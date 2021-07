Ex vocero de Zedillo: “nuevo PRI”

Por los magros resultados obtenidos en las elecciones de junio y la falta de un proyecto político que asegure supervivencia, priistas de viejo cuño, con Fernando Lerdo de Tejada a la cabeza, darán vida a una corriente interna con el nombre de Plataforma por la refundación del PRI.

El ex funcionario federal y ex legislador aseguró que no se trata de un movimiento para derrocar al actual dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, Alito, sino de garantizar el futuro del PRI. Por ahí hay falla que resta credibilidad.

Tiene una larga carrera dentro del PRI, fue vocero de Ernesto Zedillo y parte importante de la campaña de Francisco Labastida Ochoa y se distinguió en dejar plantados a los grupos priistas que organizaban actos públicos, desayunos, comidas y demás que reventaban airados por el desaire.

Ante el fracaso del sinaloense derrotado contundentemente por Vicente Fox, se dedicó a los negocios gubernamentales, en un buró de consultorías en provecho de las inmensas relaciones de alto nivel con que cuenta hasta hoy.

Es esposo de María Elena, Marinela, Servitje Montull, hija mayor de los ocho hijos de Carmen Montull, heredera de la cerillera La Central y de Lorenzo Servitje, fundador de Bimbo, la empresa panificadora más grande del mundo, ambos mexicanos. Yerno nada más y menos de multimilonarios.

Sus palabras tienen congruencia: “Nuestro propósito no es Alito, es institucional. Es fortalecer al PRI porque de seguir como va no llegará con vida al siguiente proceso electoral”. Deja clara la deducción del sentido que el tricolor está muy mal dirigido. Una contradicción con su declaración sobre el actual dirigente.

Lerdo de Tejada comentó que en dicha corriente participan viejos priistas como José Encarnación Alfaro y la maestra jubilada Jarmila Olmedo, entre unos 50 más.

Afirma que su grupo es consciente y que el PRI necesita urgentemente reformarse y contar con una dirigencia de tiempo completo no de medio tiempo como operará ahora, pues los principales cuadros desempeñarán tareas alternas en la Cámara de Diputados. Habla de una renovación que se dijo en 2000 como resultado de la derrota que les imprimió Vicente Fox y hasta hoy el tricolor es el mismo.

Además, dijo que la actual dirigencia no está siguiendo el camino correcto. Actualmente, dijo, el PRI no es un partido competitivo ni atractivo a las nuevas generaciones. Es más, Lerdo de Tejada, sostuvo que “vamos hacia la desaparición completa”. Aquí, descarta al entredicho Alito.

Y, por si fuera poco, admitió que no hay confianza en que la actual dirigencia tengan la capacidad suficiente para hacer las propuestas que el país requiere ahora. Bueno, el intento a tres años de 2024 podría funcionar, si es que se aplican.

