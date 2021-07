La víspera de la ociosa consulta de López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Se vende por Internet padrón electoral; el INE investiga

No es la primera vez que se sabe que el padrón electoral del INE se filtra para ponerse a la venta. Es bien conocido que en lugares como Tepito, inclusive por una módica cantidad se puede adquirir. Es más, algunas tiendas comerciales, instituciones bancarias y otro tipo de grandes comercios, hacen llamadas a diferentes celulares para ofrecer promociones y ofertas a personas que nunca han sido sus clientes y ¿de dónde obtienen esta información?

Lo que esta vez resulta muy raro y desde luego no podría ser una casualidad, es que este hecho se da a poco más de diez días de que se lleve a cabo la consulta más absurda de la historia del país, con todo y que sea inédita, pero se trata de un ejercicio en el que esta errada y llamada Cuarta Transformación y quien la encabeza, Andrés Manuel López Obrador, está tirando ya prácticamente a la basura la nada despreciable cantidad de 580 millones de pesos que, día a día se repite, se podrían utilizar para las muchas necesidades que tiene México y no destinarlo a Cuba como al parecer, lo hace la actual administración con instrucciones directas y precisas giradas ni más ni menos que desde Palacio Nacional y siguiendo aquel refrán que dice: “candil de la calle, oscuridad en su casa”.

Ante esta alerta, vale la pena destacar que el Instituto Nacional Electoral, que preside Lorenzo Córdova, cumple con su labor de investigar que la lista con los datos de 91 millones de mexicanos -una información sin duda muy valiosa-, estaría siendo comercializada en internet, esto, de acuerdo con Alon Gal, director de tecnología de la firma de inteligencia sobre ciberdelincuencia Hudson Rock.

Hay que subrayar que el INE, siempre ha cumplido de manera transparente, cabal y veraz con su encomienda como organismo autónomo y muy probablemente, eso es precisamente lo que le molesta al inquilino de Palacio Nacional porque en la cuenta regresiva a su ocioso ejercicio en el que por cierto, ya dijo que no participará, pero quiere medir qué grado de popularidad tiene a la mitad del camino, mucho le agradaría que el INE trabajara para él y que no cambiara ni en una coma sus decisiones, pero afortunadamente, la autonomía de este instituto está a prueba de cualquier provocación, más aún, viniendo de esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Por eso resulta extraño la venta de este padrón al que la actual gestión ya le había “echado el ojo” y en el pasado reciente, -como se recordará-, envió a una de sus más destacadas funcionarias, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a intentar que el gobierno que representa, el de “no somos iguales”, obtuviera los datos biométricos de todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos, con el pretexto de crear una cédula de identidad única. Afortunadamente, en su momento, el INE manifestó que estaba imposibilitado para atender dicha solicitud y explicó en aquella ocasión que: “Los datos personales que tú le entregas al INE son tuyos, y nosotros los resguardamos y cuidamos celosamente correspondiendo a tu confianza. ¡En el INE tus datos están seguros!”

En esa reunión, en la que también participó el consejero Ciro Murayama, señaló que para poder entregar los datos se necesitaría la autorización expresa de cada ciudadano.

Pero lo anterior, es algo que para el presidente López Obrador y su círculo más cercano, es muy difícil de entender porque es obvio que quiere todo el control y todo el poder.

De alguna manera ligado con este tema, ¿qué tendrá que decir el Presidente al respecto de la información de que alrededor de 50 personas ligadas y cercanas a él, en una lista de posibles objetivos de espionaje con el software “Pegasus”, entre 2016 y 2017, de acuerdo con una investigación, coordinada por la ONG francesa Forbidden Stories, y ¡vaya! que habría tela de dónde cortar, porque estarían su esposa, Beatriz Gutiérrez; hermanos suyos que últimamente han aparecido en videos; desde luego no podía faltar sus hijos, que se la pasan de lujo en la administración de su padre. En fin

Municiones

*** De acuerdo con la Coordinación de Salud en el Trabajo, Quintana Roo no sólo ha logrado recuperar unos 40 mil empleos en lo que va del año, sino que se pudieron mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. En específico, en la entidad gobernada por Carlos Joaquín González se incluyeron alrededor de 384 mil empleados en el seguro de riesgos, se redujeron en hasta 12 por ciento los accidentes de trabajo y disminuyeron también un 2 por ciento los accidentes de trayecto; cifras con las que el Caribe se colocó por debajo de la media nacional en la cantidad de percances laborales registrados durante el 2020.

*** El actual no es momento para “destapes” ni actos anticipados de campaña, quienes lo hagan incurren en una flagrante violación a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, declaró la presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras. Dijo que todo actor político tiene derecho a votar y ser votado, conforme a las leyes en la materia, pero es inadmisible que, a semanas de haberse celebrado la elección del 6 de junio, haya quienes ya piensen en la elección federal de 2024. Aquí habría que agregar que el primero en pensarlo fue el presidente López Obrador, que hasta dio el banderazo de salida. Retomando las declaraciones de la perredista, señaló que: “En la oposición no podemos seguirles el juego a los gobiernos federal y de la Ciudad de México, quienes han recurrido a la estrategia de la sucesión para distraer la atención de los problemas más sensibles de la sociedad”, lo que no sólo es un distractor, sino una violación a la Ley General En Materia de Delitos Electorales, reglamentaria del Artículo 73 de la Constitución Política.

*** Será el próximo sábado cuando padres y madres de niños con cáncer, tienen programado realizar una gran manifestación que correría del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para exigir al gobierno garantizar el abastecimiento de medicamentos oncológicos luego de tres años de escasez, o sea, lo que va de la actual gestión. Vendrán a la capital de la República padres y madres de niños con cáncer de otros estados como por ejemplo: San Luis Potosí, Guerrero y Chiapas y organizaciones que ayudan en esta delicada problemática como el Movimiento Nacional por la Salud, marcharán junto a ellos. Este es uno de los muchos pendientes que tiene esta errada y llamada Cuarta Transformación.

