Además de buscar nuevos militantes, el PAN se prepara para cambiar dirigencia

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Hace unos días se dio a conocer una convocatoria de la dirigencia nacional del PAN para incorporar nuevos afiliados, pero era poco sabido que esa campaña tuviera carácter de urgente.

La necesidad de aumentar lo más inmediatamente posible el número de militantes lo puso de manifiesto el diario Excélsior, en una nota titulada PAN, a unas centésimas de perder registro; sólo tiene 270 mil militantes.

En esa información, firmada por Leticia Robles de la Rse dice que, “a pesar de ser el segundo partido nacional con el mayor número de votos el pasado 6 de junio, el Partido Acción Nacional (PAN) está en riesgo de perder su registro, pues su número de militantes es ínfimo, ya que suman 270 mil 799, que representan el 0.28 por ciento del Padrón Electoral Federal y la Ley General de Partidos Políticos establece que el número de militantes no puede ser inferior al 0.26 por ciento”.

Lo anterior se fundamenta en dos artículos de la Ley General de Partidos Políticos, que en su artículo 10, inciso 2 b, el cual determina que, “bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate… y el inciso 1 C del artículo 25, en el cual se exige a los partidos “mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su constitución y registro”.

El pasado domingo, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, llamó a los ciudadanos a afiliarse al partido y pidió a los organismos internos activar la promoción de la afiliación; sin embargo, no mencionó los motivos que lo llevaron a ese llamado.

Decíamos que anteriormente, sobre todo durante los mandatos de los Presidentes surgidos de las filas de Acción Nacional, Vicente Fox y Felipe Calderón, las dirigencias del partido tuvieron que poner condiciones para contener a todos los que deseaban afiliarse, así como obligarlos a tomar cursos de capacitación para conocer los lineamientos y la filosofía sobre la que se fundamenta ese instituto político.

Esa limitación del número de militantes se debía a que la dirigencia nacional y otros cargos se deciden por votación abierta a todos los militantes y en ese periodo de auge, se habló mucho dentro de las filas del PAN de padrones inflados o en vías de serlo, para favorecer a un determinado candidato.

Esto es muy importante, porque el periodo para el que fue elegido Marko Cortés termina en octubre de este año y ya empiezan los movimientos dentro de las diversas corrientes del partido para impulsar a alguno de los potenciales dirigentes, incluido el actual presidente nacional, que tiene derecho a reelegirse.

Cortés Mendoza fue elegido por el 80 por ciento de los votos emitidos, pero el proceso previo resultó muy conflictivo, al grado que provocó escisiones, como la salida del ex presidente Calderón, mientras que su esposa, Margarita Zavala, aspiró infructuosamente a la candidatura presidencial, por lo que mejor optó por buscar postularse como candidata independiente.

Para evitar tales conflictos, la actual dirigencia, integrada por el mencionado Cortés y por Héctor Larios Córdova, como secretario general, busca acercamientos con las diferentes corrientes internas para llevar un proceso en paz. Sin embargo, no todo es tranquilidad, pues ya se han manifestado diferencias, por ejemplo, con la designación de coordinador de la futura bancada de Acción Nacional en la próxima Cámara de Diputados.

Estatutariamente, el presidente del partido tiene la facultad de nombrar a los coordinadores y de acuerdo con los rumores en San Lázaro, Cortés se ha inclinado por Jorge Romero Herrera, cuyos simpatizantes aseguran ser mayoría dentro de la futura bancada.

Otro grupo desea que repita como coordinador el ex gobernador de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks, quien pidió licencia al cargo para buscar la reelección, lo cual logró con una elevada votación, por lo cual también es considerado por alguna corriente como potencial presidente del partido.

Otros aspirantes son el actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; la diputada federal Adriana Dávila y el ex diputado Gerardo Priego.

Uno de los que pretenden una renovación al frente del partido azul es su ex presidente y recientemente frustrado candidato a gobernador de Chihuahua, Gustavo Madero, quien ha criticado los resultados del PAN en las elecciones del 6 de junio y la actuación de Cortés Mendoza y en general de la alianza que integró con el PRI y PRD.

Ya compraron los medicamentos para

el cáncer, falta conocer cuándo llegan

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su secretario de Salud, Jorge Alcocer, presumieron ayer que su administración logró adquirir 27 claves faltantes de medicamentos para niños con cáncer.

Perseguido por la mala fama en la conducción de la pandemia de Covid-19 y por el desabasto de medicinas -principalmente las destinadas al tratamiento de cáncer infantil- el titular de Salud destacó que, mediante el mecanismo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en total se adquirieron 132 claves de medicamentos oncológicos, por un total de 11 mil 795 millones de pesos y un volumen de 6 millones 929 mil 197 piezas.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Alcocer, comentó que los medicamentos se consiguieron con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las embajadas de Francia, Argentina, Alemania, Canadá, India, Cuba y Corea del Sur.

Además, señaló que las compras se llevaron a cabo “sin sobreprecios y con ahorros”.

A su vez, el presidente López Obrador destacó que, en 37 días, el gobierno federal consiguió establecer un nuevo sistema de compra de medicamentos que serán gratuitos y se dispersarán en todo el sistema de salud nacional.

Resulta estupendo, pero por los antecedentes, no hay mucha confianza entre los directamente afectados, los padres de los niños afectados por ese padecimiento, quienes se preparan para una nueva marcha de protesta para el sábado venidero.

La realidad, comentaron los papás de niños con cáncer, es que se mantiene el desabasto de medicamentos.

La marcha, en la cual participarán aproximadamente 400 papás y mamás de distintas entidades del país, además de que se prevé se sumen otras organizaciones civiles para apoyarlos, se efectuará el próximo sábado 24 a las 11:00 horas, de la glorieta del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en La Alameda.

Al término de la marcha presentarán nuevamente su pliego petitorio, entre los cuales destaca la demanda de que se presenten las facturas que amparan la compra de los medicamentos.

Los padres de los niños afectados recordaron asimismo que, además de sus manifestaciones en la vía pública, han presentado 220 amparos y seis denuncias contra funcionarios en todo el país y han logrado que les den su medicamento para quimioterapia.

Los jefes de familia ya no confían en promesas, pues en varias ocasiones el gobierno de la llamada Cuarta Transformación había asegurado que ya se había terminado el desabasto de medicamentos, pero no fue así.

Todavía el pasado 27 de mayo. El presidente López Obrador aseguró que no faltarían medicamentos para los niños con cáncer.

Surge otra corriente que

pide la refundación del PRI

Al margen de las protestas violentas ocurridas hace unos días, otra corriente del PRI, en la cual aparecen ex funcionarios, ex legisladores y ex dirigentes, demandó un cambio total en el partido, a la cual llaman refundación

Este grupo, autodenominado Corriente Nacional de Opinión y Expresión Política, fue presentado por el ex vocero presidencial Fernando Lerdo de Tejada y el ex legislador Jaime del Río.

Esta corriente pretende lograr cambios conforme a lo que establecen los estatutos mediante el diálogo.

Lerdo de Tejada destacó: “no somos un grupo escondido, no estamos en la penumbra, no somos un grupo violento tampoco un grupo golpista. Estamos por la libertad, no queremos regresar al pasado”.

Señaló que los resultados en las recientes elecciones fueron malos, “no sé si el peor o uno de los peores resultados. Si no hacemos algo corremos el riesgo de desaparecer. No es contra Alito (Alejandro Moreno), pero necesitamos un CEN del PRI que se dedique de tiempo completo a la renovación del partido”.

lm0007tri@yahoo.com.mx