Open Season adelantada

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Se adelantó la open season —apertura de la temporada de caza—, para 2024. La determinó el propio Presidente, no con el “destape” de sus seis “corcholatas”, sino con el encubrimiento de sus dos alfiles luego del trágico accidente en la Línea 12 del Metro, diluyendo toda responsabilidad legal y política de los funcionarios más culpables -al menos para la opinión pública-, por la muerte de 26 ciudadanos inocentes. La derrota de Morena en la CDMX durante las pasadas elecciones desdibujó a su puntera, pero no la eliminó.

Dicen los de la 4T que no son como los de antes, claro que sí y en algunos casos hasta peores. En el tema sucesorio se mantiene el fenómeno del “tapado”, como en los buenos tiempos del priato. El Presidente no es tan obvio y sabe, por su cultura política tricolor, que debe guardar su verdadera ficha hasta el final si no quiere perder el control o manejo del país. Sabe que, conocido o “destapado” el nombre del ungido, automáticamente empieza a perder el poder. Nada más ajeno a su megalomanía.

Cierto, una carta fuerte -ya no tanto después del “metrazo” y la debacle electoral-, es la Jefa de Gobierno, pero el dedazo no puede ser tan evidente. Adelantar la open season sucesoria sólo es un distractor más para evadir los grandes problemas nacionales, es la argucia para no dar explicaciones, no enfrentar a los gobernados. Mientras tanto, los opinadores se engolosinan con el chisme político, que, si la suspirante ya fue desbancada por el canciller, si aparecieron como relleno cuatro personajes más, como en los tiempos de Miguel de la Madrid, quien “placeó” a seis precandidatos y hasta pasarela les organizaron.

El Presidente sabía desde el principio que el bueno era Salinas de Gortari, pero había que cuidarlo, había que “taparlo”. Aquí sucede lo mismo, el inquilino de Palacio Nacional sabe -si no le gana la tentación reeleccionista-, quién será el sucesor. Al que debe cuidar. Eventos coyunturales lo obligan a salir en defensa de los suyos, no se puede dar el lujo de reconocer qu sus muchachos han fallado, han fracasado , que son malos administradores y para gobernar a un país se requiere más que lealtad.

La terca realidad forzó al Presidente a adelantar este distractor para que la opinión pública se fuera con otros reflectores, entretenerlos con juegos pirotécnicos. Había que reforzar a la jefa de Gobierno, no con la intención de allanarle el camino hacia el despacho presidencial, sino evitar una catástrofe mayor en la CDMX, donde el gobierno de la 4T tendrá que aprender a cohabitar con nueve alcaldes opositores, los cuales establecerán nuevas estrategias para atender los problemas de sus gobernados con políticas públicas contrarias al uso clientelar de los programas sociales..

Por eso mandaron a Martí Batres al Palacio del Ayuntamiento, va a gobernar, su misión será rescatar lo perdido; arriba el ala dura del morenismo, entronizaron a un porro de la política para frenar el avance de la nueva alianza. La jefa de Gobierno pasará a ser un florero más en la 4T.

Faltan tres años para el cambio de gobierno, por lo que la práctica del “tapado” está más vigente que nunca.