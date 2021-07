Es muy valiente Arath de la Torre de encarnar un personaje que hice famoso y que el público convirtió en leyenda: Jorge Ortiz de Pinedo • I

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

(I parte)

La nueva versión debutó como líder de audiencia en su barra de horario

El actor, productor, director y escritor aclara que “no estoy despidiéndome del Dr. Cándido Pérez; hoy, 34 años después, el reto es ver qué es lo que van a hacer los que siguen”

Hace 34 años se estrenó en México el programa de televisión “Dr. Cándido Pérez” que traspasó fronteras, que se tradujo a varios idiomas, que atrapó a millones de televidentes y que este famoso personaje que interpretó por primera vez en 1987 el señor Jorge Ortiz de Pinedo se convirtió en leyenda, un personaje que ha sido muy querido y admirado por varias generaciones, gracias a las repeticiones televisivas que se transmitieron a lo largo de los años.

“Dr. Cándido Pérez, especialista en señoras” fue un programa más que exitoso, que se quedó en el corazón del televidente, desde que se estrenó hasta el capítulo 300, ya que fue un programa que duró seis años al aire con las actuaciones de Jorge Ortiz de Pinedo, Nuria Bages, Juan Verduzco y las primeras actrices Alejandra Meyer, Lupe Vázquez y María Luisa Alcalá (estás tres últimas que en paz descansen), donde marcaron su debut actoral Natasha Dupeyrón y Óscar Ortiz de Pinedo (nieto), además de las participaciones especiales de varias celebridades de la televisión.

Esa misma nostalgia llevó a Televisa a hacer un remake que presentó su primer capítulo el pasado domingo 18 de julio en “Domingos de sofá” la barra de comedia de “las estrellas”, que se estrenó como líder de audiencia en televisión abierta en su barra de horario y que superó a su competencia.

Es así como con el pie derecho se estrena la nueva versión del “Dr. Cándido Pérez” y el nuevo especialista en señoras es Arath de la Torre, quien es acompañado por Irán Castillo, Raquel Garza, Lorena de la Garza, Marcia Coutiño, David Ramos y Ana Paula del Moral.

“Durante muchos años me estuvieron pidiendo en Televisa que volviéramos realizar ‘Dr. Cándido Pérez’ y decía ‘espérate, no vale la pena’, pero de repente, hace como nueve meses, mi hijo Santiago, de 18 años de edad, me dijo ‘estuve viendo Cándido Pérez y está divertidísimo el programa’; luego mi hijo Pedro le puso a mi nieta de 6 años ‘Dr. Cándido Pérez’ y la niña empezó a hacerse fanática de Cándido Pérez, por lo que es cierto que hay programas que no pasan de moda, que son graciosos, pero la técnica de televisión es totalmente diferente a la de hace 34 años de edad”, señala en entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, el talentoso y brillante Jorge Ortiz de Pinedo.

En una charla, el vicepresidente de producción y contenidos de Grupo Televisa, Jorge Eduardo Murguía, le preguntó a Jorge Ortiz de Pinedo, “¿vas a hacer de nuevo o no al Dr. Cándido Pérez”, y le respondí: “ lo puedo volver a hacer, pero ya no encarnaría a Cándido Pérez, ya tengo más de 70 años de edad y sería ridículo, pero hay un actor que lo puede interpretar, que ha trabajado conmigo en teatro y televisión, que lo he visto en comedias, en musicales, telenovelas, que tiene mucho talento y la galanura para interpretar a un personaje cómico como es el Dr. Cándido Pérez y ese actor es Arath de la Torre’, a lo que José Eduardo Murguía me respondió ‘ok’ y ahí quedó. Sin embargo, hace como seis meses Jorge Eduardo Murguía le habló a mi hijo Pedro para preguntarle si ya teníamos todo preparado para hacer la nueva versión del ‘Dr. Cándido Pérez’ y mi hijo, sorprendido, le dijo que no sabía nada y Jorge Eduardo Murguía le respondió ‘ya hablé con tu papá y el personaje de Cándido Pérez lo hará Arath de la Torre’. Inmediatamente mi hijo Pedro me llamó para decirme que nos habían programado para que en este año 2021 regresara a la televisión ‘Dr. Cándido Pérez, especialista en señoras” con una nueva versión”, dijo con una enorme sonrisa Jorge Ortiz de Pinedo, desde su casa de Acapulco, Guerrero, donde actualmente vive.

