Existen muchas prioridades y AMLO tira dinero en consulta, que inventó

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La semana cierra justo cuando el Instituto Nacional Electoral, empezó a promocionar formalmente la consulta que se inventó el presidente Andrés Manuel López Obrador —y en la que ya anunció que no va a participar—, sobre los expresidentes. El quid de este asunto, es que sin duda, en medio de la pandemia de Covid-19, existen otras muchas prioridades que el tabasqueño debería de tomar en consideración, antes que tirar el dinero en una ociosa consulta, a la que se puede responder con una sola frase: “la ley no se consulta, se aplica”.

A lo mejor lo que pretende el inquilino de Palacio Nacional con esta consulta, es medir el grado de popularidad que tiene y para eso armó toda esta absurda parafernalia. Nunca podrá ser un lugar común señalar que una de las principales prioridades es el indispensable abasto de medicamentos no solamente para los niños que padecen cáncer; resulta muy dramático que a diario aumenta la escasez de medicinas para otras muchas enfermedades, mientras que al tabasqueño todo se le va en mentir y decir un día sí y al otro también que ya están en los Hospitales los medicamentos. Nada más falso.

De cualquier manera, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, informó que el organismo prepara tres jornadas nacionales de difusión de la que será la primera consulta popular regulada a nivel nacional de la historia los días 19, 26 y 29 de julio. Y sí, eso puede ser importante e inédito, pero lo cierto es que no viene a resolver nada en la actual y crítica coyuntura.

Bueno, y luego el Presidente llamó ni más ni menos que a la flamante secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero para invitar a toda la población a acudir nuevamente a las urnas a participar en una consulta abierta y directa. Con ese contundente poder de convocatoria que tiene la responsable de la política interna que tan gratamente adorna la Segob, pues muy probablemente irán a votar por millones el 1 de agosto, sobre todo quienes pertenecen a esa clase medio a la que tanto critica López Obrador sin mayor argumento que el de hablar por hablar y a los que los señala como aspiracionistas y egoístas, esos serán los primeros en votar para hacerle “el caldo gordo” al tabasqueño, ¿o no?

La cuestión es que en la multicitada consulta, habrá hasta conteo rápido y toda la cosa, sin embargo, hay que recordar que para que sea vinculatoria se requiere que participe el 40 por ciento de los electores 57 mil casillas que son menos en número que las que hubo en las elecciones del pasado 6 de junio y operarán de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y como en las elecciones constitucionales, si hay gente formada se deberá recibir su voto. Habrá que estar atentos a lo que pasará ese día.

Municiones

*** Esta semana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, adelantó a través de sus redes sociales que México será sede de la XLIII reunión plenaria de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), un organismo que agrupa a 17 países en el combate al lavado de activos y al financiamiento ilícito. El anuncio se realizó en el marco de una sesión de trabajo que Nieto Castillo sostuvo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en la que se abordaron detalles de dicho encuentro y se revisaron las acciones de seguimiento a las recomendaciones que el GAFI ha realizado a las leyes mexicanas para la implementación y fortalecimiento de sistemas efectivos de prevención, detección y represión del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

*** Muy contento anda placeándose por el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ignacio Mier Velazco y motivos no le faltas pues pese a que una parte de sus propios correligionarios intentaron cerrarle el paso, el diputado por Puebla finalmente se quedó como coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Lo logró, aunque tenía un rival muy conocido como lo es el michoacano Leonel Godoy Rangel, quien la votación, solo se llevó 19 votos, contra los 158 que obtuvo Mier. Por las “exbenditas redes sociales”, el coordinador morenista hizo un compromiso: “Gracias por su confianza, estoy seguro que seremos la Legislatura de la transformación y la consolidación de esta nueva etapa de la vida pública de México”. A propósito, Sergio Gutiérrez Luna es la propuesta para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, nombramiento que ya está más que cantado. Advirtieron los de morena que va a ser una legislatura la que viene, muy polarizada y se necesita un perfil imparcial y se supone que el diputado electo Gutiérrez Luna, es el idóneo. ¿Será?

*** En la encerrona en la que salió reelecto Mier Velazco, estuvo por cierto, el líder nacional del partido oficial, Mario Martín Delgado, quien en los inicios de la Legislatura a punto de terminar, fue coordinador de la bancada mayoritaria en San Lázaro. Esta vez no hubo rechiflas, como cuando intentó encabezar los festejos del triunfo morenista del 2018, celebrado en el Auditorio Nacional, por lo que convocó a los legisladores electos y reelectos a construir una nueva Constitución “acorde con las demandas y la voluntad del pueblo”.

*** En la semana que concluye, el todavía nuevo director del Sistema de Transporte Colectivo, Guillermo Calderón, ya tuvo lo que podría llamarse su primer contratiempo, cuando un tren de la Línea 6 del Metro, en la estación Instituto del Petróleo, se atoró en una vía a la que se supone, se le dio mantenimiento. Esto no es más que una muestra más de que el Metro ya no puede sostener el ritmo que le marca la Ciudad de México. Urge, más que mantenimiento, que sea renovado. El director del Metro salió a dar la cara y declaró que “no hubo descarrilamiento, simplemente el tren se quedó enganchado en la parte de la escobilla con el aparato de vía, ya fue desenganchado”. Aquí no se trataría de justificar, sino de operar para resolver.

*** Daniel Becker titular de la Asociación de Bancos de México, se congratuló por la llegada de Rogelio Ramírez de la O a la secretaría de Hacienda porque espera que se sigan tendiendo puentes. Hablando del papel de la Banca en la pandemia de Covid-19, subrayó que extrañamente, la Banca sale fortalecida después de esta crisis, entre otras razones, por el crédito hipotecario que se ha incrementado y porque la gente se siente ahora más segura y empieza a consumir, además de que la ABM maneja una campaña permanente de educación financiera que llegue a la mayoría de la población.

morcora@gmail.com