Osiris Díaz González.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados del Valle de México, doctor Joaquín Rodríguez Lugo, opinó que en estos tiempos el Derecho tiene que seguir siendo el instrumento de seguridad jurídica y justicia que resuelven los problemas públicos y la convivencia social, la manera en que las personas buscan una justica es la misma tanto en tiempos de paz como en tiempos de crisis, sin embargo, “las maneras en que hablamos de justicia los especialistas en Derecho cambian según los tiempos que se viven.

Hoy el Derecho tiene la obligación de dar respuestas a la sociedad, el reto de mantener la unidad de los mexicanos reconociendo sus diferencias y tratar de armonizarlas. Hoy requerimos unirnos todos para mantener de pie este país. El Derecho no puede quedarse rezagado ante los cambios por eso debemos mejorar la manera en que las autoridades manejan el poder la manera en la que el poder legislativo es manejado”.