“LO QUE ME DISTINGUE DE OTROS PRODUCTORES ES QUE HAGO TELEVISIÓN TEATRAL O TEATRO TELEVISADO, CON PÚBLICO EN VIVO”

Una vez que Jorge Ortiz de Pinedo y su hijo Pedro comenzaron a preparar la nueva versión del “Dr. Cándido Pérez” empezaron a analizar qué actores podrían conformar el elenco. “Mi hijo Pedro pensó en Irán Castillo, lo cual me pareció perfecto porque el personaje de Sivina es una mujer guapa, simpática, agradable, que se va a convertir en la madrastra de los hijos de Cándido Pérez, porque hay que recordar que Cándido Pérez es viudo, murió su esposa y se queda con un hijo y una nieta, y Silvina acepta a Cándido Pérez con sus hijos, se convierte en una buena madrastra, pero también Cándido Pérez acepta a Silvina con su mamá Doña Cata (Raquel Garza) y en esta nueva versión contamos que Doña Cata fue abandonada por su marido y por eso ella cree que todos los hombres son iguales, que todos los hombres engañan a sus mujeres y todo el tiempo le dice a su hija Silvina que cuide de Cándido Pérez ya que al ser ginecólogo está con mujeres y ahí hay una controversia muy simpática que es el clásico estereotipo de la suegra y el yerno, y surgen escenas sumamente divertidas”, relata con una gran emoción Jorge Ortiz de Pinedo, al ver nuevamente en la pantalla chica al “Dr. Cándido Pérez”, en una nueva versión.

Jorge Ortiz de Pindo, quien es una referente de la comedia no solo en México, sino internacionalmente, se siente feliz que también formen parte de este remake Raquel Garza quien da vida a “Claudia”, la simpática trabajadora doméstica; así como Lorena de la Garza, “quien nació con el sentido de la comedia porque hay quienes son cómicos por naturaleza; el padre Camilo que fue personificado por Juan Verduzco, hoy lo interpreta David Ramos, quien hizo al hijo de Cándido Pérez hace 34 años y ahora es un cómico muy conocido, quien es ‘El Reporñero’ en el programa ‘Matutino Express’ con Esteban Arce; también está una estupenda actriz infantil Ana Paula del Moral; todos ellos son actores de teatro porque lo que he hecho en la vida y lo que quizá me ha distinguido de otros productores es que hago televisión teatral o teatro televisado y lo hago con público en vivo, lo cual es un gran reto para los actores porque esta nueva versión también se hizo con público en vivo, pero todo con sana distancia y todos los protocolos de sanidad debido a la pandemia..

En sus inicios “Dr. Cándido Pérez, especialista en señoras” se llegó a grabar en vivo ante 400 personas, hoy el público se redujo a 100 personas con cubrebocas, caretas, mamparas de acrílico y la respectiva sana distancia de metro y medio”, indicó Jorge Ortiz de Pinedo, quien también es creador de “Una familia de diez”, “Cero en conducta”, “Al ritmo de la noche”, “La fábrica de risas”, entre muchos proyectos más”.

LA TECNOLOGÍA CON LA QUE HOY SE HACE

TELEVISIÓN ES REALMENTE IMPRESIONANTE

—¿Cómo ha cambiado la forma de hacer televisión a la de hace más de 30 años?

En que hoy hay una tecnología impresionante con nuevas técnicas de vídeo a las que usábamos hace 30 años, hoy hay high definition 4k, tenemos cinefotógrafos, iluminadores de cine, asesores de escenografía, vestuario, ambientación, etcétera.

En esta nueva versión de “Dr. Cándido Pérez” se logró una fórmula extraordinaria, cuando yo como director, productor y escritor junto con mis hijos escribimos los programas y sentimos que la gente se empezó a reír en el foro, eso nos da la pauta de que la gente en su casa también se va a divertir porque el público en el foro es la compañía de las personas que están viendo la televisión.

Me da mucho gusto que formemos parte de los “Domingos de sofá”, una sección que inventó Televisa después de 11 años que no hubo televisión cómica, una televisión para familias y el decir una televisión familiar no me refiero a que sea ñoña, sosa o boba, es una televisión divertida, entretenida y no tan fuerte, ni tan agresiva como los programas de las 11:00 de la noche o los programas de la mañana donde hoy en día en esas revistas matutinas se atreven a decir cada barbaridad, en fin.

“Dr. Cándido Pérez” está hecho para toda la familia porque es una historia muy divertida de una familia y de amor.

—Aunque el “Dr. Cándido Pérez” es un especialista en señoras, la historia es de amor y es cien por ciento familiar.

El 85 por ciento de las escenas del programa sucede en la casa y el otro 15 por ciento sucede en el consultorio. Llegué a escuchar comentarios de “cómo van a volver a hacer ese programa si era sexista”, pero hay que pensar que hace 34 años la vida era distinta, las cosas se tomaban de otra manera, un piropo era un piropo, hoy en día un piropo puede ser acoso, por lo que hay que tener mucho cuidado hasta dónde llegamos, pero lo principal es que el “Dr. Cándido Pérez” es un programa que entretiene y que se convirtió en un clásico, se llegó a traducir en varios idiomas extranjeros como el árabe, italiano, fue un fenómeno en varios continentes.

Se hicieron 300 capítulos en casi seis años que duró el programa. Hicimos temporada teatral, temporada de cabaret, temporada de centro nocturno para familias, era un show totalmente inocente, divertido, bobo, simpático y alegre.

LOS ACTORES SIEMPRE ESTAMOS EXPUESTOS A LA COMPARACIÓN

—¿Por qué el nombre de Cándido?

Porque es un doctor cándido, porque a pesar de ser ginecólogo y tener trato con muchas mujeres es un hombre fiel que está enamorado de su esposa, cuando él regresa a su casa está feliz por ver a Silvina.

Me emociona demostrarle a las nuevas generaciones este tipo de comedia que he hecho durante muchos años como también es el caso de “Una familia de diez”, que es un exitazo.

Lo que siempre he buscado en mi carrera es entretener.

—No es fácil llenar los zapatos del Dr. Cándido Pérez, lo digo por Arath de la Torre, se enfrenta a un enorme reto y sin duda las comparaciones serán continuas.

Estamos expuestos a la comparación, pero si yo no me hubiera expuesto a montar con la Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes “La verdad sospechosa” de Juan Ruiz de Alarcón, el público no se hubiera dado cuenta que podía hacer teatro clásico en verso, o sea, tiene uno que arriesgarse porque así es la vida y los actores aspiramos a encarnar a Hamlet, de William Shakespeare; a interpretar a Don Juan Tenorio, de José Zorrilla; poder hacer “Las tres hermanas” de Antón Chéjov, hacer obras de Moliere.

Lo padre de ser actor y espectador es tener la oportunidad de comparar, a algunos les gustará mucho lo que hice, a otros les gustará más lo que hace Arath, así como muchos preferirán a la Silvina encarnada por Nuria Bages y otros aplaudirán más a Irán Castillo.

“HICE ESTA NUEVA VERSIÓN DE “DR. CÁNDIDO PÉREZ”

PARA DEJAR UN TESTIMONIO A LAS NUEVAS GENERACIONES”

—¿En la carrera del actor siempre existen las comparaciones?

Claro, de lo contrario, qué delicaditos seríamos si no quisiéramos hacer más de lo que nos toca y no arriesgarnos.

Me parece muy valiente la posición de Arath de la Torre de hacer un personaje que hice famoso, pero que él puede hacer igual de famoso o más porque hoy en día hay otro público, hay otras personas.

Hice esta nueva versión de “Dr. Cándido Pérez” para dejar un testimonio a las nuevas generaciones porque los videotape de hace más de 30 años, yo tengo 60 años haciendo televisión, ya quedó como museo, es un ícono de la televisión mexicana y de América Latina el Dr Cándido Pérez, como lo fueron los programas “Cero en conducta”, “Al ritmo de la noche”, “Hasta que la muerte los separe”, “La Fábrica de Risas”, “El Festival del Humor”, en fin tantos programa que he hecho.

—Hay quienes no sueltan a los personajes

Está Germán Valdés “Tin Tan”, que fue uno de mis grandes ídolos, un cómico de Ciudad Juárez que llegó con su pachuco a la Ciudad de México y funcionó tan bien su personaje de “Tin Tan” que se quedó con él para toda su vida.

Otro que admiro es Mario Moreno “Cantiflas” que nunca soltó su personaje. Hay actores que toman su papel al estilo de “Platero y yo”.

Soy una persona que he hecho cine, más de 30 telenovelas, he recibido muchos premios y reconocimientos, escribo, dirijo, produzco y hago de todo.

Habemos actores que nos gusta arriesgarnos, así como se arriesgan los productores teatrales, porque si no se arriesga no se gana.

LA NUEVA VERSIÓN DEL “DR. CÁNDIDO PÉREZ” ES UN

EXPERIMENTO QUE HACE TELEVISA JUNTO CONMIGO

—¿Ha sido difícil desprenderse del personaje del Dr. Cándido Pérez?

Aclaración, no estoy despidiéndome del personaje porque ver Jorge Ortiz de Pinedo interpretando al doctor Cándido Pérez, modestia aparte, es una leyenda de la televisión hispanoparlante y eso se va a quedar ahí.

Hoy, el reto es ver qué es lo que van a hacer los que siguen, posiblemente en 30 años a otro productor se le ocurra volver a hacer Cándido Pérez versión año 2050. No se sabe qué es lo que va a pasar, esta es una propuesta divertida, entretenida y muy alegre, hecha con mucha pasión por un grupo de personas como los Ortiz de Pinedo que producimos, dirigimos, escribimos, actuamos y hacemos televisión, teatro y cine, hacemos de todo.

Esto es un gran experimento, pero es un experimento que no nada más hago yo, también es un experimento que hace Televisa. Se han hecho infinidad de refritos, solo que les cambian el nombre, pero que el público se da cuenta.

También en el cine se han hecho muchos refritos. Y ahora que se hace la nueva versión de “Dr. Cándido Pérez”, he escuchado a otros productores que quieren hacer “La criada bien criada”, “Papá soltero”, “Ensalada de locos” y qué bueno que quieran arriesgarse, el chiste es que que hagamos productos divertidos y honestos para que la gente se entretenga y se divierta y que suelte una carcajada tras otra.

(Continuará)