Monreal: “en 2024 estaré en la boleta… espero que con Morena”

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Los punteros de la lista inicial de Andrés Manuel López Obrador del lunes 5 de julio —Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard— se negaron a hablar del tema. El único que no le sacó la vuelta al tema y quien por ello acaparó los espacios preferentes de los noticiarios de la radio y la TV ayer, fue el excluido de esa nominación presidencial, el senador Ricardo Monreal.

En este roll-show mediático el zacatecano reveló que hace quizá 7 meses, a fines de 2020 o inicios de este 2021, habló con el Presidente de sus aspiraciones de sucesión y el tabasqueño le dijo que Morena lanzaría al mejor posicionado.

Así se cerró la segunda semana de una sucesión presidencial atípica, adelantada por el propio Presidente, quien en este juego verá disminuido su espacio de gobernabilidad y de manejo de crisis.

Como sea, el juego está abierto y los principales involucrados ya comenzaron a jugarlo.

Ebrard pidió permiso a AMLO, y se fue a reunir al Estado de México con sus colaboradores más cercanos y sus amigos políticos. Fue un encuentro, dijeron las crónicas, de unos 150 ebrardistas. Ahí les confesó que irá por la candidatura de Morena para ser el sucesor de López Obrador.

Claudia Sheinbaum, la preferida de AMLO -dicen-, fue “destapada” con el grito masivo de “presidenta, presidenta, presidenta” en el Auditorio Nacional durante un evento convocado para festejar el tercer año del triunfo electoral de López Obrador.

Excluido por AMLO de su lista de aspirantes, Monreal participó ayer en los principales espacios noticiosos de la radio y la TV y ahí dejó en claro que:

¬ En las elecciones presidenciales del 2024 estará en la boleta… “espero que con Morena”.

¬ Que no cree que AMLO quiera o pueda imponer candidato, y menos heredero en la Presidencia, porque la sociedad mexicana y el país ya no lo permitirían.

¬ Me he preparado para esto muchos años…

¬ Admitió que en el proceso de selección de 2018, en donde AMLO optó por Claudia Sheinbaum, “fue una etapa en donde yo pude haberme ido de Morena, lo reconozco…”

¬ López Obrador, concede, “le tiene una deferencia especial a ella”… pero eso no la hace candidata presidencial de facto…

¬ Considera que adelantar la sucesión como se ha hecho, “va generar una etapa muy complicada… yo no coincido; prefiero mantener las reglas clásicas, no del tapadismo, sí de la espera de tiempos, del reloj electoral para que no se generen confrontaciones, divisiones, rupturas al interior de Morena o al interior de los partidos, incluso entre los equipos de uno y otro aspirante. Lo más conveniente es observar las reglas, esperar las reglas y participar conforme a las reglas”. no simpatizo con esta sucesión adelantada porque te genera un problema de desgaste, de confrontación”.

¬ Dijo que no admitiría que el candidato presidencial surgiera de una encuesta, como lo ha adelantado Mario Delgado, porque ese método está muy desgastado y cuestionado y sugiere que sea una consulta a los militantes.

En fin, hasta ahora por ahí van las cosas. Por lo que se ve no habrá sorpresas. Ricardo va con o sin Morena.

Mier repite en San Lázaro

El ex priísta Ignacio Mier Velazco fue ratificado como coordinador de los diputados federales de Morena en San Lázaro para la siguiente Legislatura y Sergio Gutierrez Luna será propuesto para presidir el primer año de la LXV Legislatura.

Durante el encuentro encabezado por Mario Delgado, líder formal de Morena. No pintó ni habló, y menos salió en la foto,Yeidckol Polevnsky quien buscaba liderar a los morenistas.

Ahora a ver si le toca presidir alguna comisión.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa