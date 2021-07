Monreal, no hay divorcio con la 4T

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

En la sucesión presidencial es otro cantar

Emisarios van y vienen; no rompen lanzas

Mantiene diálogo con Claudia y Marcelo

3a oleada de Covid, silencio del gobierno

No es sabio el que sabe dónde está el tesoro, sino el que trabaja y lo saca

Francisco de Quevedo (1580-1645)

Francisco de Quevedo y Villengas. Escritor español.

Ricardo Monreal no es un personaje que se frene ante el primer obstáculo. Por ello, sabe que al no ser mencionado por Andrés Manuel López Obrador, dentro de sus cartas para la sucesión presidencial, lanza una consigna: “voy a estar en la boleta electoral del 2024”.

El zacatecano es un político que tampoco se peleará con el Presidente o con cualquiera de los suspirantes.

Sin embargo, enseña que debajo de la manga tiene uno o varios ases. Este mensaje lo leen sus dos contrincantes en Mor. Claudia Sheinbaum, cuyo grupo esta friccionado con Monreal, ve que cuenta con grupos clasemedieros y dentro del Congreso capitalino, para hacer equilibrios.

Con Marcelo Ebrard, tiene una relación muy institucional y el canciller sabe que necesita de Monreal para poder tener todo el apoyo del Legislativo para sus actividades diplomáticas. No olvidemos que el Senado es la autoridad en materia de relaciones exteriores del país, por donde pasan las ratificaciones embajadores, cónsules y otros funcionarios del servicio exterior.

Sin embargo, éste y gran parte del próximo año, las relaciones serán mas o menos sin mayores complicaciones.

Después las cosas podrían cambiar. Si Morena no le da el membrete a Ricardo, entonces tomará cualquier partido. Eso queda en el fondo de sus expresiones y son válidas.

Esto podría provocar un cisma similar al que provocó López Obrador, con su salida del PRD que llevó a del mano el desmoronamiento de esa estructura del partido que lo llevó a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en 2000.

Es obvio, que esto lo saben dentro de Morena y quieren llegar sólidos con un candidato que tenga todo el apoyo de las bases y la izquierda mexicana.

Por ello, en las próximas elecciones presidenciales serán inéditas. ¿Será un choque de trenes que circulan por la izquierda?

Ya veremos…. Ya veremos.

PODEROSOS CABALLEROS

KCS- SLP: El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, se reunió con el Mtro. Oscar Del Cueto Cuevas, presidente de Kansas City Southern de México, quien presentó una inversión total de más de 113.5 millones de dólares para esa entidad en los próximos años. Del Cueto aprovechó la oportunidad para divulgar su plan para impulsar el desarrollo de más y mejor infraestructura ferroviaria para el comercio nacional e internacional de la entidad a través de un Plan Maestro. Dicha estrategia contempla un período con límite al año 2025, para contar con 33 kilómetros de vía doble sobre la línea principal que cruza la entidad y en especial cuenta con el Corredor del Bajío, con un total de 900 kilómetros de red, en las que se mueven mercancías diariamente. Esta es la importancia estratégica de esta empresa que, por cierto , concluyó la alianza conFerromex y Pacific Railway CP, emplean cerca de 20 mil colaboradores y generan ingresos totales por 8 mil 700 millones de dólares al año.

COVID: La ausencia de gobierno en materia de salud (con un desaparecido secretario del ramo, Jorge Alcocer) se refleja en la falta de información para los jóvenes. Es cierto en boca cerrada no salen sandeces, pero el dejar sin información a la comunidad es grave. Se mantiene la tendencia al alza de contagios de Covid-19. Mantiene un ritmo de 12 mil diarios y más de 350 muertos diarios. Les reitero que la mayoría de las víctimas son jóvenes. El resto son personas mayores que no se han vacunado. Recuerda, aunque estés vacunado con la doble dosis, puedes contagiarte, no te muertes, ni te intuban en la mayoría de los casos, pero el sufrimiento es importante. Estos mensajes no salen en el tiempo oficial, ya que esos los usan para propaganda política. El uso de los tiempo oficiales debería ser del pueblo y para el pueblo y no del gobierno para su lucimiento personal.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

FUNDACIÓN BÉCALOS: El número de jóvenes que no estudian ni trabajan, se incrementó de 6.3 millones en marzo de 2020, a 10.6 millones en marzo de 2021. El año 2020 cambió nuestra forma de comunicarnos. De estudiar y de vivir. Pero el compromiso con la educación, para construir un mundo mejor, no cambió. Este año fue de grandes aprendizajes para todos. Los bancos que integran la Asociación de Bancos de México beneficiaron a cerca de 9 millones de clientes a través del diferimiento de pagos de capital e intereses, así como reestructuras para aquellos créditos que aún se enfrentaban a dificultades para estar al corriente con sus pagos. Por motivos sanitarios, o por falta de recursos, no se inscribieron 5.2 millones de personas al ciclo escolar 2020-2021.

